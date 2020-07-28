Во II квартале 2020 года обороты «СберМаркет» составили 5,2 млрд рублей
. По данным агентства экономической информации «Прайм»
, у другого крупного игрока рынка E-Grocery, X5 Retail Group, онлайн-продажи в том же периоде оказались равны 5,1 млрд рублей. На основе этих данных можно сделать вывод: сейчас московский стартап вышел на лидирующую позицию в своем сегменте.
Несмотря на количественный рывок, команда сервиса уверена: рынок доставки товаров первой необходимости в России — в начале пути. В странах Европы сегмент E-Grocery доходит до 10% рынка, у нас пока — 1%. О перспективах направления может говорить и опыт Китая: там электронная коммерция сверхуспешна. Страна занимает первое место в мире по объемам этого рынка. Правда, в Поднебесной плотность населения, а значит, и заказов, во много раз выше. Отечественным же игрокам рынка приходится тратить больше времени и усилий на то, чтобы получать эффективное количество заказов.