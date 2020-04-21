— С упомянутыми хобби есть проблемы: конь в лифт не пролезает, а в самой холодной ванне лёд все равно не образуется ... Зато с футболом всё ОК. В детской комнате, где спит Ян [младший внук], вокруг кровати тренажёрный зал — шведская стенка, велотренажёр и т.д. Есть стена, в которую мы забиваем гол — то я, то он. В десять лет он уже чемпион по кобудо (боевое искусство работы с холодным оружием — Прим. ред.). Но наше главное хобби — это чтение книг.