Хорошо, но почему на этом фоне стоит поставить именно датскую мебель? В качестве ответа на этот вопрос предлагаем «пятиминутку национальной гордости» от Мортена Георгсена, дизайнера и датчанина.



— Все в Дании любят крутой дизайн. В то же время это очень большая и мощная часть нашего наследия, о которой многие, как мне кажется, даже не задумываются. Это просто часть нашей повседневной жизни. Мы окружены красивым дизайном, — сказал Мортен Георгсен в одном интервью. — Вы видите его в домах, общественных местах, на вокзалах и в барах. Так что вы повсеместно с ним соприкасаетесь, поэтому мне кажется, что мы, датчане, так хорошо разбираемся в дизайне. Это у нас в крови.

