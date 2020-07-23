Петербургский концерт ко Дню ВМФ впервые покажут по всей стране
Хор и рок
Петербургский концерт ко Дню ВМФ впервые покажут по всей стране
Музыкальный онлайн-марафон «Под Андреевским флагом» можно будет посмотреть 26 июля на канале «Всё ТВ» цифрового видеосервиса Wink. Это первая всероссийская трансляция праздничного концерта, который ежегодно организуется в нашем городе Комитетом по культуре Санкт-Петербурга. Присоединиться к ней можно бесплатно и без регистрации.
В этом году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации музыкальный праздник в честь Дня ВМФ России, как и большинство культурных событий новой реальности, пройдет онлайн. Все желающие, где бы они ни находились — дома, на даче или в отпуске у берегов Черного моря, — смогут в несколько кликов стать зрителями концерта, зарядиться энергией и сердечностью любимых песен.
Помимо выступлений артистов зрителей ждут захватывающие сюжеты о четырех российских флотах, об истории морских крепостей от Кронштадта до Владивостока, рассказы о героях сражений и боевых кораблях. Уникальные видеоматериалы, созданные с использованием 3D-графики, в партнерстве с компанией «Ростелеком» предоставляют исследователи и популяризаторы военно-морской истории, команда проекта World of Warships.
Чтобы присоединиться к трансляции, необходимо установить мобильное приложение или зайти на портал Wink. Для просмотра подойдет любое устройство: компьютер, смартфон, планшет или телевизор с технологией Smart TV.
ПРОГРАММА ОНЛАЙН-ПЕРЕДАЧ:
14:30
Откроет марафон Центральный концертный образцовый оркестр им. Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России, первые выступления которого проходили на фронтах Великой Отечественной. Сегодня его начальник и художественный руководитель — капитан 1 ранга Алексей Карабанов, который уже более четверти века служит Родине и искусству за дирижерским пультом. В концерте в числе прочих прозвучат знаменитые марши «Альбатрос» и «Георгиевское знамя», «Победный марш», а также не требующие представления песни «Ты слышишь, море», «Синяя вечность», «В городском саду», «Матросские ночи». Вместе с музыкантами оркестра, которых во всем мире узнают по особому флотскому шарму и виртуозной манере исполнения, выступят солисты российской оперы — Ирина Матаева и Владимир Целебровский.
14:30
Откроет марафон Центральный концертный образцовый оркестр им. Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России, первые выступления которого проходили на фронтах Великой Отечественной. Сегодня его начальник и художественный руководитель — капитан 1 ранга Алексей Карабанов, который уже более четверти века служит Родине и искусству за дирижерским пультом. В концерте в числе прочих прозвучат знаменитые марши «Альбатрос» и «Георгиевское знамя», «Победный марш», а также не требующие представления песни «Ты слышишь, море», «Синяя вечность», «В городском саду», «Матросские ночи». Вместе с музыкантами оркестра, которых во всем мире узнают по особому флотскому шарму и виртуозной манере исполнения, выступят солисты российской оперы — Ирина Матаева и Владимир Целебровский.
Затем на сцену выйдет Ансамбль песни и пляски Западного военного округа. В первые годы войны этот коллектив был своего рода творческой лабораторией советской армейской песни. Он выступал на сборных пунктах и в госпиталях, во фронтовых землянках, в детских домах и школах, на предприятиях, перед бойцами, ополченцами, школьниками, рабочими. Концертными площадками ансамбля были Невская Дубровка, ледовая трасса «Дорога жизни», корабли Балтийского флота, Ораниенбаумский плацдарм. За время блокады военные артисты дали свыше 2000 концертов, при этом более половины — на передовой. 26 июля ансамбль исполнит любимые всеми «Севастопольский вальс», «Вечер на рейде» и «Морскую песню».
Затем на сцену выйдет Ансамбль песни и пляски Западного военного округа. В первые годы войны этот коллектив был своего рода творческой лабораторией советской армейской песни. Он выступал на сборных пунктах и в госпиталях, во фронтовых землянках, в детских домах и школах, на предприятиях, перед бойцами, ополченцами, школьниками, рабочими. Концертными площадками ансамбля были Невская Дубровка, ледовая трасса «Дорога жизни», корабли Балтийского флота, Ораниенбаумский плацдарм. За время блокады военные артисты дали свыше 2000 концертов, при этом более половины — на передовой. 26 июля ансамбль исполнит любимые всеми «Севастопольский вальс», «Вечер на рейде» и «Морскую песню».
Не обойдется и без залихватских матросских плясок с головокружительными акробатическими номерами. За них, кроме балета Ансамбля Западного военного округа, отвечают танцевальный «цех» прославленного Ансамбля песни и пляски Северного флота, а также Ансамбль им. А.В. Александрова.
Не обойдется и без залихватских матросских плясок с головокружительными акробатическими номерами. За них, кроме балета Ансамбля Западного военного округа, отвечают танцевальный «цех» прославленного Ансамбля песни и пляски Северного флота, а также Ансамбль им. А.В. Александрова.
16:00
16:00
Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова нечасто бывает в Петербурге, но в День ВМФ легендарный коллектив подарит зрителям онлайн-концерта песни, любимые многими поколениями. За 90 с лишним лет существования ансамбля «александровцы» выступали в самых удаленных уголках России и более чем в 70 странах мира. В день Победы они дали концерт в Берлине, а на Ялтинской конференции 1945 года Уинстон Черчилль назвал их «поющим оружием». В свое время мастерством артистов восхищались Фидель Кастро и Че Гевара, Джордж Буш-старший и папа римский Иоанн Павел II. Напомним, что именно основатель ансамбля Александр Александров является автором песни «Священная война», которую впервые исполнили в июне 1941 на Белорусском вокзале в Москве. Она обязательно прозвучит в программе концерта — так же, как и «Город над вольной Невой», «Варяг», «Легендарный Севастополь», «Праздничный марш», «Прощание славянки», «Экипаж — одна семья», попурри на темы армейских песен и многое другое.
Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова нечасто бывает в Петербурге, но в День ВМФ легендарный коллектив подарит зрителям онлайн-концерта песни, любимые многими поколениями. За 90 с лишним лет существования ансамбля «александровцы» выступали в самых удаленных уголках России и более чем в 70 странах мира. В день Победы они дали концерт в Берлине, а на Ялтинской конференции 1945 года Уинстон Черчилль назвал их «поющим оружием». В свое время мастерством артистов восхищались Фидель Кастро и Че Гевара, Джордж Буш-старший и папа римский Иоанн Павел II. Напомним, что именно основатель ансамбля Александр Александров является автором песни «Священная война», которую впервые исполнили в июне 1941 на Белорусском вокзале в Москве. Она обязательно прозвучит в программе концерта — так же, как и «Город над вольной Невой», «Варяг», «Легендарный Севастополь», «Праздничный марш», «Прощание славянки», «Экипаж — одна семья», попурри на темы армейских песен и многое другое.
17:30
Марафон продолжит одна из самых популярных и истинно народных блюзовых команд — Сергей Чиграков и группа «Чиж & Со». В программе, с которой выступят музыканты, будут только хиты: суровые и лирические, о море и о любви, о дорогах и доме... Ну и о вечной молодости, конечно. Их знают наизусть и поют все — от школьников до академиков.
17:30
Марафон продолжит одна из самых популярных и истинно народных блюзовых команд — Сергей Чиграков и группа «Чиж & Со». В программе, с которой выступят музыканты, будут только хиты: суровые и лирические, о море и о любви, о дорогах и доме... Ну и о вечной молодости, конечно. Их знают наизусть и поют все — от школьников до академиков.
19:30
В финале марафона зрителей ждет концертный сет Гарика Сукачева — артиста, композитора и музыканта, известного своим дерзким стилем и бескомпромиссным драйвом. Звезда российского рока поздравит страну с праздником и вдохновит зрителей многогранностью своего таланта. Программа остается в секрете, но можно точно сказать: «Дорожная» и «Бабушка» — будут. В сете также примет участие фронтмен группы «Серьга» Сергей Галанин.
19:30
В финале марафона зрителей ждет концертный сет Гарика Сукачева — артиста, композитора и музыканта, известного своим дерзким стилем и бескомпромиссным драйвом. Звезда российского рока поздравит страну с праздником и вдохновит зрителей многогранностью своего таланта. Программа остается в секрете, но можно точно сказать: «Дорожная» и «Бабушка» — будут. В сете также примет участие фронтмен группы «Серьга» Сергей Галанин.
«Мы рады, что День Военно-Морского Флота из Санкт-Петербурга благодаря участию нашей компании и видеосервису Wink распространится буквально на всю страну, — отметил Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком», выступившего генеральным партнером мероприятия. — Этот праздник никого не может оставить равнодушным: морская романтика близка всем без исключения. Изюминкой дня будут музыкальные поздравления от любимых коллективов и исполнителей — полную версию концертной программы в федеральном масштабе покажет только Wink. Очень хочется, чтобы жители всех регионов могли почувствовать гордость за военный флот, приобщиться к мощной энергетике и праздничному настроению, которые охватывают в этот день морскую столицу России».
“
«Мы рады, что День Военно-Морского Флота из Санкт-Петербурга благодаря участию нашей компании и видеосервису Wink распространится буквально на всю страну, — отметил Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком», выступившего генеральным партнером мероприятия. — Этот праздник никого не может оставить равнодушным: морская романтика близка всем без исключения. Изюминкой дня будут музыкальные поздравления от любимых коллективов и исполнителей — полную версию концертной программы в федеральном масштабе покажет только Wink. Очень хочется, чтобы жители всех регионов могли почувствовать гордость за военный флот, приобщиться к мощной энергетике и праздничному настроению, которые охватывают в этот день морскую столицу России».
Для всех, кто не сможет присоединиться к трансляции, концерты Гарика Сукачева, группы «Чиж & Со», а также подборка избранных номеров главных музыкальных коллективов Вооруженных Сил страны, в том числе Ансамбля им. А.В. Александрова, позже станут бесплатно доступны в Wink.
Кроме того, 26 июля с 14:00 концертный марафон будет транслироваться в официальной группе Комитета по культуре Санкт-Петербурга «ВКонтакте», а также в эфире, на сайте и в социальных сетях телеканала «Санкт-Петербург».
Материал подготовлен в партнерстве с НП «Дансе Оупен фестиваль» Для подготовки материала использован текст, предоставленный НП «Дансе Оупен фестиваль»