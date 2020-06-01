Каракули, машинки и мечты о лете: Яндекс.Такси празднует День защиты детей

В сервисе спросили детей, в какие рестораны они мечтали бы попасть. Красочные вывески таких заведений также появились в приложении: например, «Желейный ресторан» — там всем подают порции размером с грузовик, в меню мармеладные медвежата, не горький шоколад и торт из красного желе. А в «Атоме в тарелке» — опыты, эксперименты, и еду можно растворять водой. В закусочной «Пончиковое дерево», по мысли автора, можно не только полакомиться пончиками и булочками, но и пообщаться с ежиком Веней, который там живет.

