Поступить в Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики (СПбУТУиЭ) сегодня можно не выходя их дома. Во-первых, на фоне эпидемиологических ограничений это минимум личных контактов и никаких очередей на подачу бумажных документов. Во-вторых, это экономия времени, которое не тратится на бесконечные поездки — в том числе для поступающих из других регионов. Для каждой из более 90 образовательных программ университета доступна подача документов онлайн через электронную приемную комиссию на сайте. Надо только нажать кнопку «Личный кабинет абитуриента», зарегистрироваться, заполнить поля, прикрепить документы и отправить их в Приемную комиссию. Кандидату доступно подробнейшее руководство пользователя, где пошагово объясняют, как загрузить файлы, сканы каких документов нужны, как онлайн добавить сведения о своих наградах, достижениях и праве на льготы, — учтены те же моменты, как и при офлайн-поступлении, только без личного контакта.