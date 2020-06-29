Какую профессию получить,
чтобы работодатели выстроились
за тобой в очередь?
Интернет вещей
ИТ в дизайне
Бизнес-информатика
Цифровое телерадиовещание
Сегодня на пике популярности — IT и телеком. В знаменитом Бонче — петербургском университете телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича — дадут знания, с которыми выпускники всегда будут востребованы. О самых интересных направлениях ребятам, а также их родителям расскажем в нашем материале. Помогите своим детям выбрать перспективную специальность.
Интернет вещей
Глобальной Сетью люди уже давно пользуются опосредованно, Интернет вещей растет и развивается: количество подключенных ко Всемирной Паутине гаджетов уже превысило число жителей планеты. Мобильные телефоны и датчики мониторинга выходят в онлайн, передавая без участия человека информацию другим устройствам и сохраняя полученные данные в облаке. Без Интернета вещей не работали бы системы «Умный дом», «Умный город», не включались бы дистанционно кофеварки, не выполняли бы поставленные задачи беспилотники.

Интернет вещей

Глобальной Сетью люди уже давно пользуются опосредованно, Интернет вещей растет и развивается: количество подключенных ко Всемирной Паутине гаджетов уже превысило число жителей планеты. Мобильные телефоны и датчики мониторинга выходят в онлайн, передавая без участия человека информацию другим устройствам и сохраняя полученные данные в облаке. Без Интернета вещей не работали бы системы «Умный дом», «Умный город», не включались бы дистанционно кофеварки, не выполняли бы поставленные задачи беспилотники.
Без Интернета вещей невозможно и развитие искусственного интеллекта, технологий дополненной реальности, тактильного интернета — передачи ощущений на расстоянии. Не говоря уже о таких, только начинающихся зарождаться отраслях, как голографическая телепортация (передача объёмного изображения собеседника на расстоянии путем сканирования его движений и речи) и телеприсутствие (возможность наблюдать за событиями в удалённом месте и влиять на них).
Фантастика, скажете вы? А вот и нет. Уже сегодня в специалистах «межмашинного» взаимодействия (когда устройство общается в Сети напрямую с другим устройством) нуждаются операторы связи, а врачи в очках дополненной реальности могут делать хирургические операции высокой точности.
Где этому учат?
Факультет инфокоммуникационных сетей и систем (ИКСС)
Какие профессии получат выпускники?
  • Проектировщик сетей связи
  • Разработчик устройств и приложений Интернета вещей
  • Специалист по межмашинным коммуникациям
  • Сетевой администратор
  • Сетевой программист
  • Архитектор телекоммуникационных систем
  • Программист беспилотных летательных средств
Средние зарплаты
  • От 50 тысяч рублей после выпуска из университета
  • От 70 тысяч рублей при наработке минимального стажа
  • 90-120 тысяч рублей, если работа связана с программированием
В 2012 году в университете телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича была создана единственная в России лаборатория Интернета вещей. В 2015 году появились бакалаврская («Интернет и гетерогенные сети») и магистерская («Интернет вещей и самоорганизующиеся сети») программы обучения. На тот момент подобные специальности указывались в дипломах впервые. Далеко не все абитуриенты и их родители понимали, что это такое. Но молодые ученые университета осознавали перспективность направления и активно его развивали, увлекая и своих студентов.
В 2012 году в университете телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича была создана единственная в России лаборатория Интернета вещей. В 2015 году появились бакалаврская («Интернет и гетерогенные сети») и магистерская («Интернет вещей и самоорганизующиеся сети») программы обучения. На тот момент подобные специальности указывались в дипломах впервые. Далеко не все абитуриенты и их родители понимали, что это такое. Но молодые ученые университета осознавали перспективность направления и активно его развивали, увлекая и своих студентов.
Сегодня в лаборатории Интернета вещей ребята учатся, занимаются наукой, популяризацией знаний, участвуют в конкретных разработках. А разработок хватает. Так, например, университет телекоммуникаций сотрудничает с Военно-Медицинской и Педиатрической академиями: создаёт для них необходимые современной медицине приложения. Представляете картинку? Хирург в очках дополненной реальности видит слои оперируемой ткани, система рекомендует ему сделать надрез в «правильном» месте, которое благополучно заживёт и не даст осложнений. Такие вещи сегодня реальны, и студенты Бонча могут соприкасаться с ними.
Профессор СПбГУТ, руководитель лаборатории Интернет вещей Руслан Киричёк:
— Чем может похвастаться университет? Начав в 2012 году разрабатывать учебные курсы, программы, лабораторные работы, к 2014-му году мы вышли на такой уровень, что стали совместно с ПАО «Ростелеком» готовить международные стандарты и рекомендации по Интернету вещей. Сейчас 95% пула рекомендаций и стандартов по Интернету вещей идёт из университета телекоммуникаций Бонч-Бруевича. Я возглавляю группу разработчиков этих стандартов в международных организациях, регулярно езжу в командировки — в Швейцарию, по другим странам и городам. На занятиях стараюсь рассказывать студентам про тренды, которые сейчас очень актуальны: допустим, про голографическую телепортацию, которая уже реализована в Британии. Очень хочу и у нас в музее связи такой экспонат создать.

Второе, о чем хотелось бы сказать, — программа «Два диплома». Один год студенты учатся в университете Бонч-Бруевича, на второй едут в университет Сколково «Сколтех». Первый набор ребят в эту программу идёт как раз сейчас. Стипендия достаточно высокая — 40 тысяч рублей. К кандидатам есть ряд требований: хороший английский язык (сертификаты TOEFL или IELTS), математика и программирование на высоком уровне. В программу вошли только несколько технических вузов страны, в том числе и наш. Я считаю, что это хорошее достижение.

Студентов факультета ИКСС привлекают к опытно-конструкторским разработкам. С желающими попробовать себя на практике заключают договор, и получить первую зарплату — в среднем 20 тысяч рублей в месяц — можно уже в вузовских стенах.
— Чем может похвастаться университет? Начав в 2012 году разрабатывать учебные курсы, программы, лабораторные работы, к 2014-му году мы вышли на такой уровень, что стали совместно с ПАО «Ростелеком» готовить международные стандарты и рекомендации по Интернету вещей. Сейчас 95% пула рекомендаций и стандартов по Интернету вещей идёт из университета телекоммуникаций Бонч-Бруевича. Я возглавляю группу разработчиков этих стандартов в международных организациях, регулярно езжу в командировки — в Швейцарию, по другим странам и городам. На занятиях стараюсь рассказывать студентам про тренды, которые сейчас очень актуальны: допустим, про голографическую телепортацию, которая уже реализована в Британии. Очень хочу и у нас в музее связи такой экспонат создать.

Второе, о чем хотелось бы сказать, — программа «Два диплома». Один год студенты учатся в университете Бонч-Бруевича, на второй едут в университет Сколково «Сколтех». Первый набор ребят в эту программу идёт как раз сейчас. Стипендия достаточно высокая — 40 тысяч рублей. К кандидатам есть ряд требований: хороший английский язык (сертификаты TOEFL или IELTS), математика и программирование на высоком уровне. В программу вошли только несколько технических вузов страны, в том числе и наш. Я считаю, что это хорошее достижение.

Студентов факультета ИКСС привлекают к опытно-конструкторским разработкам. С желающими попробовать себя на практике заключают договор, и получить первую зарплату — в среднем 20 тысяч рублей в месяц — можно уже в вузовских стенах.
Информационные технологии в дизайне
Любая информационная система создается для человека. Она должна быть понятна и удобна пользователю. Каким критериям соответствуют качественные интерфейсы, знают специалисты в области компьютерного дизайна. Они анализируют деятельность людей в самых разных отраслях и разрабатывают для них такие технологии, которые будут востребованы и просты в использовании. Достаточно сложная задача, ведь профессионал в области юзабилити (качественной оценки простоты и комфорта работы с сайтом) должен быть не только хорошим информационщиком, но и понимать специфику деятельности других людей.

Информационные технологии в дизайне

Любая информационная система создается для человека. Она должна быть понятна и удобна пользователю. Каким критериям соответствуют качественные интерфейсы, знают специалисты в области компьютерного дизайна. Они анализируют деятельность людей в самых разных отраслях и разрабатывают для них такие технологии, которые будут востребованы и просты в использовании. Достаточно сложная задача, ведь профессионал в области юзабилити (качественной оценки простоты и комфорта работы с сайтом) должен быть не только хорошим информационщиком, но и понимать специфику деятельности других людей.
Удобный дисплей компьютера, эргономичный измерительный прибор или простой в обращении датчик — все это продукты грамотного дизайна интерфейсов, где главное — не красота, а функциональность.
Где этому учат?
Факультет информационных систем и технологий (ИСиТ)
Какие профессии получат выпускники?
  • Арт-дизайнер
  • Дизайнер виртуальной среды
  • Дизайнер дополненной реальности
  • Администратор сайта
  • Администратор баз данных
Средние зарплаты
  • 110 тысяч рублей
Недавно СПбГУТ им. Бонч-Бруевича занял 11 место в «Рейтинге технических вузов России-2020» Superjob по уровню зарплат выпускников 2014-2019 годов
Профессор СПбГУТ, заведующий кафедрой информатики и компьютерного дизайна Денис Волошинов:
— Почему абитуриенту стоить выбрать именно Бонч? Во-первых, потому что мы учим не дизайнеров, а информационщиков со знанием дизайнерского дела. Во-вторых, наш университет — один из четырех вузов страны, который занимается мобильными технологиями, то есть, связью. А связь — это основной канал взаимодействия различных устройств, находящихся на расстоянии. Подобного профиля в нашем регионе больше нет.

Информационные технологии в дизайне — новое направление для СПбГУТ. Наши студенты учатся не только стилю и пропорциям, но и продумывают сценарии: как интерфейс будет взаимодействовать со своим пользователем. Выпускники будут востребованы на самых разных предприятиях, связанных с информатизацией: интернет-порталах, службах по администрированию сетей и т.д. Есть среди наших специалистов и фрилансеры, которые работают на дому. Это одно из преимуществ профессии: получив глубокие знания, ты можешь дистанционно трудиться даже в другой стране. Учитывая это, большое внимание мы уделяем иностранным языкам.
— Почему абитуриенту стоить выбрать именно Бонч? Во-первых, потому что мы учим не дизайнеров, а информационщиков со знанием дизайнерского дела. Во-вторых, наш университет — один из четырех вузов страны, который занимается мобильными технологиями, то есть, связью. А связь — это основной канал взаимодействия различных устройств, находящихся на расстоянии. Подобного профиля в нашем регионе больше нет.

Информационные технологии в дизайне — новое направление для СПбГУТ. Наши студенты учатся не только стилю и пропорциям, но и продумывают сценарии: как интерфейс будет взаимодействовать со своим пользователем. Выпускники будут востребованы на самых разных предприятиях, связанных с информатизацией: интернет-порталах, службах по администрированию сетей и т.д. Есть среди наших специалистов и фрилансеры, которые работают на дому. Это одно из преимуществ профессии: получив глубокие знания, ты можешь дистанционно трудиться даже в другой стране. Учитывая это, большое внимание мы уделяем иностранным языкам.
Бизнес-информатика
Бизнес-информатика находится на стыке между бизнесом и IT. Причем понятие business здесь, возвращаясь к буквальному переводу с английского («дело»), трактуется широко. Это не только коммерция, но и вообще вся деятельность человека: производственная, социальная и т.д. Вся наша жизнь находит отражение в цифрах и может быть описана в математических моделях, сегодня весьма сложных. Осуществить это и помогают специалисты в области компьютерных технологий.

Бизнес-информатика

Бизнес-информатика находится на стыке между бизнесом и IT. Причем понятие business здесь, возвращаясь к буквальному переводу с английского («дело»), трактуется широко. Это не только коммерция, но и вообще вся деятельность человека: производственная, социальная и т.д. Вся наша жизнь находит отражение в цифрах и может быть описана в математических моделях, сегодня весьма сложных. Осуществить это и помогают специалисты в области компьютерных технологий.
В российской экономике огромная потребность в IT-специалистах. Но стране нужны не только люди, которые пишут программы, создают программные комплексы, строят компьютерные сети. Остро необходимы те, чьи знания можно применить к конкретному виду бизнеса, а вот к какому, и должен сказать деловой мир. Но как их связать, если программисты говорят на одном языке, а предприниматели — на другом? Сгладить эту границу, обеспечить взаимопонимание двух «орбит» также призвана бизнес-информатика. Она описывает бизнес-деятельность, переводит ее на язык компьютерных технологий и использует их.
Где этому учат?
Факультет цифровой экономики, управления и бизнес-информатики (ЦЭУБИ)
Какие профессии получат выпускники?
  • Системный архитектор
  • Архитектор IT-решений
  • Экономист-менеджер в сфере электронного бизнеса
  • Менеджер по внедрению и поддержке информационных систем
  • Менеджер инновационной деятельности
  • Бизнес-аналитик
  • Руководитель IT-отделов
Средние зарплаты
  • 60 — 110 тысяч рублей
  • До 160 тысяч рублей, если должность руководящая
Профессор СПбГУТ, декан факультета цифровой экономики, управления и бизнес-информатики Александр Сотников:
— Телекоммуникации — среда, без которой IT и бизнес взаимодействовать не могут. Данные нужно не только хранить, но и получать, а потом передавать. Поэтому открытие направления «бизнес-информатика» в университете телекоммуникаций было логичным. На протяжении всего времени существования нашего факультета его целью являлась подготовка специалистов для отрасли связи и инфокоммуникаций. Сегодня главная цель — обеспечение отрасли и национальной экономики кадрами, способными обеспечивать цифровое развитие страны. В программе правительства РФ «Цифровая экономика» сказано, что к 2024 году мы должны выпускать 120 000 специалистов в области информационно-телекоммуникационных технологий в год. Профессионалов в этой отрасли пока что не хватает.

Все наши выпускники трудоустроены и работают на предприятиях инфокоммуникационной отрасли, в нефтяных компаниях, органах госуправления, международных компаниях, действующих на территории России, в финансовых учреждениях и банковском секторе, средних предприятиях частного сектора экономики, международных инфокоммуникационных компаниях и программной индустрии.
— Телекоммуникации — среда, без которой IT и бизнес взаимодействовать не могут. Данные нужно не только хранить, но и получать, а потом передавать. Поэтому открытие направления «бизнес-информатика» в университете телекоммуникаций было логичным. На протяжении всего времени существования нашего факультета его целью являлась подготовка специалистов для отрасли связи и инфокоммуникаций. Сегодня главная цель — обеспечение отрасли и национальной экономики кадрами, способными обеспечивать цифровое развитие страны. В программе правительства РФ «Цифровая экономика» сказано, что к 2024 году мы должны выпускать 120 000 специалистов в области информационно-телекоммуникационных технологий в год. Профессионалов в этой отрасли пока что не хватает.

Все наши выпускники трудоустроены и работают на предприятиях инфокоммуникационной отрасли, в нефтяных компаниях, органах госуправления, международных компаниях, действующих на территории России, в финансовых учреждениях и банковском секторе, средних предприятиях частного сектора экономики, международных инфокоммуникационных компаниях и программной индустрии.
Цифровое телерадиовещание
Цифровое телерадиовещание — далеко не только понимание принципов работы привычного телевизора. Это передача медиаданных в интернете, сетях мобильных операторов, беспроводных и IP-сетях. Сюда же входят медиавещание в стандартной, высокой и ультравысокой четкости по наземным (эфирным), спутниковым сетям, а также системы виртуальной и дополненной реальности. Обширное и перспективное направление!

Цифровое телерадиовещание

Цифровое телерадиовещание — далеко не только понимание принципов работы привычного телевизора. Это передача медиаданных в интернете, сетях мобильных операторов, беспроводных и IP-сетях. Сюда же входят медиавещание в стандартной, высокой и ультравысокой четкости по наземным (эфирным), спутниковым сетям, а также системы виртуальной и дополненной реальности. Обширное и перспективное направление!
Где этому учат?
Факультет радиотехнологий связи (РТС)
Какие профессии получат выпускники?
  • Инженер средств радио и телевидения
  • Специалист по подготовке и распространению телерадиопрограмм и передачи данных
  • Инженер-разработчик
  • Инженер-проектировщик сетей и систем цифрового телерадиовещания
  • Инженер по обслуживанию и наладке электронной техники
Средние зарплаты
  • От 40 тысяч рублей после выпуска из университета
  • От 50 тысяч рублей при наработке минимального стажа
  • 70-100 тысяч рублей при карьерном росте до начальника производственной лаборатории, начальника участка или трудоустройстве в определенные региональные филиалы всероссийских государственных компаний
Первая в России базовая кафедра по направлению цифрового телевизионного и радиовещания создана в 2011 году в Бонче. Занятия для бакалавров проводятся на современном оборудовании, которое используется государственной компанией РТРС («Российская телевизионная и радиовещательная сеть»): учащиеся уже в вузе знакомятся с техникой, на которой будут потом работать — и в РТСР, и в ВГТРК.
Университет телекоммуникаций является инициатором создания и участником Ассоциации студенческих медиацентров. На базе вуза реализован Всероссийский студенческий медиапортал (медиапортал.рф) с круглосуточным аудио- и видеовещанием медаконтента, созданного студентами.
Директор Института магистратуры СПбГУТ Александр Бучатский:
— Занятия студентов проходят в современном Медиацентре СПбГУТ, в состав которого входит собственная студия звукозаписи, радиостудия, ТВ студия, монтажная аппаратная. Практические навыки ребята могут применить при создании передач студенческого «Радио Бонч», ТВ-передач на YouTube канале BonchMedia.

Наши выпускники работают в компаниях ВГТРК, «Телерадиосеть России», востребованы во всех регионах, где представлены эти компании.
По данным университета телекоммуникаций, 85% выпускников Бонча работают по специальности, а значит, они востребованы на рынке труда.
СПбГУТ сегодня — это: более 35 направлений подготовки, 340 образовательных программ, 33 кафедры, 7 базовых кафедр от предприятий, 65% профессорско-преподавательского состава — доктора.

Особенности приема в 2020 году. Документы у абитуриентов принимают только в электронном виде тремя способами:
- Через личный кабинет на сайте приемной комиссии.
- С использованием сервиса «Поступление в вуз онлайн» единого портала госуслуг.
- С использованием сервиса «Поступай правильно».
Посылать документы по почте или приносить оригиналы в университет
не нужно: их можно будет предоставить в течение года.

Приемные комиссии уже начали работу и ждут заявлений от будущих профессионалов в сферах IT и телекома.
Материал подготовлен специально для Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича

Образовательная лицензия 90Л01 №0009055 от 23 марта 2016 г.

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича
Фотография на обложке: freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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