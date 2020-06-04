Я — VDele. МТТ раздает бизнесменам городские номера

Как это работает? Никаких SIM-карт покупать не нужно: приложение надо скачать на телефон, и уже через 15 минут можно принимать звонки. Городской номер останется с клиентом навсегда, при этом входящие бесплатны ** и безлимитны (в базовом тарифе не предусмотрены исходящие вызовы, они есть только в тарифе «Бизнес»). Провайдер обещает: не потеряется ни один звонок. Если интернет нестабилен, сигнал уйдет на мобильный телефон, если клиент позвонил в нерабочее время, сервис примет информацию в виде голосового сообщения. Больше нет нужды постоянно быть на связи, нервничать и переживать по поводу упущенных моментов и возможностей. Все будет учтено! А запись разговоров поможет разобрать спорные ситуации, которые бывают в каждом деле.

