С видом на залив. В Петербурге открылся автокинотеатр
На территории спортивно-концертного комплекса «Тинькофф Арена» 23 июня начал работать «кинозал» на свежем воздухе, рассчитанный на 150 машин. Его создатели отмечают, что этот драйв-ин стал одним из самых больших в городе.
Фильмы здесь показывают на огромном светодиодном экране. До начала сеанса зрители могут любоваться водной гладью гавани и впечатляющей громадой Лахта центра на фоне летнего неба — ведь именно такой пейзаж служит фоном для показа.
Новый кинотеатр работает с соблюдением всех требований безопасности: зрители покупают билеты онлайн, а при въезде в «зал» просто предъявляют QR-коды в смартфонах. Бар принимает предварительные заказы через интернет, но также есть возможность и приобрести что-то спонтанно, прямо в процессе просмотра. В любом случае напитки и снеки сотрудники кинотеатра доставят прямо к автомобилю.
Напомним, что традиционные кинозалы Петербурга закрыли свои двери еще в марте: администрация города выпустила постановление о приостановке массовых и культурных мероприятий в связи с распространением COVID-19. К лету, когда ограничения для горожан ослабили и установилась приятная погода, формат драйв-ин стал особенно актуальным. Он позволяет выйти в люди, но в то же время оставаться в безопасности и отлично провести время с друзьями или любимым человеком в комфортной обстановке собственной машины.
Любопытно, что первый российский автокинотеатр открылся именно в Петербурге — в 2000 году. Он вмещал 70 машин и проработал несколько лет. В мировом масштабе родиной драйв-инов считают США, где сеансы для водителей и пассажиров был наиболее популярны в 1950-х и 1960-х годах.