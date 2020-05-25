Как купить квартиру онлайн: видеопособие от застройщика

Онлайн-покупка состоит из нескольких этапов, которые можно пройти, не только ни разу не придя в офис, но и используя удобные лично покупателю способы связи.Сначала надо выбрать
квартиру или нежилую площадь на сайте компании Л1
. Прямо на первой странице посетители сразу видят удобный сервис по подбору, который можно настроить по нескольким параметрам и сразу увидеть, из скольки потенциальных «претендентов» надо будет выбирать.
Когда выбор окончательно сделан и одобрен всеми, кто будет жить в новой квартире, надо позвонить в отдел продаж или заказать консультацию в любимом мессенджере.
Если цена и условия продажи устраивают, начинается второй этап
— сбор документов и подготовка договора. Менеджер забронирует помещение за клиентом и пришлет на электронную почту проект договора и список документов. В ответ он должен получить нужные сканы или фотографии и составить окончательный договор. После полного согласования его направят покупателю почтой или курьером и ждут обратно с подписью.