VI слагаемых успешного образования

Чтобы открыть собственный бизнес, вести дела с зарубежными партнерами или просто управлять своим проектом на работе, нужно не просто уметь руководить. Настоящий менеджер — это постоянное развитие и комплекс современных навыков, которым надо учиться. И желательно в вузе, где специально готовят руководителей и знают, что им нужно. Разбираемся в составляющих успешного образования в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики.
ПОСТУПЛЕНИЕ ОНЛАЙН
Поступить в Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики (СПбУТУиЭ) сегодня можно не выходя их дома. Во-первых, на фоне эпидемиологических ограничений это минимум личных контактов и никаких очередей на подачу бумажных документов. Во-вторых, это экономия времени, которое не тратится на бесконечные поездки — в том числе для поступающих из других регионов. Для каждой из более 90 образовательных программ университета доступна подача документов онлайн через электронную приемную комиссию на сайте. Надо только нажать кнопку «Личный кабинет абитуриента», зарегистрироваться, заполнить поля, прикрепить документы и отправить их в Приемную комиссию. Кандидату доступно подробнейшее руководство пользователя, где пошагово объясняют, как загрузить файлы, сканы каких документов нужны, как онлайн добавить сведения о своих наградах, достижениях и праве на льготы, — учтены те же моменты, как и при офлайн-поступлении, только без личного контакта.

ПОСТУПЛЕНИЕ ОНЛАЙН

Поступить в Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики (СПбУТУиЭ) сегодня можно не выходя их дома. Во-первых, на фоне эпидемиологических ограничений это минимум личных контактов и никаких очередей на подачу бумажных документов. Во-вторых, это экономия времени, которое не тратится на бесконечные поездки — в том числе для поступающих из других регионов. Для каждой из более 90 образовательных программ университета доступна подача документов онлайн через электронную приемную комиссию на сайте. Надо только нажать кнопку «Личный кабинет абитуриента», зарегистрироваться, заполнить поля, прикрепить документы и отправить их в Приемную комиссию. Кандидату доступно подробнейшее руководство пользователя, где пошагово объясняют, как загрузить файлы, сканы каких документов нужны, как онлайн добавить сведения о своих наградах, достижениях и праве на льготы, — учтены те же моменты, как и при офлайн-поступлении, только без личного контакта.
Чтобы совсем не потерять эффект присутствия, можно совершить виртуальный тур по помещениям университета и посмотреть на него изнутри.
посмотреть тур
А чтобы лучше представлять, о чем идет речь, СПбУТУиЭ приглашает на День открытых дверей онлайн 4 июля в 12:00. Нужно подать заявку в соответствующем разделе на сайте и самостоятельно узнать подробности о программах, условиях, скидках, среднем балле ЕГЭ и многом другом.
ПЕРСПЕКТИВА ТРУДОУСТРОЙСТВА
Большинство выпускников СПбУТУиЭ после обучения находят работу по специальности, и для этого в вузе создана целая система. Центр практической подготовки студентов и трудоустройства выпускников налаживает связь между будущими специалистами и потенциальными работодателями. Центр взаимодействует с органами власти, службами занятости, кадровыми агентствами. Сам вуз не только участвует в специализированных ярмарках вакансий, форумах по карьере и рынку труда, но и проводит свои Дни карьеры.

ПЕРСПЕКТИВА ТРУДОУСТРОЙСТВА

Большинство выпускников СПбУТУиЭ после обучения находят работу по специальности, и для этого в вузе создана целая система. Центр практической подготовки студентов и трудоустройства выпускников налаживает связь между будущими специалистами и потенциальными работодателями. Центр взаимодействует с органами власти, службами занятости, кадровыми агентствами. Сам вуз не только участвует в специализированных ярмарках вакансий, форумах по карьере и рынку труда, но и проводит свои Дни карьеры.
Университет сотрудничает с организациями, готовыми принять студентов на учебную, производственную, преддипломную практику по направлениям подготовки. А это первый опыт и первый шаг к будущей работе. У вуза сотни предприятий – партнеров, среди которых Правительство РФ, Федеральная служба судебных приставов, ФНС, Следственный комитет РФ, МВД РФ, Торгово-промышленная палата России, ПАО «Газпром», «РЖД», НК «Роснефть», ПАО «Сбербанк», «ВТБ», «Банк Санкт-Петербург», АО «Императорский фарфоровый завод» и многие другие. Получается взаимовыгодный обмен: вуз готовит специалистов по заявкам компаний и организаций, а работодатели нередко участвуют в научном и учебном процессах. Среди выпускников вуза много известных людей. Например, в 2016 году учебу закончила Александра Рытхэу – журналист, корреспондент программы «Доброе утро» на телеканале «Санкт-Петербург», а в 2015 году выпускником стал Руслан Гацалов – ныне генеральный директор Национальной Юридической Компании Ди.Ди.Эф, основатель Фонда правового просвещения, советник Уполномоченного по правам человека в Республике Северная Осетия-Алания.
ВОСТРЕБОВАННАЯ АКТУАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Вуз предлагает образование всех уровней: колледж, бакалавриат, магистратура, аспирантура. По окончании учебы отсюда выходят руководители нового типа — лидеры в сферах экономики, менеджмента, государственного и муниципального управления, юриспруденции, рекламы и PR, в сферах IT, гостиничного дела и туризма, психологии, педагогики и лингвистики. Каждая программа учитывает инновационные подходы к образованию и самые свежие требования к специальностям. Выпускник университета – отлично подготовленный специалист в своей профессиональной области, который способен не только грамотно выполнять порученную ему работу, но и самостоятельно организовывать процессы в компаниях и органах государственной власти, быстро реагируя на изменения.

ВОСТРЕБОВАННАЯ АКТУАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Вуз предлагает образование всех уровней: колледж, бакалавриат, магистратура, аспирантура. По окончании учебы отсюда выходят руководители нового типа — лидеры в сферах экономики, менеджмента, государственного и муниципального управления, юриспруденции, рекламы и PR, в сферах IT, гостиничного дела и туризма, психологии, педагогики и лингвистики. Каждая программа учитывает инновационные подходы к образованию и самые свежие требования к специальностям. Выпускник университета – отлично подготовленный специалист в своей профессиональной области, который способен не только грамотно выполнять порученную ему работу, но и самостоятельно организовывать процессы в компаниях и органах государственной власти, быстро реагируя на изменения.
Институт экономики, менеджмента и информационных технологий СПбУТУиЭ готовит предпринимателей, менеджеров, специалистов в области IT и руководителей государственных организаций с современными технологическими и экономическими знаниями — например, в сфере цифровой экономики, специалистов в области маркетинга и управления персоналом. Юридический институт выпускает юристов по пяти образовательным программам бакалавриата и по четырем – магистратуры, Институт гуманитарных и социальных наук учит специалистов в области современной педагогики, психологии, лингвистики, туризма, гостиничного дела, рекламы и связей с общественностью, издательского дела. Колледж СПбУТУиЭ включает учебные отделения экономики, сервиса и прикладной информатики.
Среди программ бакалавриата все наиболее актуальные
и востребованные для руководителей специальности:
прикладная информатика в экономике
психология управления
бухучет
международные финансы
маркетинг
управление персоналом и малым бизнесом
менеджмент
финансовое управление
государственное и муниципальное управление
юриспруденция
лингвистика
Специалисты также обучаются по программам рекламы и связей с общественностью — в том числе для работы в бизнес-структурах или госорганизациях. Здесь можно получить специальность в издательском деле, а также в туризме и гостиничном деле — от организации турагентства до управления гостиницей.
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
В СПбУТУиЭ помимо традиционных форм обучения большое внимание уделяется дистанционным образовательным технологиям. Преподаватели и научные сотрудники университета более 20 лет назад разработали собственные средства обучения удаленных пользователей, создав новую концепцию подготовки кадров для органов власти. В итоге СПбУТУиЭ стал одним из первых вузов в регионе, специально развивающих онлайн-образование.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

В СПбУТУиЭ помимо традиционных форм обучения большое внимание уделяется дистанционным образовательным технологиям. Преподаватели и научные сотрудники университета более 20 лет назад разработали собственные средства обучения удаленных пользователей, создав новую концепцию подготовки кадров для органов власти. В итоге СПбУТУиЭ стал одним из первых вузов в регионе, специально развивающих онлайн-образование.
Сегодня студенты учатся в собственной электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза по различным программам бакалавриата и магистратуры. Благодаря технологиям студентам разных форм обучения (вечерняя, заочная формы), и тем, кто получает дополнительное образование или повышает квалификацию, доступно современное образование из любой точки мира, не выходя из дома. Ежегодно Институт электронного образования вуза выпускает 400 специалистов. Занятия для студентов института проходят в режиме вебинаров с постоянным доступом к записям и всем учебным материалам. Курсовые, контрольные, тесты, экзамены и зачеты также дистанционные.
Поскольку вуз работает под научно-методическим руководством Российской академии наук, здесь сильная научная база — постоянно идет активная научно-исследовательская работа, в которой участвуют и сами студенты. Среди научных руководителей и консультантов научных проектов лауреаты Нобелевской премии по экономике профессора Амартия Сен и Роберт Мертон, Уильям Шарп, а также академики РАН Андрей Кокошин, Александр Некипелов, Сергей Глазьев и другие.
ДВА ДИПЛОМА
В СПбУТУиЭ можно получить европейский диплом вдобавок к российскому, не потратив при этом времени на второе высшее. А специалист — тем более руководитель — с европейским дипломом выгодно выделяется на рынке труда. В университете работает программа «двух дипломов» — это часть Болонской декларации, принятой в 1999 году в знак интеграции европейской системы высшего образования в единую.

ДВА ДИПЛОМА

В СПбУТУиЭ можно получить европейский диплом вдобавок к российскому, не потратив при этом времени на второе высшее. А специалист — тем более руководитель — с европейским дипломом выгодно выделяется на рынке труда. В университете работает программа «двух дипломов» — это часть Болонской декларации, принятой в 1999 году в знак интеграции европейской системы высшего образования в единую.
У Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики заключены соглашения с несколькими европейскими вузами о чтении совместных лекций по учебным планам этой программы и семестровых стажировках. В итоге выпускник получает современное образование сразу с двумя дипломами — СПбУТУиЭ и европейского вуза, не говоря уже о хорошем знании иностранных языков, которое достигается в процессе. Сейчас в числе партнеров по программе двух дипломов бакалавриата Университет прикладных наук в Каяани (Финляндия), Университет Ковентри (Великобритания), а также Университет прикладных наук города Вюрцбург (Германия).
ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На базе вуза работает собственный Институт дополнительного образования. Профессионально усовершенствоваться здесь можно на курсах переподготовки, повышения квалификации или в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

На базе вуза работает собственный Институт дополнительного образования. Профессионально усовершенствоваться здесь можно на курсах переподготовки, повышения квалификации или в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров.
На курсах повышения квалификации преподают бизнесмены и сотрудники управляющих структур, часто — по авторским методикам. Учебный процесс на таких курсах проходит и в аудиториях с необходимым оборудованием, и онлайн. Овладеть новыми тонкостями профессии могут руководители, работники банков, сферы ЖКХ, психологи, специалисты по градостроительству, бухучету, госзакупкам, кадровой политике.
Другие курсы — профессиональной переподготовки — в Институте дополнительного образования ведут преподаватели, в числе которых ученые, бизнес-консультанты, международные эксперты. Такие занятия подойдут для карьерного продвижения и поиска новой работы, требующей новых знаний и навыков.
А с 1999 года университет вошел в число шести вузов, отобранных Федеральной комиссией почти из 120 кандидатов для реализации Президентской программы подготовки управленческих кадров. По ней готовят менеджеров совершенно нового качества, способных работать в условиях высокой конкуренции и нестабильности, эффективно планировать и анализировать, решать актуальные бизнес-задачи. По Президентской программе в СПбУТУиЭ обучились более 700 петербургских управленцев по направлению «Менеджер высшей квалификации». Среди них – начальник HR службы АО «Северсталь Менеджмент», экс-директор по персоналу компании «Герофарм» Анна Девицкая, исполнительный директор Фонда содействия развития венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга Андрей Молодцов, а также сотрудники комитетов Смольного, главврачи нескольких крупных больниц.
Это далеко не все достоинства университета. Например, здесь работает своя система менеджмента качества — это инновационный способ анализа и контроля качества образовательных услуг, где внимательно относятся к каждой детали в обучении. И такой подход имеет эффект – университет стал лауреатом премии Правительства Санкт-Петербурга «За качество товаров, работ и услуг» за 2019 год.
А для комфортной жизни студентов работает учебно-гостиничный комплекс «Пушкинский» — кампус университета на 286 мест неподалеку от станций метро «Звездная» и «Купчино». Кроме образовательного блока в комплексе есть бизнес-инкубатор, отель для студентов, аспирантов и преподавателей, а также киноконцертный зал. Всего здесь 115 специализированных аудиторий с современной техникой, пять лабораторий, два конференц-зала и четыре спортзала. Сам университет расположен в центре города — на Лермонтовском проспекте.
Все о поступлении можно узнать здесь
Материал подготовлен специально для Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики

Автор: Анна Романова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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