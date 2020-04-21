Звёзды российского телевидения тоже остаются дома. И призывают зрителей следовать их примеру.
— Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Николай Дроздов, — со знакомой интонацией обратился к россиянам ведущий передачи «В мире животных». — Я звоню вам по просьбе компании МегаФон. Сейчас очень важно оставаться дома. Самоизоляция — это одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Пожалуйста, не выходите на улицу без крайней необходимости! Поберегите своё здоровье и здоровье ваших близких. Спасибо!
Николай Николаевич откликнулся на просьбу компании поддержать настрой сограждан. Он также дал небольшое интервью — рассказал о том, чем занимается в условиях ограничений.
«Радость жизни и оптимизм у меня в генах»
— Николай Николаевич, вы привыкли быть в движении, у вас за плечами сотни увлекательных путешествий, а сейчас вынуждены оставаться дома. Расскажите, как вы встретили новость о пандемии и закрытии границ?
— Конечно, пандемия — это бедствие, отменить которое невозможно: с ним надо бороться. А самоизоляция и закрытие границ — необходимые меры борьбы. Иначе не победим!
— Длительное нахождение дома для многих людей оказалось настоящим испытанием. Посоветуйте, как сохранить оптимизм и не потерять бодрость духа?
— Находясь дома, нужно найти подходящее дело или дела, которые вы давно хотели сделать. У каждого найдётся своё: убраться, починить, переставить, переклеить и т.д. Если есть книги — почитать те, по которым соскучились. Компьютер или телевизор дают море возможностей: пересмотреть любимые фильмы, насладиться талантом известных певцов и актеров. Только никаких трагедий и ужастиков! Идеальный пример — «Иван Васильевич меняет профессию». Смотрю в сотый раз и хохочу. Вот все варианты занятости для радости и оптимизма.
— У вас множество хобби: верховая езда, купание в проруби, футбол. Удалось перенести их в каком-то виде в жизнь на самоизоляции?
— С упомянутыми хобби есть проблемы: конь в лифт не пролезает, а в самой холодной ванне лёд все равно не образуется ... Зато с футболом всё ОК. В детской комнате, где спит Ян [младший внук], вокруг кровати тренажёрный зал — шведская стенка, велотренажёр и т.д. Есть стена, в которую мы забиваем гол — то я, то он. В десять лет он уже чемпион по кобудо (боевое искусство работы с холодным оружием — Прим. ред.). Но наше главное хобби — это чтение книг.
— Вы дважды проходили испытание «Последним героем» и жили на острове в определённом режиме изоляции. Помогает ли этот опыт сейчас?
— Это испытание дало мне бесценный опыт, как строить добрые отношения со всеми участниками в условиях полного дискомфорта и реального голодания. Этот опыт на всю жизнь. А из видимого успеха — в каждой из двух серий я избавлялся от 15 кг лишнего веса. И с тех пор держу свой нормальный вес, хотя это нелегко в условиях полной доступности пищи. А в целом радостные воспоминания. Спасибо Первому каналу!
— В Венеции в связи с карантином вода в каналах стала бирюзовой впервые за 60 лет. Не считаете это знаком нам, людям, от природы — чтобы мы остановились и задумались о ней?
— [Случившееся] в Венеции — это очень здорово. Но лучше бы нам обойтись без таких суровых «знаков от природы». Ведь последствия от нашей деятельности, загрязняющей окружающую среду, были видны уже давно. Всё уже обсуждают это, но меры принимаются недостаточные и с опозданием. Вот победим коронавирус и более решительно возьмёмся за сохранение планеты. Другой Земли у нас нет и не будет.
— Когда-то вы сказали, что вам нравится иногда отдыхать от телефона. Сейчас замечаете, что стали, наоборот, пользоваться им чаще? Какое общение вам по душе — звонок, видеосвязь или, может быть, мессенджеры типа WhatsApp?
— Конечно, новые формы аудио- и видеосвязи стали насущной необходимостью. И я мечтаю научиться пользоваться всеми мессенджерами так, как это уже умеют мои внуки-школьники. Постараюсь подтянуться до их уровня.
— Сейчас среди звёзд модно петь про самоизоляцию. Знаю, что вы играете на гитаре, любите петь песни — нет желания поучаствовать в этом флешмобе?
— Я — консерватор. Модной одежды избегаю, а также — «модного» языка, модных манер, «звёздности» и флешмобов. А песни я люблю петь уже ставшие народными: про нашу страну, про нашу Великую Победу.
— Вас практически невозможно застать без улыбки. Можете открыть секрет своей жизнерадостности?
— Радость жизни и оптимизм у меня в генах. Родители были врачами, брат был ветеринарный врач, и все делали добрые дела и любили друг друга. Так что всё из детства.
— Что вы планируете сделать в первую очередь, когда режим самоизоляции будет отменён?
— Планирую навестить друзей. Живое общение ничем не заменишь!
МегаФон поддержит абонентов
Оператор предоставил абонентам старше 65 лет возможность пользоваться услугами связи даже при нулевом балансе и задолженности.
«Достаточно позвонить в call-центр — и сотрудник подберёт одну из бесплатных услуг, которая позволит оставаться на связи», — отметили в компании.
Кроме того, все абоненты даже при отрицательном балансе будут принимать входящие вызовы от любых операторов, включая зарубежных. А образовательная платформа компании позволит провести время дома с пользой: пройти онлайн-курс или позаниматься спортом вместе с опытными тренерами.
В существующей ситуации как никогда важно получать важную информацию и своевременную помощь. Оператор сделал бесплатными для всех своих абонентов звонки на номера горячих линий органов власти, авиакомпаний, справочной РЖД, турагентств, ситуационного центра МИД. Приводим номера некоторых из них:
Организация; Номер телефона
Скорая помощь;103
Единый номер экстренных служб;112
Горячая линия Роструда;8 800 7078841
Аэрофлот Российские авиалинии;8 800 4445555, 8 495 2235555
РЖД;8 800 7750000, 8 499 6052000
Горячая линия Ростуризма совместно с Ассоциацией «Турпомощь»;8 499 6781203, 8 915 1170451
Ситуационный центр МИД;8 495 5878860, 8 499 2441977, 8 499 2441988, 8 499 2442847