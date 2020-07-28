15 ноября 2019 года сервис начал работать под брендом «СберМаркет»: Instamart стал частью экосистемы Сбербанка. Протестировав новое имя среди клиентов, команда пришла к выводу, что ассоциирующийся с банком бренд пользуется большим доверием у россиян. Судите сами: уже в первый месяц работы число заказов через службу с новым названием было в 5 раз больше в Ростове-на-Дону и в 7 раз больше в Краснодаре (эти города были выбраны как пилотные). Пользователям перемены пришлись по душе, а для команды они стали поворотной точкой.



Оставшись по духу стартапом — вся команда прежняя, — бренд получил большие преимущества от сотрудничества со столь крупными партнерами как Mail.ru Group и Сбербанк, которые стали акционерами компании. У сервиса появились ресурсы для роста и открытой региональной экспансии. Доставка продуктов питания и других товаров повседневного спроса из гипермаркетов через Интернет пришла во многие регионы России — зачастую впервые для местных жителей.



И если инвесторы ожидаемо ускорили развитие сервиса, то второй фактор — пандемия — оказался полной неожиданностью для бизнеса. «Коронакризис» стал драйвером развития и электронной коммерции в целом, и бренда в частности. Сравним цифры до и после:

