Как вписать скандинавскую мебель в петербургский интерьер
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Как вписать скандинавскую мебель в петербургский интерьер
Стиль современных квартир часто бывает эклектичным, поэтому к обстановке вполне можно добавить интересную нордическую деталь — и целостность пространства сохранится. Но есть и такие направления «дизайнерской мысли», с которыми лаконичная Скандинавия точно не сможет подружиться.
Война дворцам?
— В шутке о том, что у нас популярен стиль «дорого-богато», есть определенная доля правды, — признает петербургский дизайнер Ольга Слугина. — Любовь русского человека к избыточности и декоративным элементам обусловлена исторически. Порой очень неуместно смотрится лепнина в небольшой квартире в панельном доме, «золото» и колонны. В мире существуют определенные тренды, но некоторые жители России упорно сопротивляются и, несмотря ни на что, делают «как во дворце».
— В шутке о том, что у нас популярен стиль «дорого-богато», есть определенная доля правды, — признает петербургский дизайнер Ольга Слугина. — Любовь русского человека к избыточности и декоративным элементам обусловлена исторически. Порой очень неуместно смотрится лепнина в небольшой квартире в панельном доме, «золото» и колонны. В мире существуют определенные тренды, но некоторые жители России упорно сопротивляются и, несмотря ни на что, делают «как во дворце».
Что ж, императорской роскоши, действительно, место в Эрмитаже. А для интерьера квартиры сегодня актуален отказ от вычурности в пользу комфорта, простоты, универсальности и надежности. Поэтому, по наблюдениям Ольги Слугиной, среди заказчиков дизайн-проектов востребованы минимализм, модернизм и скандинавский стиль.
Принцип датский
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— Скандинавский стиль — это простота, наслаждение, естественность. Белая палитра и натуральные материалы создают универсальный гармоничный фон для предметов интерьера, который позволяет «играть» с деталями, — объясняет Ольга.
Хорошо, но почему на этом фоне стоит поставить именно датскую мебель? В качестве ответа на этот вопрос предлагаем «пятиминутку национальной гордости» от Мортена Георгсена, дизайнера и датчанина.
Morten Georgsen
— Все в Дании любят крутой дизайн. В то же время это очень большая и мощная часть нашего наследия, о которой многие, как мне кажется, даже не задумываются. Это просто часть нашей повседневной жизни. Мы окружены красивым дизайном, — сказал Мортен Георгсен в одном интервью. — Вы видите его в домах, общественных местах, на вокзалах и в барах. Так что вы повсеместно с ним соприкасаетесь, поэтому мне кажется, что мы, датчане, так хорошо разбираемся в дизайне. Это у нас в крови.
Morten Georgsen
Хорошо, но почему на этом фоне стоит поставить именно датскую мебель? В качестве ответа на этот вопрос предлагаем «пятиминутку национальной гордости» от Мортена Георгсена, дизайнера и датчанина.
— Все в Дании любят крутой дизайн. В то же время это очень большая и мощная часть нашего наследия, о которой многие, как мне кажется, даже не задумываются. Это просто часть нашей повседневной жизни. Мы окружены красивым дизайном, — сказал Мортен Георгсен в одном интервью. — Вы видите его в домах, общественных местах, на вокзалах и в барах. Так что вы повсеместно с ним соприкасаетесь, поэтому мне кажется, что мы, датчане, так хорошо разбираемся в дизайне. Это у нас в крови.
Господин Георгсен с 1993 года разрабатывает мебель для датского бренда BoConcept. Из коллекций этой компании мы выбрали шесть предметов, которые могут стать интересными дополнениями для интерьера петербургской квартиры. Начнем, пожалуй, с творения самого Мортена.
Стол Milano в стиле «датский минимализм» выглядит лаконично и современно. Он создан при помощи нескольких простых линий, а отсутствие нефункциональных элементов, добавленных ради внешней красоты, — один из ключевых принципов Георгсена. Закругленные края столешницы смягчают строгую геометрическую форму стола. Единое основание в центре, заменяющее традиционные ножки, позволяет расставить вокруг больше стульев и обеспечивает достаточно свободного пространства для ног. У стола есть полезный секрет: в нем спрятана дополнительная панель, которая легко раскладывается одной рукой, увеличивая длину поверхности со 190 см до 263 см. Так что за этим столом можно устраивать и ежедневные семейные обеды, и праздничные ужины на 10–12 человек.
Henrik Pedersen
Кресло Imola разработал для BoConcept другой датский дизайнер — Хенрик Педерсен. Изначально бренду нужен был предмет для гостиной в подчеркнуто классическом стиле, но вместе с заказанным вариантом Педерсен показал и кресло, сиденье которого повторяло очертания… теннисного мяча. Компания выбрала именно его, и Imola быстро стало культовым предметом. Оригинальная форма, плавные изгибы и элегантность позволяют использовать его в качестве выразительного интерьерного акцента.
Henrik Pedersen
Кресло Imola разработал для BoConcept другой датский дизайнер — Хенрик Педерсен. Изначально бренду нужен был предмет для гостиной в подчеркнуто классическом стиле, но вместе с заказанным вариантом Педерсен показал и кресло, сиденье которого повторяло очертания… теннисного мяча. Компания выбрала именно его, и Imola быстро стало культовым предметом. Оригинальная форма, плавные изгибы и элегантность позволяют использовать его в качестве выразительного интерьерного акцента. Кресло достаточно просторное, чтобы в нем можно было сесть, поджав ноги, но при этом не выглядит массивным. Каркас необычной формы изготовлен из твердой пены, на которую затем накладывается формованная мягкая пена, обеспечивающая комфорт. Установить кресло-мяч можно либо на тонкие стальные ножки, контрастирующие с его плавными объемами, либо на вращающееся основание в виде звезды.
Кресло достаточно просторное, чтобы в нем можно было сесть, поджав ноги, но при этом не выглядит массивным. Каркас необычной формы изготовлен из твердой пены, на которую затем накладывается формованная мягкая пена, обеспечивающая комфорт. Установить кресло-мяч можно либо на тонкие стальные ножки, контрастирующие с его плавными объемами, либо на вращающееся основание в виде звезды.
Диван Amsterdam — еще одной творение Хенрика в духе «теплого минимализма». Так выглядит роскошь по-датски: удобство, естественность, простота линий и качественные материалы без малейшего намека на декоративность. Как и в случае с креслом, объемные элементы дополнены высокими ножками. Для изготовления дивана используется сверхмягкая смесь пены и пуха, которой наполняют не только подушки, но также подлокотники и спинки. Специальные валики позволяют изменять глубину сиденья.
Стул Ottawa со спинкой в виде листа, созданный для датского бренда знаменитым дизайнером Каримом Рашидом, входит в одноименную коллекцию, которая была отмечена премией Red Dot Award. Навеянная природой форма не только внешне оригинальна, но и максимально комфортна. Стул опирается на металлический «квадропод», напоминающий ветви дерева. Помимо основного варианта с сиденьем из формованной пены, повторяющим изгибы человеческого тела, существует пластиковая версия, более простая в уходе.
Стул Ottawa со спинкой в виде листа, созданный для датского бренда знаменитым дизайнером Каримом Рашидом, входит в одноименную коллекцию, которая была отмечена премией Red Dot Award. Навеянная природой форма не только внешне оригинальна, но и максимально комфортна. Стул опирается на металлический «квадропод», напоминающий ветви дерева. Помимо основного варианта с сиденьем из формованной пены, повторяющим изгибы человеческого тела, существует пластиковая версия, более простая в уходе.
Karim Rashid
Карим Рашид — дизайнер с египетскими корнями, который провел детство в Канаде, а теперь живет в США. Он придерживается философии «чувственного минимализма», создавая мягкую комфортную мебель, «сделанную для человека с характером, но немного упрощенную». С коллегами из Дании его роднит любовь к функциональности, но в то же время для Рашида важно, чтобы созданные им вещи рождали эмоции и помогали расслабиться.
Karim Rashid
Карим Рашид — дизайнер с египетскими корнями, который провел детство в Канаде, а теперь живет в США. Он придерживается философии «чувственного минимализма», создавая мягкую комфортную мебель, «сделанную для человека с характером, но немного упрощенную». С коллегами из Дании его роднит любовь к функциональности, но в то же время для Рашида важно, чтобы созданные им вещи рождали эмоции и помогали расслабиться.
Необычный письменный стол Cupertino был разработан в датской студии ARDE, основанной Рене Хугардом.
Rene Hougaard
Стиль этого дизайнера бросает вызов нормам и «визуально ошеломляет», но в то же время отличается традиционным северным минимализмом, предельной практичностью и тщательно продуманной функциональностью.
Rene Hougaard
Стиль этого дизайнера бросает вызов нормам и «визуально ошеломляет», но в то же время отличается традиционным северным минимализмом, предельной практичностью и тщательно продуманной функциональностью.
У Cupertino, например, нет привычной для нас единой столешницы. Его поверхность — это набор «крышек», под которыми находятся встроенные отделения для хранения. В столе предусмотрены отверстия, которые облегчают укладку проводов. Некоторые из «крышек» двусторонние: их можно переворачивать, изменяя внешний вид стола.
Система хранения Copenhagen — произведение Мортена Георгсена. Она предназначена для создания домашнего рабочего пространства, в котором все нужные документы, книги и предметы находятся под рукой, но при этом скрыты от глаз. Система включает модули разных размеров, которые можно сочетать в необходимом порядке, менять и переставлять. Опирающаяся на них панель письменного стола подвижна и при необходимости перемещается с места на место.
Поставить в доме новое кресло или стол можно и без помощи профессионалов, но что делать, если интерьер создается с нуля, — например, в современной новостройке? Ольга Слугина считает, что в этом случае участие дизайнера по-настоящему необходимо. И не только для того, чтобы результат получился красивым, соответствующим вашему образу жизни и стилю. Тут есть существенные практические моменты.
— В проекте учитываются габариты мебели, поэтому у вас точно будут открываться двери, — говорит Ольга. — Дизайнер подготовит чертежи для строителей, и вам не придется тратить деньги, нервы и время на переделки. Вы не окажетесь в ситуации, когда до выключателя сложно добраться, недостающую розетку приходится заменять «пилотом», кухонные шкафы слишком высокие и не помещаются, плинтус мешает открывать дверь и т.д. Если потребуется скорректировать планировку, дизайнер предложит решения, соответствующие закону. Результат: вы будете жить в удобной квартире!
— В проекте учитываются габариты мебели, поэтому у вас точно будут открываться двери, — говорит Ольга. — Дизайнер подготовит чертежи для строителей, и вам не придется тратить деньги, нервы и время на переделки. Вы не окажетесь в ситуации, когда до выключателя сложно добраться, недостающую розетку приходится заменять «пилотом», кухонные шкафы слишком высокие и не помещаются, плинтус мешает открывать дверь и т.д. Если потребуется скорректировать планировку, дизайнер предложит решения, соответствующие закону. Результат: вы будете жить в удобной квартире!
Покупатели мебели BoConcept смогут заказать у компании дизайн-проект. Специалисты готовы пообщаться в салоне, удаленно в формате видеозвонка или выехать на дом. Узнав о ваших вкусах, замыслах и требованиях, они выберут подходящие предметы из коллекций бренда, создадут 3D-проекцию и оформят пространство так, чтобы оно соответствовало вашему стилю жизни и индивидуальности.