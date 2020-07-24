Почему в ЖК «Поэт» на 637 квартир приходится 2183 машиноместа? Дело в том, что пользоваться паркингом будут еще и жители ЖК «Лондон Парк». А так как у комплексов будет одна управляющая компания, то, скорее всего, жители «Поэта» получат доступ и ко всей внутренней инфраструктуре «Лондон Парка»
. Там уже работают пара продуктовых магазинов, салон красоты, две парикмахерских и кафе. В принципе, можно тут же погулять с детьми или заняться спортом, хотя и свои площадки у «Поэта», разумеется, будут. В дальнейшем жители «Поэта» смогут пользоваться услугами фитнес-центра с двумя бассейнами: он стоит ровно напротив и вот-вот будет сдан в эксплуатацию. А со стороны проспекта Просвещения в «Лондон Парке» откроется торгово-развлекательный комплекс площадью более 60 тыс. кв. м.