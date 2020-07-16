Во время кризиса продолжает работать программа кредитования МСП в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенная в феврале 2019 года. Она позволяет получить заем по ставке до 8,5% годовых: на инвестиционные цели выдают от 500 тыс. до 2 млрд рублей (срок погашения — до 10 лет), а на пополнение оборотных средств — от 500 тыс. до 500 млн рублей (срок погашения — до 3 лет). В 2020 году от заемщиков, участвующих в программе, перестали требовать отсутствия, во-первых, задолженности по налогам, сборам, заработной плате, а во-вторых, просроченных выплат по кредитам. Кроме того, теперь можно рефинансировать кредиты независимо от их размера.

