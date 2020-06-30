НЕСПЯЩИЕ В ПРИМОРСКОМ
Как меняется район у Финского залива

НЕСПЯЩИЕ В ПРИМОРСКОМ

Как меняется район у Финского залива
Когда-то город делился на кипящий жизнью центр и тихие кварталы типовых домов, куда люди возвращались вечером после работы. Сегодня бывшие «спальники» активно развиваются и избавляются от скучной репутации. Одно из воплощений этого тренда — Приморский район Петербурга. На его обширной территории нашлось место для разных зданий и пространств — от футуристичных общественно-деловых комплексов и прогрессивных музеев до демократичного жилья и зеленых лесопарков. Чем же заняться в этом районе?
Здесь открыты офисы компаний разных отраслей, действуют технопарки и бизнес-центры, из которых самый известный — Лахта центр, высочайший небоскреб Европы. Он еще не заселен, но уже стал драйвером развития: благодаря ему строятся новые дороги, благоустраивается набережная и многое другое. В дальнейшем в огромном здании будут располагаться не только офисы, но и научно-образовательный центр, планетарий, кинотеатр, кафе и рестораны.
Работать или развивать собственный бизнес можно, не покидая границ района.

Работать или развивать собственный бизнес можно, не покидая границ района.

Здесь открыты офисы компаний разных отраслей, действуют технопарки и бизнес-центры, из которых самый известный — Лахта центр, высочайший небоскреб Европы. Он еще не заселен, но уже стал драйвером развития: благодаря ему строятся новые дороги, благоустраивается набережная и многое другое. В дальнейшем в огромном здании будут располагаться не только офисы, но и научно-образовательный центр, планетарий, кинотеатр, кафе и рестораны.
На территории района находится, например, фондохранилище Эрмитажа — современный музейный комплекс, где можно увидеть удивительные экспонаты, недоступные экскурсантам Зимнего дворца. На Приморском проспекте есть новый концертный зал, так что и меломанам не придется куда-то специально ехать.
Вести культурную жизнь — тоже не проблема.

Вести культурную жизнь — тоже не проблема.

На территории района находится, например, фондохранилище Эрмитажа — современный музейный комплекс, где можно увидеть удивительные экспонаты, недоступные экскурсантам Зимнего дворца. На Приморском проспекте есть новый концертный зал, так что и меломанам не придется куда-то специально ехать.
А также тренажерные залы и фитнес-клубы, работающие в разных частях района. За активным семейным отдыхом можно отправиться в аквапарк на берегу Финского залива, популярный далеко за пределами Приморского. Если хочется не тренироваться, а «болеть», это можно делать на расположенном поблизости новом стадионе «Зенита». Вечером после матча не придется далеко ехать или беспокоиться о разведенных мостах.
Заниматься спортом позволяют более 30 секций.

Заниматься спортом позволяют более 30 секций.

А также тренажерные залы и фитнес-клубы, работающие в разных частях района. За активным семейным отдыхом можно отправиться в аквапарк на берегу Финского залива, популярный далеко за пределами Приморского. Если хочется не тренироваться, а «болеть», это можно делать на расположенном поблизости новом стадионе «Зенита». Вечером после матча не придется далеко ехать или беспокоиться о разведенных мостах.
Он занимает почетное первое место в Петербурге по количеству торговых центров — их там 230. За продуктами можно отправиться в любой из крупных сетевых супермаркетов: все они широко представлены на территории этого административного образования.
Делать покупки в Приморском районе — одно удовольствие.

Делать покупки в Приморском районе — одно удовольствие.

Он занимает почетное первое место в Петербурге по количеству торговых центров — их там 230. За продуктами можно отправиться в любой из крупных сетевых супермаркетов: все они широко представлены на территории этого административного образования.
Внутри Приморского района обилие больших и малых зеленых пространств (их здесь более 10). Можно дышать свежим воздухом в парке 300-летия Санкт-Петербурга, наблюдать за белками в Удельном или бродить по Юнтоловскому лесопарку — место для приятной прогулки найдется в любой его части.
Отдыхать на природе, не выезжая за город.

Отдыхать на природе, не выезжая за город.

Внутри Приморского района обилие больших и малых зеленых пространств (их здесь более 10). Можно дышать свежим воздухом в парке 300-летия Санкт-Петербурга, наблюдать за белками в Удельном или бродить по Юнтоловскому лесопарку — место для приятной прогулки найдется в любой его части.
Такой выбор чаще всего делают петербуржцы, покупающие квартиры в новостройках. По данным консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в I квартале 2020 года на него пришлось 20% всего спроса по городу и ближайшей Ленобласти, то есть его предпочел каждый пятый покупатель. Самым популярным объектом в сегменте «комфорт» стал ЖК «Чистое небо»* в микрорайоне Каменка: квартиры там приобрели 12% покупателей первичной недвижимости в Петербурге.
Поселиться в Приморском районе.

Поселиться в Приморском районе.

Такой выбор чаще всего делают петербуржцы, покупающие квартиры в новостройках. По данным консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в I квартале 2020 года на него пришлось 20% всего спроса по городу и ближайшей Ленобласти, то есть его предпочел каждый пятый покупатель. Самым популярным объектом в сегменте «комфорт» стал ЖК «Чистое небо»* в микрорайоне Каменка: квартиры там приобрели 12% покупателей первичной недвижимости в Петербурге.
Каменка — локация в северо-восточной части района Приморского района, которая сейчас развивается особенно активно. Тут находится свыше половины строящегося в районе жилья и большинство приобретаемых квартир. Каменка особенно популярна среди молодых людей, покупающих первое жилье, и семейных пар с детьми, выбирающих двух- и трехкомнатные квартиры. Востребованность объясняется не только привлекательностью района в целом, но и тем, что в Каменке — довольно широкий выбор, доступные цены и комфортная социальная среда, сложившаяся благодаря обилию нового современного жилья.
До ближайшей станции метро «Комендантский проспект» ходят маршрутки К-127, К-179 и К-79. А если ехать на машине, дорога занимает всего семь минут. В будущем на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов появится станция метро «Шуваловский проспект» («Планерная»). Согласно проекту, она станет пересадочной и соединит фиолетовую и зеленую ветки. Комитет по градостроительству и архитектуре уже выпустил постановление о планировке территорий для ее строительства.
Из Каменки легко выехать в Выборгский район через Поклонногорскую улицу, а также на КАД и ЗСД, чтобы отправиться в путешествие по пригородам Петербурга. Финляндия тоже близко — буквально в нескольких часах езды.
Внутренняя дорожная сеть микрорайона планомерно развивается. Так, девелопер Setl Group на собственные средства построил шестиполосный участок Комендантского проспекта от Глухарской улицы до реки Каменки длиной почти 1 км, а также самостоятельно проложил новые участки проспекта Королева, Плесецкой улицы и Арцеуловской аллеи.
Самый масштабный проект в Каменке — квартал комфорт-класса «Чистое небо» от Setl Group: к завершению строительства здесь будет возведено 1,2 млн кв. м.
Самый масштабный проект в Каменке — квартал комфорт-класса «Чистое небо» от Setl Group: к завершению строительства здесь будет возведено 1,2 млн кв. м.
Шесть очередей квартала сданы в эксплуатацию, в большинстве домов уже живут люди. В «Чистом небе» представлено жилье самых разных планировок, в том числе — с мастер-спальнями и в евроформате. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой «Итальянские коллекции». В холлах предусмотрены колясочные, в которых можно хранить и велосипеды, для автомобилистов строят подземные и закрытые наземные паркинги. В каждой очереди запланирована (а в сданных — уже работает) система видеонаблюдения. Камеры расположены по периметру зданий, на входах в подъезды, в лифтовых холлах первого этажа и лифтовых кабинах, на автостоянках и детских площадках. Изображение с них выводится на экран диспетчера.
Внутри квартала находится просторный двор протяженностью 1,5 км — без машин, с детскими и спортивными площадками, зонами отдыха. Еще одна доминанта «Чистого неба» — пешеходная площадь Солнца с трехъярусным фонтаном — появится в жилом комплексе этим летом. Кроме того, в планах застройщика создание многофункциональной спортивной площадки. Жители смогут заниматься кроссфитом и скейтбордингом, тренироваться на скалодроме, играть в футбол или пользоваться уличными тренажерами.
Но, пожалуй, ключевым преимуществом жилого комплекса можно назвать инфраструктуру, в том числе социальную. Здесь уже есть три детских сада, еще один — строится, а всего их будет восемь. 1 сентября откроет свои двери школа на 1100 учеников, еще три — запланированы. На первых этажах жилых домов работают 16 продуктовых магазинов, включая сетевые, 13 салонов красоты, 11 кафе и ресторанов, 6 частных детских садов и развивающих центров, 4 аптеки и собственный фитнес-клуб.
Чтобы получить представление о том, как выглядит квартал «Чистое небо», можно использовать специальный сервис на сайте «Петербургской Недвижимости». 3D-панорама позволяет рассмотреть расположение корпусов, элементы благоустройства, парковочные места и т.д. Объекты инфраструктуры обозначены интерактивными значками, которые дадут подробную информацию и даже помогут узнать режим работы.
Материал подготовлен специально для ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»

*ЖК «Чистое небо» — застройщик ООО «Строительная компания «Каменка», проектная декларация на сайте наш.дом.рф. По итогам 2019 года жилой комплекс «Чистое небо» занял первое место в рейтинге спроса на квартиры в ЖК комфорт-класса на первичном рынке Санкт-Петербурга, составленном КЦ «Петербургская Недвижимость». В нем было куплено больше всего квартир.

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографы: Сергей Михайличенко, Михаил Огнев
Фотографии и рендеры предоставлены пресс-службой компании ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»
Другие источники фотографий: freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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