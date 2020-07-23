Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова нечасто бывает в Петербурге, но в День ВМФ легендарный коллектив подарит зрителям онлайн-концерта песни, любимые многими поколениями. За 90 с лишним лет существования ансамбля «александровцы» выступали в самых удаленных уголках России и более чем в 70 странах мира. В день Победы они дали концерт в Берлине, а на Ялтинской конференции 1945 года Уинстон Черчилль назвал их «поющим оружием». В свое время мастерством артистов восхищались Фидель Кастро и Че Гевара, Джордж Буш-старший и папа римский Иоанн Павел II. Напомним, что именно основатель ансамбля Александр Александров является автором песни «Священная война», которую впервые исполнили в июне 1941 на Белорусском вокзале в Москве. Она обязательно прозвучит в программе концерта — так же, как и «Город над вольной Невой», «Варяг», «Легендарный Севастополь», «Праздничный марш», «Прощание славянки», «Экипаж — одна семья», попурри на темы армейских песен и многое другое.

