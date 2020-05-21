Гигабайты в копилке. МегаФон сохранит неиспользованный абонентами интернет
Интернет «не сгорит»: МегаФон запустил новую тарифную линейку, в которой оплаченные, но не использованные гигабайты будут числиться в копилке клиента всегда. Также абонент останется на связи в мессенджерах, даже если на счету нет средств.
Новая тарифная линейка от оператора Большой тройки называется «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат»*. В современных условиях, когда пользователи стремятся экономить, компания дала им возможность сохранять оплаченные гигабайты интернета. Причем не на ограниченный срок, а навсегда. Трафик начнет расходоваться автоматически, когда закончится основной пакет. Лишними гигабайтами можно делиться и с близкими, раздавая их по Wi-Fi со своего смартфона без ограничения скорости.
Фото: pixabay.com
Вторая важная опция — возможность бесплатно пользоваться мессенджерами при минусе на счету. Близкие не потеряют вас, даже если вы по каким-то причинам не можете пополнить баланс. Это касается сервисов WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat.

Забота о кошельке абонентов МегаФона выразилась и в том, что появилась встроенная защита от нежелательных платных подписок.
Фото предоставлены пресс-службой компании МегаФон
Стоит упомянуть и пакет из 50 ТВ-каналов, который бесплатно и автоматически подключается при выборе новой линейки. Мобильный трафик при просмотре МегаФон ТВ не расходуется.

Новая линейка создавалась на основе опыта более 20 млн абонентов всех операторов связи в возрасте от 14 до 60 лет.
Геворк Вермишян
«Цифровые потребности наших абонентов быстро меняются, и для нас важно, чтобы тарифная линейка включала самые актуальные услуги. Мы видим, что основное ожидание абонентов — это прозрачность. В новой линейке оплаченные услуги никогда не сгорают: гигабайтами интернета, включенными в пакет, можно воспользоваться в любое время. При этом случайное подключение нежелательных сервисов невозможно: мы встроили защиту от коммерческих подписок в интернете во все тарифные планы бесплатно. В течение года линейка будет развиваться, и мы предложим абонентам новые возможности и преимущества, чтобы не переплачивать и всегда оставаться на связи».
Генеральный директор МегаФона
Линейка удобна тем, что состоит из пяти основных и двух премиальных тарифных планов. Они отличаются набором услуг и ценой (от 350 до 2000 рублей). Градация — частота совершаемых звонков и объем используемого интернета. Клиент сам выбирает, сколько он готов разговаривать, качать и платить.
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Материал подготовлен специально для ПАО МегаФон
Фото предоставлены пресс-службой компании МегаФон
Лицензии на право оказания услуг сотовой связи по ссылке
* Подробнее об условиях тарифа «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат» читайте на сайте

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