«Классика в честь Дворцовой»: новый формат городского события
Как горожан поздравили в День города

«Классика в честь Дворцовой»: новый формат городского события

Как горожан поздравили в День города
Ежегодно в честь Дня города на Дворцовой площади проходит open-air классической музыки. В 2020 году его пришлось перенести в онлайн — так родилась «Классика в честь Дворцовой». Творческий бренд Dance Open по заказу Комитета по культуре Петербурга создал грандиозное событие: Верди, Моцарт, Беллини, Бизе, Пуччини, Легар, Кальман, Бернстайн, неаполитанские серенады и эстрадные хиты — чтобы порадовать горожан, которые привыкли в этот день наслаждаться музыкой. Но одними мелодиями дело не ограничилось: зрителей ждала виртуальная познавательная прогулка по знаковым местам нашего города и рассказ о том, как они связаны с выдающимися произведениями.

«Классика в честь Дворцовой» в цифрах и фактах

2020 год внес изменения в давно сложившуюся традицию: отмечать день рождения Петербурга на Дворцовой площади под музыку великих композиторов. Однако новая реальность не смогла отменить этот праздник. Организаторы скорректировали концепцию и увели одно из значимых для Петербурга событий в онлайн.
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В честь Дворцовой площади и дня рождения великого города был поставлен рекорд: премьеру видеоконцерта, созданного Творческим брендом Dance Open по заказу Комитета по культуре Санкт-Петербурга, только online посмотрели 1 миллион 67 тысяч 220 человек.
В честь Дворцовой площади и дня рождения великого города был поставлен рекорд: премьеру видеоконцерта, созданного Творческим брендом Dance Open по заказу Комитета по культуре Санкт-Петербурга, только online посмотрели 1 миллион 67 тысяч 220 человек.
Где посмотреть сегодня:
Возможность пересмотреть видеоконцерт «Классика в честь Дворцовой» есть у всех желающих: по традиции запись размещена в разделе «Классика на Дворцовой» цифрового видеосервиса Wink Ростелекома в свободном доступе:
смотреть
В концерте приняли участие девять ведущих солистов оперных театров России: Заслуженная артистка России, народная артистка Южной Осетии и Северной Осетии-Алании Вероника Джиоева (сопрано), звезды Мариинского театра Алексей Марков (баритон), Александр Трофимов (тенор), Оксана Шилова (сопрано), Елена Стихина (сопрано), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано), Юлия Маточкина (меццо-сопрано), Ольга Пудова (сопрано) и солист Московского театра «Новая Опера» Георгий Васильев (тенор).
В «Классику в честь Дворцовой» вошли 20 номеров: как всегда, из разных эпох и жанров. Знаменитые и очень сложные арии из опер Верди, Моцарта, Беллини, Бизе, Пуччини, из оперетт Легара, Кальмана, Бернстайна, мелодичные неаполитанские серенады и даже всемирно известные эстрадные хиты.
В прошлом году в те редкие моменты, когда стихал ливень, зрители делали selfie прямо на Дворцовой площади,
а в этом — в режиме online оставляли свои комментарии в социальных сетях.

В прошлом году артистам дарили живые цветы, а сегодня зрители благодарили их единственно возможным способом — виртуальными букетами и смайликами.

Новые возможности традиционного события

Зрелище было подготовлено заранее. Съемки прошли на закрытой театральной сцене, но создатели «Классики на Дворцовой» постарались не только сохранить брендовые черты полюбившегося горожанам музыкального шоу, но и выжать из условий работы, продиктованных непростым временем, максимум креатива.
Режиссер-постановщик Екатерина Галанова
Новые сложные условия, в которых мы вынуждены были работать, существенно повлияли на мои творческие возможности. Из привычного набора креативных «фломастеров» у меня остались только артист, концертмейстер, мультимедиа и постпродакшн. Три ключевых краски — хор, оркестр и балет — из арсенала пришлось изъять. В соответствии со всеми протоколами и рекомендациями Роспотребнадзора были введены существенные ограничения численности команды — нас всех считали по головам. Более того, все, в том числе артисты, должны были соблюдать социальную дистанцию (а вы понимаете, что для постановки ряда концертных номеров это было просто невозможно). Не буду распространяться про жесткий, почти военный, режим съемочных дней: мы работали по 12-14 часов в масках и в перчатках. Все помещения регулярно обрабатывались антисептиками, состояние каждого контролировалось ежечасно, артистов мы разместили в отдельных гримерных, на съемки вызывали по очереди. В целом, все это сильно тормозило творческий процесс, и все же лучше рассказать о нем — о том, что удалось сохранить и в чем даже выиграть.
У «Классики» есть неизменная особенность: в этом музыкальном шоу не используются фонограммы. Этот принцип организаторы сохранили и в этом году, несмотря на все сложности. «Из-за карантина наши оперные солисты уже несколько месяцев лишены возможности работать в обычном для них режиме. Им пришлось в буквальном смысле «впрыгнуть» в сложнейший проект: забыв про двухмесячный перерыв, в рекордные сроки прийти в форму, выдержать самые неприемлемые графики репетиций (если кто не знает, по утрам оперные не поют) и, наконец, выйти на сцену со сложнейшими оперными ариями. Конечно, это лучше любых слов говорит о высочайшем уровне подготовке и виртуозной технике российских оперных звезд. — поделилась Екатерина Галанова. — Не могу не сказать отдельно: за роялем все дни съемки проекта была Яна Зубова — не только лучший, блестящий профессионал, но и самый терпеливый концертмейстер Санкт-Петербурга».
Одна из ярких черт этой серии концертов, также бережно сохраняющаяся с самого первого open-air, — это авторская сценография. В этом году по традиции целостность зрительского восприятия каждого номера обеспечивали мультимедийные декорации и художественный свет.
Во время классических концертов ко Дню города на Дворцовой всегда велась технически сложная многокамерная съемка. В этом году на сравнительно небольшую сцену театра были направлены устройства уникальной спецтехники (она создавалась специально для этого события), и благодаря этому телевизионная картинка получилась многоплановой, динамичной и объемной.
Режиссер трансляции Юрий Рябинин
Чтобы передать дыхание грандиозного open-air, нам требовалось как можно больше общих планов, — рассказывает режиссер трансляции Юрий Рябинин. — У формата телеконцерта драматургия иная, и мы постарались воспользоваться этим преимуществом: мы «подошли» к солистам максимально близко, сделали акцент на их артистизме и игре, и в итоге концерт превратился отчасти в кино, отчасти в спектакль.
В концертное пространство «Классики в честь Дворцовой» переехала даже легендарная хрустальная люстра. Правда, к сожалению, в этом году процесс ее подъема не попал в топ петербургских новостей, хотя посмотреть точно было на что. В Театр музыкальной комедии, где проходили съемки, ее привезли в разобранном виде: 32 навесных конструкции, вес почти полтонны и главный каркас диаметром чуть меньше 4 метров… Собирали как всегда долго, почти шесть часов, но зато потом она сияла всеми своими двумя с половиной тысячами хрустальных подвесок.

Вернемся к традициям

Восемь лет назад, когда в Петербурге обсуждался формат главного музыкального события Дня города, идеально соответствующего его образу и интересного широкой аудитории, многие не верили, что это может быть оперный концерт. Но «Классика на Дворцовой» сделала ставку на звезд мировой величины, живой звук, зрелищные стилизации, эксклюзивную сценографию и современные технологии — и сломала все шаблоны и стереотипы, утверждающие, что место классических жанров исключительно в концертных залах.
Петербургская премьера открытого жанра состоялась в 2012 году у стен Михайловского замка. С 2013 года open-air классического искусства в честь Дня города был перенесен в пространство Дворцовой площади, а с 2014-го главным героем музыкального шоу и его центральной декорацией стал барочный фасад Зимнего дворца.
150 000
С 2013 года аудитория уникального концерта выросла с 20 тысяч до 450 тысяч зрителей в ротации. «Классика — 2019» состоялась в крайне сложных погодных условиях. Наша погода показала все лучшее сразу — штормовое предупреждение, шквалистый ветер и ливень. И даже несмотря на это на Дворцовой собрались свыше 150 тысяч зрителей единовременно.
С 2013 года аудитория уникального концерта выросла с 20 тысяч до 450 тысяч зрителей в ротации. «Классика — 2019» состоялась в крайне сложных погодных условиях. Наша погода показала все лучшее сразу — штормовое предупреждение, шквалистый ветер и ливень. И даже несмотря на это на Дворцовой собрались свыше 150 тысяч зрителей единовременно.
В разные годы в проекте участвовали великие артисты — Дмитрий Хворостовский, Элина Гаранча, Марсело Альварес, Соня Йончева, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Массимо Джордано, Хибла Герзмава, Роберто Аланья, Александра Кужак и многие другие.
За историю проекта исполнено более 200 концертных номеров.

Не музыкой единой

Но вернемся в 2020 год. Впервые за историю проекта у ведущих появилась собственная линия: минуя сцену, они отправились на прогулку по Дворцовой площади и вокруг нее. В паузах между концертными номерами артисты Евгений Дятлов и Карина Разумовская беседовали о домах и дворцах, императорах и поэтах, шутах и фаворитах Петербурга.
В социальных сетях эту тему даже усилили краеведческим конкурсом: вопросы, на которые нельзя ответить без размышлений и вдумчивого поиска, подписчикам «Классики» задавали сам Лев Яковлевич Лурье и ведущие эксперты Дома культуры Льва Лурье. За 3 дня аудитория конкурса составила 13 000 подписчиков, и правильно ответивших на вопросы было много — троих победителей выбрали случайным образом, впрочем, как и было заявлено в условиях конкурса.
Ярких акцентов добавили в зрелище видеопоздравления с Днем города зрителям от выдающихся петербуржцев: на фоне Дворцовой, которая даже в условиях самоизоляции сохранила статус главной героини праздника, прозвучали слова Алисы Фрейндлих, Льва Додина, Михаила Пиотровского, Льва Лурье, Тамары Москвиной, Николая Валуева, Ларисы Листовой, Евгения Водолазкина, Максима Леонидова. Не обошлось без игроков и легенд футбольного клуба «Зенит», недавно отметившего свое 95-летие, и звезд «Классики на Дворцовой» прежних лет.

Впечатления «Фонтанки»: рояль как вызов и непростая программа

«Классика в честь Дворцовой» стала кульминацией дня, позволив многим ощутить, что именно сейчас город празднует день рождения. Даже в условиях изоляции объединяющее торжественное событие было необходимо, и «Классика» с ее петербургским стилем и сочетанием узнаваемых образов попала «в точку».

Новый формат — динамичный, насыщенный, современный — позволил совместить прогулку по вечерним улицам, рассказ о знаковых достопримечательностях, встречу со звездами культуры и спорта (от Алисы Фрейндлих и Льва Додина до Николая Валуева и футболистов «Зенита») и, конечно, концерт.

Онлайн — это и другие плюсы: певцы не должны были бороться с погодой, ветрами, со сложной акустикой площади. Не мерзли зрители, не отвлекались на тесноту и чужие разговоры, на усталость из-за минут, проведенных на ногах.

Да, объемного звука симфонического оркестра порой не хватало, концерт шел «под рояль». Но это позволило в полной мере оценить мастерство певцов. Камерный жанр — неспроста самый сложный: солиста не перекрывает оркестр, петь тише и выразительнее — вызов: сразу становится понятно, who is who. К счастью, убедительность и вовлеченность в партии солистов Мариинского театра создали уровень, достойный миссии праздника.

Программа была выбрана отнюдь не простая: одна только Ария Царицы Ночи в качестве «зачина», филигранно точно исполненная Ольгой Пудовой, — уже досрочная победа. Кстати, эта же певица раскрыла себя в музыке ХХ века (ария Кунигунды из оперетты «Кандид» Бернстайна).

Артистичны и страстны были дуэты Алексея Маркова и Елены Стихиной (Леонора и граф Ди Луна) из вердиевского «Трубадура» и Екатерины Сергеевой с Александром Трофимовым — в «Испанском болеро» Винченцо ди Кьяра. Сложный для пения чешский язык не стал преградой для тонко чувствующей музыку Оксаны Шиловой, исполнившей арию Русалки из одноименной оперы Антонина Дворжака.

А красота оформления площадки — сохранили даже ту самую люстру, что была на предыдущих концертах «Классики» под открытым небом! — только подтвердила слова Михаила Пиотровского, что хоть концерт в этот раз идет не прямо у Эрмитажа, это не уменьшит ни нашей любви к городу, ни города — к нам.
Обозреватель отдела Культура и Афиша Plus «Фонтанки.ру», Алина Циопа

Отзывы о концерте

Материал подготовлен в партнерстве с Dance Open

Автор рецензии: Алина Циопа
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией Dance Open
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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