Елена, 40 лет, фармацевт. Раньше она никогда жестко не планировала покупки. Весной 2020 года на семейном совете с мужем решили, что к бюджету надо относиться строже. Четкий список продуктов, никаких «одноразовых» пакетов за 7 рублей и спонтанных покупок (шоколадных батончиков на кассе, странных наборов для резки овощей или игрушек). Супруги купили несколько удобных сумок для шопинга, подключили мобильное приложение для учета трат. Перестали брать в гипермаркет сына и дочь.



А еще начали осваивать интернет-шопинг. Сделали первые заказы на сервисе экспресс-доставки — курьер все привез бесплатно через 15 минут. Раз в месяц решили закупать продукты и бытовую химию впрок через приложение в телефоне. Курьеру, который привез тяжелые сумки, отдали 150 рублей, но это все равно дешевле, чем такси из гипермаркета в пригороде.



Подсчитаем: отказ от пакетов сэкономит семье 1456 рублей в году (из расчета четыре в неделю), отказ от спонтанных покупок — 26 000 рублей (даже при минимальных 500 рублей в неделю).



Такси до дома из любимого гипермаркета стоит 390 рублей. Доставка через сервис оттуда же — вдвое дешевле. Даже если пользоваться возможностью заказа раз в месяц, на транспортных расходах можно сэкономить 1800 рублей. Итого: 29 256 рублей! Такие внушительные суммы мы переплачиваем, сами того не замечая.

