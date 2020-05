«Классика в честь Дворцовой»: новый формат городского события

«Классика в честь Дворцовой» стала кульминацией дня, позволив многим ощутить, что именно сейчас город празднует день рождения. Даже в условиях изоляции объединяющее торжественное событие было необходимо, и «Классика» с ее петербургским стилем и сочетанием узнаваемых образов попала «в точку».



Новый формат — динамичный, насыщенный, современный — позволил совместить прогулку по вечерним улицам, рассказ о знаковых достопримечательностях, встречу со звездами культуры и спорта (от Алисы Фрейндлих и Льва Додина до Николая Валуева и футболистов «Зенита») и, конечно, концерт.



Онлайн — это и другие плюсы: певцы не должны были бороться с погодой, ветрами, со сложной акустикой площади. Не мерзли зрители, не отвлекались на тесноту и чужие разговоры, на усталость из-за минут, проведенных на ногах.



Да, объемного звука симфонического оркестра порой не хватало, концерт шел «под рояль». Но это позволило в полной мере оценить мастерство певцов. Камерный жанр — неспроста самый сложный: солиста не перекрывает оркестр, петь тише и выразительнее — вызов: сразу становится понятно, who is who. К счастью, убедительность и вовлеченность в партии солистов Мариинского театра создали уровень, достойный миссии праздника.



Программа была выбрана отнюдь не простая: одна только Ария Царицы Ночи в качестве «зачина», филигранно точно исполненная Ольгой Пудовой, — уже досрочная победа. Кстати, эта же певица раскрыла себя в музыке ХХ века (ария Кунигунды из оперетты «Кандид» Бернстайна).



Артистичны и страстны были дуэты Алексея Маркова и Елены Стихиной (Леонора и граф Ди Луна) из вердиевского «Трубадура» и Екатерины Сергеевой с Александром Трофимовым — в «Испанском болеро» Винченцо ди Кьяра. Сложный для пения чешский язык не стал преградой для тонко чувствующей музыку Оксаны Шиловой, исполнившей арию Русалки из одноименной оперы Антонина Дворжака.



А красота оформления площадки — сохранили даже ту самую люстру, что была на предыдущих концертах «Классики» под открытым небом! — только подтвердила слова Михаила Пиотровского, что хоть концерт в этот раз идет не прямо у Эрмитажа, это не уменьшит ни нашей любви к городу, ни города — к нам.