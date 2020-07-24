— На сегодня кирпично-монолитная технология является самой надежной и популярной, — рассказала Ирина. — Она позволяет создавать разнообразные и удобные планировки, чего не скажешь, например, о панельных домах, в которых «нарезка» всегда одинаковая. Срок эксплуатации кирпично-монолитных зданий — более 100 лет. В стенах нет швов, поэтому в квартирах не бывает сквозняков. Кроме того, в этом проекте мы используем вентилируемые фасады: внешние стены корпусов утепляются специальным материалом и обшиваются фиброцементными плитами. Такая система зимой не выпускает тепло, а летом не дает зданию перегреваться. В итоге его эксплуатация становится более энергоэффективной и экономной. Внешняя отделка фасадов отталкивает воду, а наличие воздушного зазора внутри не дает образовываться конденсату. Для петербургского климата это очень большие преимущества.

