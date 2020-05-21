Гигабайты в копилке. МегаФон сохранит неиспользованный абонентами интернет

«Цифровые потребности наших абонентов быстро меняются, и для нас важно, чтобы тарифная линейка включала самые актуальные услуги. Мы видим, что основное ожидание абонентов — это прозрачность. В новой линейке оплаченные услуги никогда не сгорают: гигабайтами интернета, включенными в пакет, можно воспользоваться в любое время. При этом случайное подключение нежелательных сервисов невозможно: мы встроили защиту от коммерческих подписок в интернете во все тарифные планы бесплатно. В течение года линейка будет развиваться, и мы предложим абонентам новые возможности и преимущества, чтобы не переплачивать и всегда оставаться на связи».

