Материал подготовлен специально для ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость» *ЖК «Чистое небо» — застройщик ООО «Строительная компания «Каменка», проектная декларация на сайте наш.дом.рф. По итогам 2019 года жилой комплекс «Чистое небо» занял первое место в рейтинге спроса на квартиры в ЖК комфорт-класса на первичном рынке Санкт-Петербурга, составленном КЦ «Петербургская Недвижимость». В нем было куплено больше всего квартир.
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографы: Сергей Михайличенко, Михаил Огнев
Фотографии и рендеры предоставлены пресс-службой компании ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»
Другие источники фотографий: freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова