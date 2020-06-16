Готовь ледокол летом. «Невская застава» вышла в интернет
Аварийно-спасательное судно, работающее на Неве и в акватории Финского залива, подключили к сети LTE-450. Тестирование показало, что технология обеспечивает быструю и надежную связь даже вдалеке от берега.
Буксир-ледокол «Невская застава» построили в Петербурге в 2009 году. Он швартует корабли в порту «Морские ворота» и защищает город от зимних наводнений, может участвовать в спасательных работах, тушить пожары и ликвидировать разливы нефтепродуктов. Благодаря опускающейся рулевой рубке и складной мачте судно легко проходит под городскими мостами.
Однако «Невская застава» работает не только на реке внутри Петербурга, но и в Финском заливе, порой удаляясь от берега на расстояние до 20 км. При этом ледоколу нужен надежный интернет-канал для связи с диспетчерскими службами и другими судами, получения гидро- и метеопрогнозов, карт ледовой обстановки и т.д. Тестирование, проведенное мобильным оператором Tele2 и ГУП «ПИЛАРН», показало, что эту задачу отлично решает технология LTE-450, которая работает под брендом Skylink.
Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»
LTE в более высоких частотных диапазонах — 1800 МГц или 900 МГц —здесь не подходит: волны сигнала отражаются от воды и затухают, что приводит к неустойчивости соединения и падению скорости. У LTE-450 затухание происходит в значительно меньшей степени. Радиус действия базовых станций в диапазоне 450 МГц достигает 20 км. Кроме того, их сигнал обладает большей проникающей способностью. Именно поэтому такая сеть может обеспечить скоростным мобильным интернетом и удаленный дачный поселок, и судно в Финском заливе.
Ледокол «Невская застава» — не первый пример применения LTE-450 в морском деле. В 2019 году роутеры Skylink установили на семи буксирах, работающих в порту Приморск, где расположен крупнейший на Балтике нефтяной терминал. Так как секторы базовых станций здесь «направлены» в сторону залива, суда остаются на связи, даже когда находятся на его отдаленных участках.
Дмитрий Курилов
«Результаты тестов, проведенных совместно с ГУП «ПИЛАРН», показали, что технология LTE-450 уникальна по своим свойствам при работе на акватории Финского залива и демонстрирует эффективность даже при значительном удалении от береговой полосы. Там, где сигнал более высоких частотных диапазонов теряется, диапазон 450 МГц показывает отличные результаты. Звук и картинка передаются на высокой скорости и без задержек. Поэтому роутеры Skylink можно также использовать для организации видеонаблюдения на судах».
Директор по развитию и реализации проекта LTE-450
Сегодня мобильный интернет Skylink доступен для жителей Петербурга и Ленинградской области, Московского региона, Тверской и Новгородской областей. LTE-450 позволяет передавать данные на высокой скорости на сверхдальние расстояния. Сигнал легко проникает в подвальные помещения и здания со сложной архитектурой. При необходимости роутер переключается на другие диапазонные частоты: 800 МГц, 1800 МГц или 2600 МГц.
Skylink можно назвать сетью спецназначения, работающей на широком рынке. Ее использовали, например, в Москве во время Чемпионата мира по футболу 2018 года. Тогда в сети выделили обособленный ресурс, который обеспечивал связью оперативный штаб, скорую помощь, сотрудников Центра организации дорожного движения и волонтеров. В Петербурге среди клиентов Skylink — аэропорт и структуры городской администрации, федеральный телеканал и крупный бизнес.