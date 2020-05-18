НАДО БРАТЬ
причин купить недвижимость в ближайшее время
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Надо брать

Пять причин купить недвижимость в ближайшее время
76% россиян не считают, что сейчас удачный момент для приобретения жилья, — такой вывод можно сделать из результатов недавнего опроса* ВЦИОМ. В действительности же ситуацию стоит оценивать ровно противоположным образом, так как на рынке действуют несколько факторов, мотивирующих поторопиться с покупкой.

Льготная ипотека со ставкой от 6%

Государственная программа будет действовать до 1 ноября 2020 года. Она распространяется на жилищные займы до 8 млн рублей в Петербурге и Москве и до 3 млн рублей — в регионах. Процентная ставка варьируется от 6% до 6,5% в зависимости от банка. При этом минимальный первоначальный взнос должен составлять 20%. Только за первую неделю работы программы было подано 20 тыс. заявок, одобрено — 11 тыс., получено 2 тыс. кредитов на 6 млрд рублей.
Любопытно, что некоторые девелоперы добавляют к льготному проценту собственное субсидирование, чтобы сделать его еще привлекательнее. ГК ФСК, например, на весь 2020 год снижает ставку до 0,5%** для тех, кто возьмет ипотеку в мае или июне. Так холдинг помогает облегчить финансовую нагрузку, которая легла на бюджеты клиентов в экономически сложный период.
Что такое выездная ипотека?
Эту услугу покупателям квартир в петербургских проектах ГК ФСК оказывает Сбербанк. Заемщику не нужно ехать в его офис для подписания кредитного договора. Наоборот, специалист финансовой организации приедет к нему домой или на работу в любое удобное время между 9:00 и 17:00. Сервис бесплатен и предоставляется в Петербурге до 1 июля 2020 года.

Скидки от застройщиков

В настоящее время многие девелоперы предлагают условия, которые впоследствии могут быть недоступны. Так, для покупателей последних квартир в полностью сданных UP-кварталах «Светлановский»*** и «Комендантский»*** ГК ФСК предусматривает скидку в 25%.** Квартиры в UP-кварталах «Пушкинский»*** и «Московский»*** до 31 мая можно купить с экономией 15%.** Причем во всех случаях дисконт применяется и при полной оплате, и при использовании ипотеки. Сверх этого можно уменьшить стоимость жилья еще на 2%**, если бронировать онлайн и проводить электронную регистрацию сделки.
Квартал «Светлановский»
Квартал «Комендантский»
Квартал «Московский»
Квартал «Пушкинский»

Технологии дистанционной покупки недвижимости отработаны

Возможность приобрести жилье, не выходя из дома, быстро перестала быть экзотикой. Теперь это такая же часть повседневности, как привычный интернет-шопинг. А когда самоизоляция окончательно уйдет в прошлое, дистанционная схема останется отличным способом сэкономить время и сделать покупку квартиры удобнее.
У ключевых застройщиков алгоритм приобретения жилья онлайн в принципе похож, разница лишь в степени автоматизации и удобства. Все начинается с выбора подходящего варианта на сайте и бронирования, которое у ГК ФСК, в частности, происходит через карточку квартиры. Затем менеджер связывается с покупателем по телефону или через видеочат, чтобы обсудить детали сделки. Далее заключается договор: либо с помощью электронной подписи, либо при доставке на дом курьером. Тот, кто оплачивает квартиру сразу, открывает аккредитивный счет. Заемщики в дополнение к этому предварительно оформляют удаленную заявку на ипотечный кредит. После этого остается лишь ждать электронной регистрации сделки и предвкушать новоселье.
Как организуется видеопросмотр квартиры?
По желанию клиента менеджер ГК ФСК отправится на объект, чтобы в режиме реального времени показать все комнаты и детали квартиры, ответить на вопросы и т.д. Видеопросмотры останутся доступны и по окончании самоизоляции, так как они ускоряют процесс покупки и делают его комфортнее. Взглянуть на жилой комплекс в целом, в том числе с высоты птичьего полета, можно удаленно: на сайте компании есть ежемесячно обновляемая аэросъемка и фотографии хода строительства.

Сбережения обесцениваются — самое время их куда-нибудь вложить

Если ваша цель не улучшение жилищных условий, а инвестиции, то оптимальным форматом недвижимости являются сервисные апартаменты. Тут, как и в случае с жильем, наступил удачный момент для покупки, так как сейчас продавцы предлагают привлекательные условия. В проекте Zoom Apart,*** например, при бронировании или покупке до 31 мая можно сэкономить до 16% от стоимости с помощью скидок** и на первые шесть месяцев снизить ставку ипотеки до 0,6%** благодаря совместной программе от застройщика и банка (на оставшийся период выплаты кредита она будет составлять 8,6%). Дискаунт за онлайн бронирование и регистрацию сделки здесь тоже применяется.
Чтобы стать инвестором, достаточно иметь на руках средства на первый ипотечный взнос — 10–20% от стоимости апартамента. Годовая доходность по программе Zoom Invest составляет до 17%, ежемесячный доход — до 58 тыс. рублей. Показатели рассчитаны, исходя из среднегодовой загрузки 68% и суммы дохода до налогообложения.
Для снижения финансовых рисков УК Zoom Service предлагает гарантированный доход на первый год функционирования отеля: 180 тыс. рублей разбиваются на равные доли, которые выплачиваются ежемесячно. Кроме того, управляющая компания готова гарантировать выкуп апартамента по цене приобретения, если к моменту ввода в эксплуатацию инвестор захочет его продать. Оба предложения действуют при бронировании или покупке апартаментов до 31 мая.

Квартал «Светлановский»

15 минут пешком до станции метро «Девяткино»
Комплекс полностью сдан и заселен
В продаже остались последние несколько квартир

Квартал «Комендантский»

20 минут пешком до станции метро «Комендантский проспект»
Комплекс высокого комфорт-класс полностью сдан и заселен
В продаже остались последние двух- и трехкомнатные квартиры

Квартал «Пушкинский»

20 минут на авто или транспорте до станции метро «Московская»
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине с квартирами редких форматов
Окружен парками и дворцовыми ансамблями

Квартал «Московский»

Удобные выезды и маршруты транспорта к станции метро «Купчино»
Современный комплекс комфорт-класса
Три корпуса с переменной этажностью от 9 до 23, два из которых сданы

Апарт-отель Zoom Apart

5 минут пешком до станции метро «Черная речка»
Отель расположен на набережной реки в тихом центре Петербурга
Меблированные сервисные апартаменты с высокой и надежной доходностью

Ключевые игроки рынка продолжают строить и сдавать объекты

Так как девелоперы являются «непрерывно действующими организациями», работа на стройплощадках ГК ФСК в Петербурге не останавливалась даже во время «президентских каникул». Компания, основанная еще в 2005 году, всегда нацелена на выполнение своих обязательств. Вертикально интегрированная структура холдинга позволяет проектировать и строить своими силами, минимизируя использование кредитных средств.
Всего за 14 лет работы ГК ФСК построила 6,5 млн квадратных метров недвижимости. По итогам 2019 года она вошла в топ-10 девелоперов по объемам ввода жилья, согласно данным портала ерз.рф. Компания заняла шестую строчку рейтинга с показателем 525 тыс. кв.м. ГК ФСК включена в рейтинг делового издания РБК «500 крупнейших по выручке компаний России» и в топ-100 крупнейших частных компаний страны по версии Forbes. В апреле 2020 года холдинг вошел в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. На сегодня в стадии реализации находятся 22 проекта ГК ФСК в различных регионах.
Материал подготовлен специально для ГК ФСК Северо-Запад

*Опрос проводился ВЦИОМ по заказу АО «ДОМ.РФ» в апреле 2020 года, результаты были приведены здесь.
**Подробнее об условиях акций и предложений
Невесомая ипотека
Ставка в рамках ипотечной программы «Невесомая ипотека» составляет 0,5% до конца 2020 года, далее на оставшийся срок кредита будет действовать льготная ставка с господдержкой от 6% до 6,5% годовых. Субсидированная ипотека с господдержкой предоставляется следующими банками: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, банк Санкт-Петербург, Открытие, Альфа-Банк, Дом.рф, Райффайзен, Росбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Абсолют Банк. Сумма кредита для Санкт-Петербурга и Ленинградской области — до 8 млн рублей, срок кредитования — от 1 года до 30 лет. Процентная ставка составляет 6,5%, минимальный первый взнос равен 20%. Условия действуют при страховании жизни и трудоспособности, при отказе от страхования процентная ставка увеличивается на 1–2% в зависимости от программы банка. Приобрести квартиру в ГК ФСК по субсидированной ставке от ГК ФСК возможно во всех жилых строящихся проектах в Петербурге: кварталах «Светлановский», «Комендантский», «Московский» и «Пушкинский». Не распространяется на апарт-отель Zoom Apart. Условия программы ограничены во времени и действительны до 30 июня 2020 года. Подробности и условия акции вы можете узнать по телефону +7 (812) 602 42 35.

Скидка 25% на последние квартиры
Срок действия предложения — до 31.05.2020. Распространяется на квартиры, приобретаемые при 100% оплате или с использованием ипотеки в кварталах «Светлановский» и «Комендантский». Подробности и условия акции вы можете узнать по телефону +7 (812) 602 42 35.

Скидка 15% на квартиры
Срок действия предложения — до 31.05.2020. Скидка распространяется на кварталы «Московский» (квартиры 2 и 3 очередей) и «Пушкинский». Действует при 100% оплате и использовании ипотеки. Подробности и условия акции вы можете узнать по телефону +7 (812) 602 42 35.

Скидка до 2%
Срок действия предложения — до 31.05.2020. Скидка 1% предоставляется при онлайн-бронировании, скидка 1% предоставляется при электронной регистрации сделки. Скидка распространяется на все комплексы ГК ФСК, суммируется с другими акциями и предложениями. Подробности и условия акции вы можете узнать по телефону +7 (812) 602 42 35.

Экономия до 16%
Срок действия предложения — до 31.05.2020. Распространяется на все лоты в Zoom Apart, приобретаемые при 100% оплате или с использованием ипотеки. Подробности и условия акции вы можете узнать по телефону +7 (812) 602 42 35.

Субсидированная ипотека на апартаменты
Действует при оформлении бронирования или покупке апартаментов в проекте Zoom Apart до 31 мая 2020 года. Субсидированная ипотека на апартаменты предоставляется на следующих условиях: ставка 0,6% на первые 6 месяцев, далее — 8,6% на весь оставшийся срок. Субсидированная ипотека на апартаменты предоставляется банком ВТБ. Сумма кредита — от 500 тыс. до 20 млн рублей, срок кредитования — от 1 года до 30 лет. Не суммируется с программой «Гарантированный доход». Минимальный первый взнос равен 20%. На момент ввода в эксплуатацию УК Zoom Service гарантирует выкуп апартамента по стоимости приобретения по соответствующему заявлению клиента.
***UP-квартал «Светлановский» — застройщик ООО «ФСК «Лидер Северо-Запад», проектная декларация на сайте.

***UP-квартал «Комендантский» — застройщик ООО «ФСК «Лидер Северо-Запад», проектная декларация на сайте.

***UP-квартал «Пушкинский» — застройщик ООО «Специализированный застройщик «Пушкинский», проектная декларация на сайте.

***UP-квартал «Московский» — застройщик ООО «ФСК «Лидер Северо-Запад», проектная декларация на сайте.

***Апарт-отель Zoom Apart — застройщик ООО «Специализированный застройщик «Коломяжский», проектная декларация на сайте.
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой ГК ФСК Северо-Запад
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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