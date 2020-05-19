Сбербанк отменил комиссию за переводы между регионами
В отделениях Северо-Западного банка Сбербанка с 19 мая начали действовать новые тарифы по денежным переводам между физическими лицами. При этом перестала применяться комиссия за межрегиональные переводы, которую раньше платил каждый второй клиент.
Теперь владельцы карт могут переводить до 50 тыс. рублей в месяц без комиссии* другим держателям карт и счетов Сбербанка. Такие переводы можно осуществлять в мобильном приложении Сбербанк Онлайн или с помощью СМС-команд.
Если в течение месяца перевести больше 50 тыс. рублей, то с каждого следующего перевода внутри банка будет взиматься комиссия в размере 1%. Однако ее сумма не должна превышать 1 тыс. рублей.
В Сбербанке подчеркивают, что подавляющее большинство не почувствует на себе последствий нововведения, поскольку свыше 88% клиентов не исчерпывают ежемесячного лимита. Оставшиеся 12% получат возможность снизить свои расходы с помощью специального сервиса подписок в онлайн-банке.
Подписка «Плюс 50 000 рублей на переводы» позволит повысить лимит еще на 50 тыс. до конца месяца за 99 рублей. Подписка «На переводы» предоставит право переводов без комиссии на карты и счета клиентов Сбербанка за 199 рублей в месяц. При покупке подписки сразу на три месяца общая стоимость составит 499 рублей (то есть стоимость месяца уменьшится примерно до 167 рублей), на год — 1599 рублей (стоимость месяца — около 134 рублей).
Подписка «На платежи и переводы» предоставит полный безлимит на все переводы и платежи за 299 рублей на один месяц. Приобретение подписки на три месяца обойдется в 749 рублей (стоимость месяца — около 250 рублей), на год — 2499 рублей (стоимость месяца — около 209 рублей).
Для клиентов «Сбербанка Первого» и PrivateBanking, имеющих специальный пакет привилегий, все переводы внутри банка будут осуществляться без комиссии.
В банке обращают внимание, что не будут взимать комиссию при переводах между счетами и картами одного клиента. Более того, такие переводы не «расходуют» лимит в 50 тыс. рублей. Также можно воспользоваться услугой «Автоперевод», которая полезна тем, кто перечисляет деньги регулярно.
Неизменной останется и комиссия при переводе в другие банки: она составит от 1 до 1,5 % от суммы перевода. Конкретный процент будет зависеть от банка, в который (или со счета которого) перечисляются деньги. Такие операции также не будут «расходовать» лимит бесплатных переводов.
Подробнее об условиях обслуживания
*Узнать подробнее о переводах без комиссии по России можно здесь.
Узнать подробнее о подписках «Плюс 50 000 рублей на переводы», «На переводы», «На платежи и переводы» можно здесь.
Узнать подробнее об услуге «Автоперевод» можно здесь.
Материал подготовлен специально для ПАО Сбербанк Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.