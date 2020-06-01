Каракули, машинки и мечты о лете: Яндекс.Такси празднует День защиты детей
Пользователи, открывшие 1 июня приложение Яндекс.Такси, очень удивились: привычный интерфейс выглядит так, будто до него добрался ребенок — и не один! В честь Дня защиты детей компания временно поменяла дизайн приложения — в нем по городу передвигаются разрисованные автомобили, колёса у них смотрят в разные стороны. А по улицам ходят розовые единороги.
Скриншот приложения Яндекс.Такси
В сервисе спросили детей, в какие рестораны они мечтали бы попасть. Красочные вывески таких заведений также появились в приложении: например, «Желейный ресторан» — там всем подают порции размером с грузовик, в меню мармеладные медвежата, не горький шоколад и торт из красного желе. А в «Атоме в тарелке» — опыты, эксперименты, и еду можно растворять водой. В закусочной «Пончиковое дерево», по мысли автора, можно не только полакомиться пончиками и булочками, но и пообщаться с ежиком Веней, который там живет.
Фото предоставлено сервисом Яндекс.Такси
Детская тема пробралась и в доставку продуктов — один из новых сервисов Яндекс.Такси совместно с Яндекс.Лавкой: в первый день лета здесь можно заказать «Тропический тирамису с манго, карибским сиропом и фисташками» для самостоятельного приготовления. Потом обещают новые наборы с рецептами для детей и взрослых. Это блюдо вполне реальное, а не нарисовано фломастерами: натуральные продукты для него приедут по нужному адресу, ориентировочное время доставки — 15 минут.

В специальном разделе юные пользователи рассказали, чем займутся, когда все ограничения будут сняты. Многие хотят поехать к друзьям и бабушке, прыгать на батутах, плавать в бассейне и играть в футбол.
Фото предоставлено сервисом Яндекс.Такси
А пока эти желания исполнить никак не получается, в приложении Яндекс.Такси родители могут найти подсказки, что посмотреть с детьми. Совместно с «КиноПоиском» сервис собрал лучшие анимационные ленты и сериалы. Перейти в подборку можно по кнопке «Кучить мутики!».
Увидеть всё это в мобильном приложении «Яндекс.Такси» можно будет только 1 июня. Всем каракули!
Материал подготовлен специально для сервиса Яндекс.Такси

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