Готовь ледокол летом. «Невская застава» вышла в интернет

LTE в более высоких частотных диапазонах — 1800 МГц или 900 МГц —здесь не подходит: волны сигнала отражаются от воды и затухают, что приводит к неустойчивости соединения и падению скорости. У LTE-450 затухание происходит в значительно меньшей степени. Радиус действия базовых станций в диапазоне 450 МГц достигает 20 км. Кроме того, их сигнал обладает большей проникающей способностью. Именно поэтому такая сеть может обеспечить скоростным мобильным интернетом и удаленный дачный поселок, и судно в Финском заливе.



Ледокол «Невская застава» — не первый пример применения LTE-450 в морском деле. В 2019 году роутеры Skylink установили на семи буксирах, работающих в порту Приморск, где расположен крупнейший на Балтике нефтяной терминал. Так как секторы базовых станций здесь «направлены» в сторону залива, суда остаются на связи, даже когда находятся на его отдаленных участках.