Заказывай да ешь. Яндекс.Лавка запустила мобильное приложение
У Яндекс.Лавки появилось собственное приложение для iOS и Android. Его можно найти в AppStore и Google Play. Обещают, что теперь товары со 150 локальных складов-магазинов в Петербурге, Москве и Московской области можно будет заказать еще быстрее и удобнее, без лишних кликов.
Если пользователь уже сделал несколько заказов, приложение выделит, что он приобретает чаще всего, и сохранит в отдельный список. А еще оно умеет напоминать, что покупатель забыл: например, если в корзине есть овощи для салата, то предложит сметану, а если хлопья для завтрака — молоко. Умный алгоритм анализирует частоту заказа продуктов и прикидывает, насколько они друг друга дополняют.
Если в Лавке появится что-то новое, то в первую очередь этим воспользуются те, у кого стоит ее приложение.
Яндекс намеревается в дальнейшем развивать электронную торговлю так, чтобы разные сервисы усиливали друг друга, а покупателю становилось еще удобнее выбирать, платить и получать товары и услуги.
В будущем водители, подключенные к платформе Яндекс.Такси, доставят не только пользователя туда, куда ему надо, или посылку от него к близким людям, документы контрагентам, но и заказы сервиса Беру и магазинов с Яндекс.Маркета. То же касается и курьеров Яндекс.Еды и Лавки. А еще на склады Лавки удобно доставлять заказы разных сервисов и оттуда их развозить по адресам, решая таким образом проблему «последней мили».
Прежние возможности покупки в Лавке никуда не денутся. Если привычнее заказывать нужные товары по-старому, эта возможность сохранится в приложениях Яндекс, Яндекс.Такси и Яндекс.Еда для iOS и Android. Все продукты находятся на локальных складах, поэтому доставка занимает всего 10-15 минут. Она всегда бесконтактная, курьеры и кладовщики регулярно измеряют температуру и работают в масках и перчатках, а склады Лавки дезинфицируют дважды в день.