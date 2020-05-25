Как купить квартиру онлайн: видеопособие от застройщика

Третий этап — оплата. Менеджер проводит удаленную регистрацию сделки на платформе Сбербанка. Деньги за квартиру покупатель вносит на номинальный счет в отделении этого банка. Только после окончательного решения проблемы с государственной регистрацией средства зачислят на счет застройщика. Зарегистрированный договор все участники сделки получат в электронном виде. Квартира куплена!



Напомним, что месяц назад, невзирая на режим самоизоляции, компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа третьей очереди жилого комплекса «Граф Орлов» на Московском проспекте. В компании уверены, что, несмотря на сложную эпидемическую обстановку, все планы на текущий год удастся реализовать.

