Как купить квартиру онлайн: видеопособие от застройщика
Дистанционную покупку квартир и нежилых помещений в компании Л1 раньше других освоили покупатели из других регионов, поэтому к моменту осложнения эпидемической обстановки можно было предлагать такой выход и местным клиентам.
Как приобрести квартиру и ни разу не выйти из дома, рассказывает в интерьерах ЖК «Граф Орлов»* представитель компании Алексей Мануйлов.
Онлайн-покупка состоит из нескольких этапов, которые можно пройти, не только ни разу не придя в офис, но и используя удобные лично покупателю способы связи.

Сначала надо выбрать квартиру или нежилую площадь на сайте компании Л1. Прямо на первой странице посетители сразу видят удобный сервис по подбору, который можно настроить по нескольким параметрам и сразу увидеть, из скольки потенциальных «претендентов» надо будет выбирать.

Когда выбор окончательно сделан и одобрен всеми, кто будет жить в новой квартире, надо позвонить в отдел продаж или заказать консультацию в любимом мессенджере.

Если цена и условия продажи устраивают, начинается второй этап — сбор документов и подготовка договора. Менеджер забронирует помещение за клиентом и пришлет на электронную почту проект договора и список документов. В ответ он должен получить нужные сканы или фотографии и составить окончательный договор. После полного согласования его направят покупателю почтой или курьером и ждут обратно с подписью.
Фото: freepik.com
Третий этап — оплата. Менеджер проводит удаленную регистрацию сделки на платформе Сбербанка. Деньги за квартиру покупатель вносит на номинальный счет в отделении этого банка. Только после окончательного решения проблемы с государственной регистрацией средства зачислят на счет застройщика. Зарегистрированный договор все участники сделки получат в электронном виде. Квартира куплена!

Напомним, что месяц назад, невзирая на режим самоизоляции, компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа третьей очереди жилого комплекса «Граф Орлов» на Московском проспекте. В компании уверены, что, несмотря на сложную эпидемическую обстановку, все планы на текущий год удастся реализовать.
Материал подготовлен специально для компании Л1
ЖК «Граф Орлов», застройщик ООО НПО ПИГМЕНТ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф

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