«У нас питерская прописка». «Ростелеком» поздравляет Петербург с праздником
Петербург вдохновляет не только поэтов и музыкантов. Отметить его 317-летие творчески решили и в «Ростелекоме»: команда крупнейшего провайдера страны поздравляет любимый город с днем рождения!
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«У нас питерская прописка. Мы здесь выросли», — говорится в видеоролике, и это правда. Вот уже 14 лет телекоммуникационная компания зарегистрирована в северной столице, хотя ее штаб-квартира находится в Москве.
Связь с берегами Невы тем прочнее, что сразу несколько представителей топ-менеджмента родились в Ленинграде. В их числе президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» Антон Годовиков.
Сегодня услугами компании пользуются миллионы горожан: пользователи сети интернет и сервисов «Умного дома», владельцы домашних телефонов, зрители кабельного ТВ и Wink. У бизнеса Северной Пальмиры также есть доступ ко всему ассортименту услуг связи провайдера. Цифровые технологии компании становятся частью безопасной городской среды, базой для развития экономики региона и элементами комфортной жизни петербуржцев.