Заказывай да ешь. Яндекс.Лавка запустила мобильное приложение

В будущем водители, подключенные к платформе Яндекс.Такси, доставят не только пользователя туда, куда ему надо, или посылку от него к близким людям, документы контрагентам, но и заказы сервиса Беру и магазинов с Яндекс.Маркета. То же касается и курьеров Яндекс.Еды и Лавки. А еще на склады Лавки удобно доставлять заказы разных сервисов и оттуда их развозить по адресам, решая таким образом проблему «последней мили».