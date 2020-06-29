— Чем может похвастаться университет? Начав в 2012 году разрабатывать учебные курсы, программы, лабораторные работы, к 2014-му году мы вышли на такой уровень, что стали совместно с ПАО «Ростелеком» готовить международные стандарты и рекомендации по Интернету вещей. Сейчас 95% пула рекомендаций и стандартов по Интернету вещей идёт из университета телекоммуникаций Бонч-Бруевича. Я возглавляю группу разработчиков этих стандартов в международных организациях, регулярно езжу в командировки — в Швейцарию, по другим странам и городам. На занятиях стараюсь рассказывать студентам про тренды, которые сейчас очень актуальны: допустим, про голографическую телепортацию, которая уже реализована в Британии. Очень хочу и у нас в музее связи такой экспонат создать.



Второе, о чем хотелось бы сказать, — программа «Два диплома». Один год студенты учатся в университете Бонч-Бруевича, на второй едут в университет Сколково «Сколтех». Первый набор ребят в эту программу идёт как раз сейчас. Стипендия достаточно высокая — 40 тысяч рублей. К кандидатам есть ряд требований: хороший английский язык (сертификаты TOEFL или IELTS), математика и программирование на высоком уровне. В программу вошли только несколько технических вузов страны, в том числе и наш. Я считаю, что это хорошее достижение.



Студентов факультета ИКСС привлекают к опытно-конструкторским разработкам. С желающими попробовать себя на практике заключают договор, и получить первую зарплату — в среднем 20 тысяч рублей в месяц — можно уже в вузовских стенах.

