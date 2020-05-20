FAQ. Все, что вы хотели спросить о покупке квартиры в кризис

Оформление сделок замедляется в первую очередь из-за того, что в Петербурге на протяжении уже более полутора месяцев не работают МФЦ. В них «зависли» около тысячи пакетов документов только от крупных застройщиков на общую сумму, превышающую 5 млрд рублей. Это деньги, уже заплаченные покупателями, но так и не дошедшие до застройщиков. А на сделки в электронной форме приходится всего 10-15%. Хотя со временем ситуация меняется, и все больше покупателей готовы оформлять сделки онлайн. Сейчас ситуацию немного разрядило то, что Росреестр начал принимать документы «живьем» большими пакетами от крупных застройщиков.