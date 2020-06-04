Я — VDele. МТТ раздает бизнесменам городские номера
Как не пропустить звонок и не потерять сделку? Зачем платить за городской номер, если есть альтернатива? Федеральный провайдер МТТ представил мобильное приложение для малого бизнеса, которое серьезно упростит коммуникации для предпринимателей, а значит, повысит их конкурентоспособность.
Новый сервис называется VDele («ВДеле»)* и предназначен для владельцев небольшого бизнеса: кондитерских, парикмахерских, производителей handmade изделий и т.д. Им, как правило, приходится рассчитывать только на свои силы и развиваться, не ожидая поддержки извне. Помочь им и призвано интеллектуальное решение МТТ. Установив виртуальную АТС на своем смартфоне, пользователи получат все необходимые предпринимателю функции: бесплатный городской номер, гибкое управление вызовами, удобную переадресацию, запись разговоров, мониторинг пропущенных вызовов, голосовую почту.
Как это работает? Никаких SIM-карт покупать не нужно: приложение надо скачать на телефон, и уже через 15 минут можно принимать звонки. Городской номер останется с клиентом навсегда, при этом входящие бесплатны ** и безлимитны (в базовом тарифе не предусмотрены исходящие вызовы, они есть только в тарифе «Бизнес»). Провайдер обещает: не потеряется ни один звонок. Если интернет нестабилен, сигнал уйдет на мобильный телефон, если клиент позвонил в нерабочее время, сервис примет информацию в виде голосового сообщения. Больше нет нужды постоянно быть на связи, нервничать и переживать по поводу упущенных моментов и возможностей. Все будет учтено! А запись разговоров поможет разобрать спорные ситуации, которые бывают в каждом деле.
Помимо стандартного набора услуг, мобильный инструмент VDele предусматривает дополнительные опции:
Возможность переадресации звонка на другой номер, если городской телефон владельца недоступен. К тому же номер можно дать сотруднику, а свой оставить только для старых клиентов и партнеров.
Режим конференции позволит общаться с командой и клиентами в более удобном для участников формате.
Аналитика всегда подскажет количество звонков за определенный промежуток времени и их эффективность.
Также пользователям приложения можно выбрать запоминающийся многоканальный городской номер.
Денис Широкий
«VDele — легкое и удобное решение. По сути — это офис в кармане, где собраны самые необходимые инструменты, которые будут всегда под рукой. С нашим приложением малый бизнес и самозанятые смогут поменять мобильный номер на городской, повысив статусность своего дела в глазах клиентов»
Заместитель генерального директора компании МТТ
Разработчики не сомневаются, что новый инструмент оценят те, кто во многом сегодня формирует экономику страны.
Материал подготовлен специально для VDele
Фотографии предоставлены компанией ОАО «МТТ»

* Подробнее о сервисе VDele читайте на сайте
** Абонентский номер предоставляется бесплатно. В соответствии с пп. «д» п. 17 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 N 1342 (далее - Правила), ОАО «МТТ» доводит информацию о действующих тарифах на услуги связи прямо в мобильном приложении vDele. В случае изменения тарифов на услуги связи вся информация будет публиковаться на сайте согласно пп. «е» п. 24 Правил.

Лицензии на право оказания услуг сотовой связи по ссылке

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