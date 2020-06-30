Шесть очередей квартала сданы в эксплуатацию, в большинстве домов уже живут люди. В «Чистом небе» представлено жилье самых разных планировок, в том числе — с мастер-спальнями и в евроформате. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой «Итальянские коллекции». В холлах предусмотрены колясочные, в которых можно хранить и велосипеды, для автомобилистов строят подземные и закрытые наземные паркинги. В каждой очереди запланирована (а в сданных — уже работает) система видеонаблюдения. Камеры расположены по периметру зданий, на входах в подъезды, в лифтовых холлах первого этажа и лифтовых кабинах, на автостоянках и детских площадках. Изображение с них выводится на экран диспетчера.

