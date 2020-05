Невесомая ипотека

Ставка в рамках ипотечной программы «Невесомая ипотека» составляет 0,5% до конца 2020 года, далее на оставшийся срок кредита будет действовать льготная ставка с господдержкой от 6% до 6,5% годовых. Субсидированная ипотека с господдержкой предоставляется следующими банками: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, банк Санкт-Петербург, Открытие, Альфа-Банк, Дом.рф, Райффайзен, Росбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Абсолют Банк. Сумма кредита для Санкт-Петербурга и Ленинградской области — до 8 млн рублей, срок кредитования — от 1 года до 30 лет. Процентная ставка составляет 6,5%, минимальный первый взнос равен 20%. Условия действуют при страховании жизни и трудоспособности, при отказе от страхования процентная ставка увеличивается на 1–2% в зависимости от программы банка. Приобрести квартиру в ГК ФСК по субсидированной ставке от ГК ФСК возможно во всех жилых строящихся проектах в Петербурге: кварталах «Светлановский», «Комендантский», «Московский» и «Пушкинский». Не распространяется на апарт-отель Zoom Apart. Условия программы ограничены во времени и действительны до 30 июня 2020 года. Подробности и условия акции вы можете узнать по телефону +7 (812) 602 42 35.



Скидка 25% на последние квартиры

Срок действия предложения — до 31.05.2020. Распространяется на квартиры, приобретаемые при 100% оплате или с использованием ипотеки в кварталах «Светлановский» и «Комендантский». Подробности и условия акции вы можете узнать по телефону +7 (812) 602 42 35.



Скидка 15% на квартиры

Срок действия предложения — до 31.05.2020. Скидка распространяется на кварталы «Московский» (квартиры 2 и 3 очередей) и «Пушкинский». Действует при 100% оплате и использовании ипотеки. Подробности и условия акции вы можете узнать по телефону +7 (812) 602 42 35.



Скидка до 2%

Срок действия предложения — до 31.05.2020. Скидка 1% предоставляется при онлайн-бронировании, скидка 1% предоставляется при электронной регистрации сделки. Скидка распространяется на все комплексы ГК ФСК, суммируется с другими акциями и предложениями. Подробности и условия акции вы можете узнать по телефону +7 (812) 602 42 35.



Экономия до 16%

Срок действия предложения — до 31.05.2020. Распространяется на все лоты в Zoom Apart, приобретаемые при 100% оплате или с использованием ипотеки. Подробности и условия акции вы можете узнать по телефону +7 (812) 602 42 35.



Субсидированная ипотека на апартаменты

Действует при оформлении бронирования или покупке апартаментов в проекте Zoom Apart до 31 мая 2020 года. Субсидированная ипотека на апартаменты предоставляется на следующих условиях: ставка 0,6% на первые 6 месяцев, далее — 8,6% на весь оставшийся срок. Субсидированная ипотека на апартаменты предоставляется банком ВТБ. Сумма кредита — от 500 тыс. до 20 млн рублей, срок кредитования — от 1 года до 30 лет. Не суммируется с программой «Гарантированный доход». Минимальный первый взнос равен 20%. На момент ввода в эксплуатацию УК Zoom Service гарантирует выкуп апартамента по стоимости приобретения по соответствующему заявлению клиента.