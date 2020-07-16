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ПОДСКАЗКИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Изучаем актуальные льготы для средних и малых компаний

ПОДСКАЗКИ ДЛЯ БИЗНЕСА

Изучаем актуальные льготы для средних и малых компаний
Развитие собственного дела и в благополучные времена было непростой задачей. Пандемия же принесла предпринимателям экстремальные трудности, с которыми, как стало понятно с самого начала, не справиться без дополнительной поддержки. С помощью специалистов Центра оказания услуг «Мой бизнес» мы составили обзор государственных программ, субсидий и отсрочек, которые будут полезны средним и малым предприятиям.
Как узнать, распространяются ли на мою компанию или ИП меры господдержки?
Воспользуйтесь сервисом на сайте ФНС: после введения ИНН он должен выдать список того, что вам полагается. Если специальных мер для вас не предусмотрено, то сервис подскажет то, что действует для всех. Напомним, что чаще всего государственная помощь предназначается для представителей «в наибольшей степени пострадавших» отраслей. Сравнительно недавно появилась еще одна категория — «требующие поддержки для возобновления деятельности».

Небольшим предприятиям, рассчитывающим на поддержку государства, необходимо подтвердить свой статус, войдя в специальную открытую базу данных — Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как узнать, распространяются ли на мою компанию или ИП меры господдержки?

Воспользуйтесь сервисом на сайте ФНС: после введения ИНН он должен выдать список того, что вам полагается. Если специальных мер для вас не предусмотрено, то сервис подскажет то, что действует для всех. Напомним, что чаще всего государственная помощь предназначается для представителей «в наибольшей степени пострадавших» отраслей. Сравнительно недавно появилась еще одна категория — «требующие поддержки для возобновления деятельности».

Небольшим предприятиям, рассчитывающим на поддержку государства, необходимо подтвердить свой статус, войдя в специальную открытую базу данных — Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
Фонд оплаты труда существенно «похудел» за время кризиса. Как его пополнить?
До 1 ноября можно воспользоваться второй госпрограммой кредитования, направленной на сохранение занятости. Она распространяется на наиболее пострадавшие и требующие поддержки для возобновления деятельности отрасли, а также на ИП с наемными работниками. В рамках программы предоставляются займы со ставкой 2%, которые разрешено тратить на зарплаты и на возвращение ранее взятых государственных кредитов: льготного с максимальной ставкой 8,5% и беспроцентного.

Особенность новой программы в том, что вам могут полностью списать весь долг по кредиту, включая проценты. Для этого нужно сделать так, чтобы с момента получения кредита до 1 марта 2021 года число работников компании в конце каждого месяца составляло не менее 90% от штата. При этом с 1 декабря 2020 года по 1 апреля 2021 года средняя зарплата одного сотрудника не должна быть ниже МРОТ. Если получится сохранить не менее 80% штата, кредит спишут наполовину. Пересчитывать персонал будут с помощью блокчейн-платформы ФНС, которая обрабатывает информацию по ежемесячным взносам в Пенсионный фонд.

Фонд оплаты труда существенно «похудел» за время кризиса. Как его пополнить?

До 1 ноября можно воспользоваться второй госпрограммой кредитования, направленной на сохранение занятости. Она распространяется на наиболее пострадавшие и требующие поддержки для возобновления деятельности отрасли, а также на ИП с наемными работниками. В рамках программы предоставляются займы со ставкой 2%, которые разрешено тратить на зарплаты и на возвращение ранее взятых государственных кредитов: льготного с максимальной ставкой 8,5% и беспроцентного.

Особенность новой программы в том, что вам могут полностью списать весь долг по кредиту, включая проценты. Для этого нужно сделать так, чтобы с момента получения кредита до 1 марта 2021 года число работников компании в конце каждого месяца составляло не менее 90% от штата. При этом с 1 декабря 2020 года по 1 апреля 2021 года средняя зарплата одного сотрудника не должна быть ниже МРОТ. Если получится сохранить не менее 80% штата, кредит спишут наполовину. Пересчитывать персонал будут с помощью блокчейн-платформы ФНС, которая обрабатывает информацию по ежемесячным взносам в Пенсионный фонд.
Действуют ли сейчас специальные условия кредитования для небольших бизнесов?
Во время кризиса продолжает работать программа кредитования МСП в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенная в феврале 2019 года. Она позволяет получить заем по ставке до 8,5% годовых: на инвестиционные цели выдают от 500 тыс. до 2 млрд рублей (срок погашения — до 10 лет), а на пополнение оборотных средств — от 500 тыс. до 500 млн рублей (срок погашения — до 3 лет). В 2020 году от заемщиков, участвующих в программе, перестали требовать отсутствия, во-первых, задолженности по налогам, сборам, заработной плате, а во-вторых, просроченных выплат по кредитам. Кроме того, теперь можно рефинансировать кредиты независимо от их размера.

Действуют ли сейчас специальные условия кредитования для небольших бизнесов?

Во время кризиса продолжает работать программа кредитования МСП в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенная в феврале 2019 года. Она позволяет получить заем по ставке до 8,5% годовых: на инвестиционные цели выдают от 500 тыс. до 2 млрд рублей (срок погашения — до 10 лет), а на пополнение оборотных средств — от 500 тыс. до 500 млн рублей (срок погашения — до 3 лет). В 2020 году от заемщиков, участвующих в программе, перестали требовать отсутствия, во-первых, задолженности по налогам, сборам, заработной плате, а во-вторых, просроченных выплат по кредитам. Кроме того, теперь можно рефинансировать кредиты независимо от их размера.
Компенсирует ли государство расходы на дезинфекцию помещений?


Малые и средние компании сферы услуг с 15 июля по 15 августа могут подать заявки на возмещение затрат, связанных с профилактическими мерами. Эта безвозмездная субсидия доступна гостиницам, в которых не более 100 номеров, фитнес-центрам, предприятиям общепита, салонам красоты, химчисткам, ремонтным мастерским, детским садам и организациям сферы дополнительного образования. Всем им после возобновления работы необходимо закупать антисептики для посетителей, маски, перчатки, градусники для сотрудников, наносить разметку для социальной дистанции. Государство готово частично компенсировать такие расходы: на компанию или индивидуального предпринимателя полагается 15 тыс. рублей, на каждого работника — по 6,5 тыс. рублей. Заявку на субсидию можно подать через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или отправить по почте в налоговый орган по месту нахождения организации.

Компенсирует ли государство расходы на дезинфекцию помещений?

Малые и средние компании сферы услуг с 15 июля по 15 августа могут подать заявки на возмещение затрат, связанных с профилактическими мерами. Эта безвозмездная субсидия доступна гостиницам, в которых не более 100 номеров, фитнес-центрам, предприятиям общепита, салонам красоты, химчисткам, ремонтным мастерским, детским садам и организациям сферы дополнительного образования. Всем им после возобновления работы необходимо закупать антисептики для посетителей, маски, перчатки, градусники для сотрудников, наносить разметку для социальной дистанции. Государство готово частично компенсировать такие расходы: на компанию или индивидуального предпринимателя полагается 15 тыс. рублей, на каждого работника — по 6,5 тыс. рублей. Заявку на субсидию можно подать через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или отправить по почте в налоговый орган по месту нахождения организации.
Кстати, о налогах. Предусмотрены ли льготы для небольших компаний?
Малый и средний бизнес, а также индивидуальные предприниматели могут получить освобождение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов за II квартал 2020 года. Для этого им нужно находиться в списках наиболее пострадавших отраслей и — для компаний — присутствовать в Едином реестре МСП. После подачи декларации налоговая самостоятельно обнулит указанные там суммы, так что никаких специальных действий со стороны бизнеса не потребуется. При этом НДС и НДФЛ за сотрудников придется уплатить в общем порядке.

Узнать, относится ли к вам льгота, можно через этот сервис. Отметим, что такая мера поддержки распространяется на разные типы налогообложения: налог на прибыль организаций, единый сельскохозяйственный налог, «упрощенку», единый налог на вмененный доход, патентную систему, НДФЛ «за себя» в случае ИП и специалистов частной практики.

Также льгота II квартала касается налогов на имущество, которое организации используют в предпринимательской деятельности, включая транспортные средства и земельные участки. Физлиц освобождают от налога на недвижимость. Страховые взносы за апрель, май и июнь — пенсионные, медицинские и декретные — будут осуществляться по единому тарифу 0%. Фиксированный пенсионный взнос ИП за 2020 год уменьшится на один МРОТ — до 20 318 рублей.

Кроме того, «наиболее пострадавшие» компании всех размеров до конца 2020 года могут подавать заявление на отсрочку или рассрочку уплаты налогов и — в некоторых случаях — страховых взносов. Эта опция доступна владельцам торговой недвижимости, предоставлявшим отсрочку по арендной плате, туристическому или гостиничному бизнесу, соответствующему некоторым требованиям.

Для получения отсрочки или рассрочки нужно выполнить одно из двух условий. Либо ваши доходы, в том числе от реализации или от операций по нулевой ставке НДС, снизились более чем на 10%. Либо за отчетные периоды 2020 года есть убыток, которого не было в 2019 году. Отсрочка предоставляется на период от 3 месяцев до 1 года, рассрочка — от 3 до 5 лет. Подробности можно почитать здесь.

Кстати, о налогах. Предусмотрены ли льготы для небольших компаний?

Малый и средний бизнес, а также индивидуальные предприниматели могут получить освобождение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов за II квартал 2020 года. Для этого им нужно находиться в списках наиболее пострадавших отраслей и — для компаний — присутствовать в Едином реестре МСП. После подачи декларации налоговая самостоятельно обнулит указанные там суммы, так что никаких специальных действий со стороны бизнеса не потребуется. При этом НДС и НДФЛ за сотрудников придется уплатить в общем порядке.

Узнать, относится ли к вам льгота, можно через этот сервис. Отметим, что такая мера поддержки распространяется на разные типы налогообложения: налог на прибыль организаций, единый сельскохозяйственный налог, «упрощенку», единый налог на вмененный доход, патентную систему, НДФЛ «за себя» в случае ИП и специалистов частной практики.

Также льгота II квартала касается налогов на имущество, которое организации используют в предпринимательской деятельности, включая транспортные средства и земельные участки. Физлиц освобождают от налога на недвижимость. Страховые взносы за апрель, май и июнь — пенсионные, медицинские и декретные — будут осуществляться по единому тарифу 0%. Фиксированный пенсионный взнос ИП за 2020 год уменьшится на один МРОТ — до 20 318 рублей.

Кроме того, «наиболее пострадавшие» компании всех размеров до конца 2020 года могут подавать заявление на отсрочку или рассрочку уплаты налогов и — в некоторых случаях — страховых взносов. Эта опция доступна владельцам торговой недвижимости, предоставлявшим отсрочку по арендной плате, туристическому или гостиничному бизнесу, соответствующему некоторым требованиям.

Для получения отсрочки или рассрочки нужно выполнить одно из двух условий. Либо ваши доходы, в том числе от реализации или от операций по нулевой ставке НДС, снизились более чем на 10%. Либо за отчетные периоды 2020 года есть убыток, которого не было в 2019 году. Отсрочка предоставляется на период от 3 месяцев до 1 года, рассрочка — от 3 до 5 лет. Подробности можно почитать здесь.
Существуют ли меры господдержки, помогающие платить аренду?
Совфед одобрил закон, позволяющий предпринимателям расторгать договоры аренды недвижимости без возмещения арендодателям упущенной выгоды. Такое право получили предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в «наиболее пострадавших» отраслях. Бизнесмены могут потребовать у арендодателей уменьшение платы на срок до одного года, после чего у сторон есть две недели на переговоры. Если прийти к соглашению не удастся, договор можно расторгать, но надо сделать это не позднее 1 октября. Важно, что арендатор в таком случае не компенсирует хозяину помещения упущенную выгоду, однако обеспечительный платеж останется у арендодателя.

Существуют ли меры господдержки, помогающие платить аренду?

Совфед одобрил закон, позволяющий предпринимателям расторгать договоры аренды недвижимости без возмещения арендодателям упущенной выгоды. Такое право получили предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в «наиболее пострадавших» отраслях. Бизнесмены могут потребовать у арендодателей уменьшение платы на срок до одного года, после чего у сторон есть две недели на переговоры. Если прийти к соглашению не удастся, договор можно расторгать, но надо сделать это не позднее 1 октября. Важно, что арендатор в таком случае не компенсирует хозяину помещения упущенную выгоду, однако обеспечительный платеж останется у арендодателя.
Сейчас у многих компаний нет средств на возврат ранее взятых кредитов. Угрожает ли им банкротство?
Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года был введен мораторий, который не позволяет кредиторам инициировать банкротство в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, если их основной код ОКВЭД указан в списке наиболее пострадавших отраслей. До 1 октября 2020 года арбитражные суды будут возвращать заявления кредиторов о признании таких должников банкротами.

Сейчас у многих компаний нет средств на возврат ранее взятых кредитов. Угрожает ли им банкротство?

Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года был введен мораторий, который не позволяет кредиторам инициировать банкротство в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, если их основной код ОКВЭД указан в списке наиболее пострадавших отраслей. До 1 октября 2020 года арбитражные суды будут возвращать заявления кредиторов о признании таких должников банкротами.
Куда обращаться за разъяснением действующих мер господдержки?
Оперативно получить консультацию небольшие компании и ИП могут через горячую линию «Помощь бизнесу». Ее запустил центр «Мой бизнес» еще весной, когда стало понятно: помогать предпринимателям теперь придется дистанционно. Всего с 25 марта по 1 июня на нее поступило 4104 запроса: 2627 — по телефону, 1283 — в чате и 194 — по электронной почте.

Если вы планируете разбираться в льготах и субсидиях через чат, то предварительно надо будет зарегистрироваться, идентифицировав себя по ИНН. Первичные запросы принимают консультанты центра «Мой бизнес». Затем к их решению подключаются юристы, сотрудники Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга и Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Петербурге.

Разумеется, по горячей линии «Помощь бизнесу» можно получить консультации и по другим вопросам, касающимся создания и развития своего дела. Специалисты оказывают поддержку на всех этапах: от поиска идеи и регистрации юрлица до выбора новых рыночных ниш и перспективных направлений работы.

Куда обращаться за разъяснением действующих мер господдержки?

Оперативно получить консультацию небольшие компании и ИП могут через горячую линию «Помощь бизнесу». Ее запустил центр «Мой бизнес» еще весной, когда стало понятно: помогать предпринимателям теперь придется дистанционно. Всего с 25 марта по 1 июня на нее поступило 4104 запроса: 2627 — по телефону, 1283 — в чате и 194 — по электронной почте.

Если вы планируете разбираться в льготах и субсидиях через чат, то предварительно надо будет зарегистрироваться, идентифицировав себя по ИНН. Первичные запросы принимают консультанты центра «Мой бизнес». Затем к их решению подключаются юристы, сотрудники Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга и Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Петербурге.

Разумеется, по горячей линии «Помощь бизнесу» можно получить консультации и по другим вопросам, касающимся создания и развития своего дела. Специалисты оказывают поддержку на всех этапах: от поиска идеи и регистрации юрлица до выбора новых рыночных ниш и перспективных направлений работы.
Материал подготовлен в партнерстве с центром «Мой бизнес»

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Ольга Голубева
Иллюстрации: freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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