Каракули, машинки и мечты о лете: Яндекс.Такси празднует День защиты детей

Детская тема пробралась и в доставку продуктов — один из новых сервисов Яндекс.Такси совместно с Яндекс.Лавкой
: в первый день лета здесь можно заказать «Тропический тирамису с манго, карибским сиропом и фисташками» для самостоятельного приготовления. Потом обещают новые наборы с рецептами для детей и взрослых. Это блюдо вполне реальное, а не нарисовано фломастерами: натуральные продукты для него приедут по нужному адресу, ориентировочное время доставки — 15 минут.
В специальном разделе юные пользователи рассказали, чем займутся, когда все ограничения будут сняты. Многие хотят поехать к друзьям и бабушке, прыгать на батутах, плавать в бассейне и играть в футбол.