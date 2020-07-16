Малый и средний бизнес, а также индивидуальные предприниматели могут получить освобождение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов за II квартал 2020 года. Для этого им нужно находиться в списках наиболее пострадавших отраслей и — для компаний — присутствовать в Едином реестре МСП. После подачи декларации налоговая самостоятельно обнулит указанные там суммы, так что никаких специальных действий со стороны бизнеса не потребуется. При этом НДС и НДФЛ за сотрудников придется уплатить в общем порядке.
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. Отметим, что такая мера поддержки распространяется на разные типы налогообложения: налог на прибыль организаций, единый сельскохозяйственный налог, «упрощенку», единый налог на вмененный доход, патентную систему, НДФЛ «за себя» в случае ИП и специалистов частной практики.
Также льгота II квартала касается налогов на имущество, которое организации используют в предпринимательской деятельности, включая транспортные средства и земельные участки. Физлиц освобождают от налога на недвижимость. Страховые взносы за апрель, май и июнь — пенсионные, медицинские и декретные — будут осуществляться по единому тарифу 0%. Фиксированный пенсионный взнос ИП за 2020 год уменьшится на один МРОТ — до 20 318 рублей.
Кроме того, «наиболее пострадавшие» компании всех размеров до конца 2020 года могут подавать заявление на отсрочку или рассрочку уплаты налогов и — в некоторых случаях — страховых взносов. Эта опция доступна владельцам торговой недвижимости, предоставлявшим отсрочку по арендной плате, туристическому или гостиничному бизнесу, соответствующему некоторым требованиям.
Для получения отсрочки или рассрочки нужно выполнить одно из двух условий. Либо ваши доходы, в том числе от реализации или от операций по нулевой ставке НДС, снизились более чем на 10%. Либо за отчетные периоды 2020 года есть убыток, которого не было в 2019 году. Отсрочка предоставляется на период от 3 месяцев до 1 года, рассрочка — от 3 до 5 лет. Подробности можно почитать здесь
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