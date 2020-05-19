Сбербанк отменил комиссию за переводы между регионами

Подписка «Плюс 50 000 рублей на переводы» позволит повысить лимит еще на 50 тыс. до конца месяца за 99 рублей. Подписка «На переводы» предоставит право переводов без комиссии на карты и счета клиентов Сбербанка за 199 рублей в месяц. При покупке подписки сразу на три месяца общая стоимость составит 499 рублей (то есть стоимость месяца уменьшится примерно до 167 рублей), на год — 1599 рублей (стоимость месяца — около 134 рублей).

