Университет сотрудничает с организациями, готовыми принять студентов на учебную, производственную, преддипломную практику по направлениям подготовки. А это первый опыт и первый шаг к будущей работе. У вуза сотни предприятий – партнеров, среди которых Правительство РФ, Федеральная служба судебных приставов, ФНС, Следственный комитет РФ, МВД РФ, Торгово-промышленная палата России, ПАО «Газпром», «РЖД», НК «Роснефть», ПАО «Сбербанк», «ВТБ», «Банк Санкт-Петербург», АО «Императорский фарфоровый завод» и многие другие. Получается взаимовыгодный обмен: вуз готовит специалистов по заявкам компаний и организаций, а работодатели нередко участвуют в научном и учебном процессах. Среди выпускников вуза много известных людей. Например, в 2016 году учебу закончила Александра Рытхэу – журналист, корреспондент программы «Доброе утро» на телеканале «Санкт-Петербург», а в 2015 году выпускником стал Руслан Гацалов – ныне генеральный директор Национальной Юридической Компании Ди.Ди.Эф, основатель Фонда правового просвещения, советник Уполномоченного по правам человека в Республике Северная Осетия-Алания.