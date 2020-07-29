Материал подготовлен в партнерстве с ПАО «Сбербанк»
* Бессрочная акция, действует с 01.05.2020 года. Все клиенты банка – жители Санкт-Петербурга – освобождены от уплаты комиссии по коммунальным платежам. Подробности на сайте
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** Акция действует до 31.12.2020 года. Комиссию за прием платежей за электроэнергию отменяется на территории Санкт-Петербурга при оплате с помощью услуги «Автоплатеж», подключенной после 1 марта 2020 года. Подробности на сайте
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Автор: Анастасия Коренькова
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