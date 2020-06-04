Я — VDele. МТТ раздает бизнесменам городские номера

Новый сервис называется VDele
(«ВДеле»)* и предназначен для владельцев небольшого бизнеса: кондитерских, парикмахерских, производителей handmade изделий и т.д. Им, как правило, приходится рассчитывать только на свои силы и развиваться, не ожидая поддержки извне. Помочь им и призвано интеллектуальное решение МТТ. Установив виртуальную АТС на своем смартфоне, пользователи получат все необходимые предпринимателю функции: бесплатный городской номер, гибкое управление вызовами, удобную переадресацию, запись разговоров, мониторинг пропущенных вызовов, голосовую почту.