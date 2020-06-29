СПбГУТ сегодня
— это: более 35 направлений подготовки, 340 образовательных программ, 33 кафедры, 7 базовых кафедр от предприятий, 65% профессорско-преподавательского состава — доктора.Особенности приема в 2020 году.
Документы у абитуриентов принимают только в электронном виде тремя способами:
- Через личный кабинет на сайте приемной комиссии
.
- С использованием сервиса «Поступление в вуз онлайн» единого портала госуслуг.
- С использованием сервиса «Поступай правильно»
.
Посылать документы по почте или приносить оригиналы в университет
не нужно: их можно будет предоставить в течение года.
Приемные комиссии уже начали работу и ждут заявлений от будущих профессионалов в сферах IT и телекома.