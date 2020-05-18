***UP-квартал «Светлановский» — застройщик ООО «ФСК «Лидер Северо-Запад», проектная декларация на сайте
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***UP-квартал «Комендантский» — застройщик ООО «ФСК «Лидер Северо-Запад», проектная декларация на сайте
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***UP-квартал «Пушкинский» — застройщик ООО «Специализированный застройщик «Пушкинский», проектная декларация на сайте
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***UP-квартал «Московский» — застройщик ООО «ФСК «Лидер Северо-Запад», проектная декларация на сайте
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***Апарт-отель Zoom Apart — застройщик ООО «Специализированный застройщик «Коломяжский», проектная декларация на сайте
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