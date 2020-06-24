С видом на залив. В Петербурге открылся автокинотеатр

Напомним, что традиционные кинозалы Петербурга закрыли свои двери еще в марте: администрация города выпустила постановление о приостановке массовых и культурных мероприятий в связи с распространением COVID-19. К лету, когда ограничения для горожан ослабили и установилась приятная погода, формат драйв-ин стал особенно актуальным. Он позволяет выйти в люди, но в то же время оставаться в безопасности и отлично провести время с друзьями или любимым человеком в комфортной обстановке собственной машины.