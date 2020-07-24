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МЫ ТАМ БЫЛИ
Полезная экскурсия для тех, кто хочет купить квартиру в Петербурге

МЫ ТАМ БЫЛИ

Полезная экскурсия для тех, кто хочет купить квартиру в Петербурге
В Выборгском районе сейчас возводят жилой комплекс, который во многих смыслах опровергает привычные представления о новом жилье. Он расположен рядом с широким проспектом, но в тишине и зелени. Уже окружен детскими садами и школами, хотя до сдачи в эксплуатацию еще больше года. А на 637 квартир в нем будет приходиться больше 2000 парковочных мест. Чтобы изучить ЖК «Поэт»* со всех сторон, мы совершили небольшую экскурсию: начали со стройплощадки, а после — обошли окрестности.

Дом на 100 лет

Дом на 100 лет
На территории стройки оживленно: ездит спецтехника, заливают бетон в фундамент будущего паркинга, в небе проносят грузы высотные краны. Жилой комплекс будет состоять из трех 25-этажных корпусов. Их начали возводить летом 2019 года. К июлю 2020-го два из них уже подведены под крышу, а один вот-вот догонит соседей по высоте. Все дома вместе с двумя из трех запланированных паркингов будут сдавать в эксплуатацию одновременно — в IV квартале 2021 года.
В корпусе 12 (фото слева) уже ведется остекление окон. Планируется, что строительство жилого комплекса будет завершено в конце 2021 года
Ирина Сидоренко, руководитель проекта ЖК «Поэт», объяснила нам, что быстро строить удается, в том числе, благодаря использованию кирпично-монолитной технологии.
— На сегодня кирпично-монолитная технология является самой надежной и популярной, — рассказала Ирина. — Она позволяет создавать разнообразные и удобные планировки, чего не скажешь, например, о панельных домах, в которых «нарезка» всегда одинаковая. Срок эксплуатации кирпично-монолитных зданий — более 100 лет. В стенах нет швов, поэтому в квартирах не бывает сквозняков. Кроме того, в этом проекте мы используем вентилируемые фасады: внешние стены корпусов утепляются специальным материалом и обшиваются фиброцементными плитами. Такая система зимой не выпускает тепло, а летом не дает зданию перегреваться. В итоге его эксплуатация становится более энергоэффективной и экономной. Внешняя отделка фасадов отталкивает воду, а наличие воздушного зазора внутри не дает образовываться конденсату. Для петербургского климата это очень большие преимущества.
— На сегодня кирпично-монолитная технология является самой надежной и популярной, — рассказала Ирина. — Она позволяет создавать разнообразные и удобные планировки, чего не скажешь, например, о панельных домах, в которых «нарезка» всегда одинаковая. Срок эксплуатации кирпично-монолитных зданий — более 100 лет. В стенах нет швов, поэтому в квартирах не бывает сквозняков. Кроме того, в этом проекте мы используем вентилируемые фасады: внешние стены корпусов утепляются специальным материалом и обшиваются фиброцементными плитами. Такая система зимой не выпускает тепло, а летом не дает зданию перегреваться. В итоге его эксплуатация становится более энергоэффективной и экономной. Внешняя отделка фасадов отталкивает воду, а наличие воздушного зазора внутри не дает образовываться конденсату. Для петербургского климата это очень большие преимущества.
Активное строительство не нарушает тишину квартала: на соседней улице Руднева (фото справа) шум стройки совсем не слышен
И все же уникальность проекта его руководитель видит не столько в современных технологиях, сколько в том, что реализуют его в окружении сложившейся застройки. Сегодня в Петербурге нечасто строят жилье, соответствующее всем нормативам по социальной инфраструктуре, и «Поэт» — как раз один из этих редких случаев.
Спокойствие и не только спокойствие

Спокойствие и не только спокойствие

Главное преимущество этого жилого комплекса в том, что он находится в чрезвычайно удачном месте, обособленном и тихом. От четырехполосного проспекта Просвещения «Поэт» отделен двумя очередями соседнего и родственного — по строительной компании Л1 — ЖК «Лондон Парк».* Если выйти, как это сделали мы, со стройплощадки на улицу Руднева, обнаруживаешь, что зелени здесь много, а вот интенсивного трафика не заметно. Поэтический бульвар, на который «Поэт» смотрит всеми своими окнами, — это неширокая спокойная улица с молодыми кленами, где жарким летним днем пахнет ромашкой и стрекочут кузнечики. Здесь же находятся муниципальная школа №110 и детский сад №32 — от ЖК их отделяет только безымянный внутриквартальный проезд.
Поэтический бульвар (вверху), школа №110 (слева) и детский сад №32
Сворачиваем направо, на зеленую и немноголюдную улицу Руднева. Тут, буквально через дорогу от «Поэта», поликлиники — взрослая №97 и детская №7. Двигаясь в сторону проспекта, по пути встречаем несколько круглосуточных и специализированных продуктовых магазинчиков, а также пункт выдачи покупок известного онлайн-ретейлера. Для более масштабного шопинга достаточно перейти проспект Просвещения: прямо на красной линии можно найти продуктовый дискаунтер и гипермаркет, а для полуночников чуть дальше в сторону проспекта Культуры — круглосуточный супермаркет.
Поликлиника №97, вид на улицу Кустодиева, гипермаркет на проспекте Просвещения
Тут же можно заниматься спортом в фитнес-центре или просто гулять по скверу Конашевича, где в хорошую погоду, как и на Поэтическом бульваре, подают голос кузнечики. Обрадовавшиеся теплому лету петербуржцы устраивают здесь пикники на траве и в массовом порядке укладываются на покрывала, надеясь получить идеальный загар, не покидая Выборгского района. Впрочем, приходить с пледом и в купальнике не обязательно — традиционные скамейки для отдыха тоже есть.
Сквер Конашевича и фитнес-центр на проспекте Просвещения
Поехали!

Поехали!

С этой стороны проспекта Просвещения легко добраться до одноименной ему станции метро — она ближайшая к ЖК «Поэт». Четыре остановки можно преодолеть на трамвае (№100 или №58) или автобусе (№121, №198 и №99). В пути вы увидите других загорающих граждан, расположившихся в саду Ивана Фомина. В отличие от сквера Конашевича, этот уголок природы ничем от проспекта не заслонен, однако дам в бикини это нисколько не смущает. Кстати, до метро можно доехать и с Поэтического бульвара: на углу с проспектом Художников по будням останавливается 21-й троллейбус. С остановки на бульваре до метро «Гражданский проспект» вас довезут 60-й автобус и маршрутка К-199.
Так выглядел строящийся ЖК «Поэт» в мае 2020 года
Для автомобилистов тоже открыты все пути. В центр города они попадают, двигаясь с проспекта Просвещения на проспект Энгельса, а затем — по Большому Сампсониевскому. Альтернативный маршрут пролегает через проспекты Культуры и Тихорецкий. Выезд на КАД находится всего в нескольких километрах от жилого комплекса.
Что касается парковки — для хранения машин в «Поэте» строят три закрытых паркинга. Одноэтажный на 30 мест будет расположен со стороны улицы Руднева, двухэтажный на 51 место — со стороны улицы Кустодиева. А между ними вдоль всего ЖК раскинется четырехэтажный паркинг площадью более 60 тыс. кв.м, способный вместить 2102 авто и оснащенный тремя лифтами. Заезжать в него можно будет и с улицы Руднева, и с улицы Кустодиева.
Замечательный сосед

Замечательный сосед

Почему в ЖК «Поэт» на 637 квартир приходится 2183 машиноместа? Дело в том, что пользоваться паркингом будут еще и жители ЖК «Лондон Парк». А так как у комплексов будет одна управляющая компания, то, скорее всего, жители «Поэта» получат доступ и ко всей внутренней инфраструктуре «Лондон Парка». Там уже работают пара продуктовых магазинов, салон красоты, две парикмахерских и кафе. В принципе, можно тут же погулять с детьми или заняться спортом, хотя и свои площадки у «Поэта», разумеется, будут. В дальнейшем жители «Поэта» смогут пользоваться услугами фитнес-центра с двумя бассейнами: он стоит ровно напротив и вот-вот будет сдан в эксплуатацию. А со стороны проспекта Просвещения в «Лондон Парке» откроется торгово-развлекательный комплекс площадью более 60 тыс. кв. м.
ЖК «Лондон Парк»
На север не смотрим

На север не смотрим

«Поэт» — семейный проект, в котором не будет квартир-студий. При этом здесь можно найти, например, «двушки» и «трешки» с двумя санузлами, квартиры с окном в ванной комнате или с террасой. Тип отделки распределен по корпусам: 10-й, ближайший к улице Кустодиева, будет сдаваться без отделки, средний 11-й — с отделкой «Стандарт+», а 12-й, выходящий на Руднева, с отделкой «под чистовую».
— В комплексе нет квартир с окнами, обращенными на север. Большая их часть будет смотреть на Поэтический бульвар, — сообщила Ирина Сидоренко. — Начиная с десятого этаже уже можно будет увидеть башню Лахта Центра и любоваться сложившейся застройкой Выборгского района. С верхних этажей открывается вид на парк Сосновка.
— В комплексе нет квартир с окнами, обращенными на север. Большая их часть будет смотреть на Поэтический бульвар, — сообщила Ирина Сидоренко. — Начиная с десятого этаже уже можно будет увидеть башню Лахта Центра и любоваться сложившейся застройкой Выборгского района. С верхних этажей открывается вид на парк Сосновка.
Дворы в ЖК «Поэт» будут закрытыми и охраняемыми, с системами видеонаблюдения и контроля доступа. При необходимости автомобилисты смогут заехать сюда, но ненадолго: парковки во дворе предназначены в основном для маломобильных групп населения. Двухколесный транспорт можно будет оставлять в специально оборудованных местах. Кроме того, в каждом корпусе предусмотрена колясочная со входом из подъезда. Логистика проекта организована так, что попасть внутрь корпусов можно будет со двора, а в коммерческие помещения — только со стороны межквартального проезда.
Что еще нужно знать о ЖК «Поэт»?
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Более 4 тыс. кв.м озеленения, включая крыши паркингов
На территории ЖК будут расположены детская и спортивная площадки, а также площадка для отдыха
Парки Муринский и Сосновка — в 25 минутах ходьбы
6 детских садов, 4 школы и гимназия работают в квартале, ограниченном Поэтическим бульваром, проспектами Просвещения, Художников и Культуры
Супермаркеты нескольких продуктовых сетей, магазины шаговой доступности, промтоварные и строительные — в ближайшем окружении
Материал подготовлен специально для ООО «Л1 Строительная Компания №1»

* ЖК «Поэт» — застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте.

*ЖК «Лондон Парк» — застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте.

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фото: Павел Каравашкин, отдел внешних коммуникаций компании Л1
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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