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ПРОВЕРКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ
Как сэкономить на покупках и услугах?
За что вы обычно переплачиваете в обыденной жизни и сами об этом не догадываетесь?

ПРОВЕРКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ

Как сэкономить на покупках и услугах?
За что вы обычно переплачиваете в обыденной жизни и сами об этом не догадываетесь?
Изменение образа жизни в связи с пандемией неизбежно отразилось и на нашем потребительском поведении. Если раньше звонки мы совершали реже, то весной голосовой трафик значительно вырос. А потребность в мобильном интернете, напротив, у многих снизилась, так как дома есть Wi-Fi. При этом тарифы многие абоненты менять не стали, и, как следствие, переплачивали за продление пакетов минут. Впрочем, были и те, кто изолировался за городом и скачивал трафика больше обычного. Эти абоненты вносили сверх тарифа за интернет.

Не будем забывать и о таких дополнительных статьях расходов, как платные мобильные приложения и замена гудков на мелодии.
Услуги операторов мобильной связи
Услуги операторов мобильной связи
Изменение образа жизни в связи с пандемией неизбежно отразилось и на нашем потребительском поведении. Если раньше звонки мы совершали реже, то весной голосовой трафик значительно вырос. А потребность в мобильном интернете, напротив, у многих снизилась, так как дома есть Wi-Fi. При этом тарифы многие абоненты менять не стали, и, как следствие, переплачивали за продление пакетов минут. Впрочем, были и те, кто изолировался за городом и скачивал трафика больше обычного. Эти абоненты вносили сверх тарифа за интернет.

Не будем забывать и о таких дополнительных статьях расходов, как платные мобильные приложения и замена гудков на мелодии.

Как быть?

Как быть?

Взять за правило раз в определенный период — например, квартал — изучать расходы на связь и оптимизировать тариф, подстраивать его под свои запросы. Сейчас у сотовых операторов гибкая ценовая политика.
Взять за правило раз в определенный период — например, квартал — изучать расходы на связь и оптимизировать тариф, подстраивать его под свои запросы. Сейчас у сотовых операторов гибкая ценовая политика.
Проанализировать мобильные приложения. Платите за навигатор или редактор фотографий? Но ведь в телефоне есть карта с голосовым помощником, а улучшать снимки позволяет практически каждая соцсеть.
Проанализировать мобильные приложения. Платите за навигатор или редактор фотографий? Но ведь в телефоне есть карта с голосовым помощником, а улучшать снимки позволяет практически каждая соцсеть.
Пройтись по своему списку подключенных услуг в личном кабинете. Все ненужные — удалить! Кстати, сегодня сами операторы предлагают в новых тарифах такую опцию, как защита от переплат за нежелательные подписки. Можно воспользоваться.
Пройтись по своему списку подключенных услуг в личном кабинете. Все ненужные — удалить! Кстати, сегодня сами операторы предлагают в новых тарифах такую опцию, как защита от переплат за нежелательные подписки. Можно воспользоваться.

Случай из жизни

Елена, журналист, 36 лет. Пока она работала из редакции, то тратила больше средств на мобильный интернет: читала новости, релизы и переписывалась с коллегами в мессенджере, ехала в транспорте. Почти пять месяцев Лена находится в самоизоляции. Дома у нее практически не расходуется мобильный трафик: она отключила доступ к Сети на смартфоне и пользуется Wi-Fi, так как в квартире есть роутер. Однако наша героиня стала намного больше звонить, и это выходило за рамки ее пакета. «Лишние» 200 минут в месяц обходились в 400 рублей. Пересмотрев свои траты, журналист поменяла тариф. Он дороже: 650 рублей вместо прежних 500, но с учетом доплаты за минуты все равно выходит дешевле: экономия составляет 250 рублей в месяц (или 3000 рублей в год).
Елена, журналист, 36 лет. Пока она работала из редакции, то тратила больше средств на мобильный интернет: читала новости, релизы и переписывалась с коллегами в мессенджере, ехала в транспорте. Почти пять месяцев Лена находится в самоизоляции. Дома у нее практически не расходуется мобильный трафик: она отключила доступ к Сети на смартфоне и пользуется Wi-Fi, так как в квартире есть роутер. Однако наша героиня стала намного больше звонить, и это выходило за рамки ее пакета. «Лишние» 200 минут в месяц обходились в 400 рублей. Пересмотрев свои траты, журналист поменяла тариф. Он дороже: 650 рублей вместо прежних 500, но с учетом доплаты за минуты все равно выходит дешевле: экономия составляет 250 рублей в месяц (или 3000 рублей в год).
Отопление — самая дорогая строчка расходов на жилищно-коммунальные услуги. Бывает, что отопление не отключают до поздней весны, и тогда складывается абсурдная ситуация: жители сидят с горячими батареями под кондиционером! В итоге платят и за тепло, и за электричество.

За свет тоже прилично «нагорает». Казалось бы, все знают банальное правило: уходя, гасите свет! Но в жизни все гораздо сложнее. Забывают нажать на выключатель дети, порой бывают рассеянными люди старшего поколения.

А еще, если вы изучите квитанцию, то увидите в ней плату за радиоточку и телевизионную трансляцию, то есть антенну. Пользуетесь ли вы ими? Возможно, нет. Между тем, в сумме к оплате по этим двум строчкам — минимум 200 рублей в месяц. Немало!
Плата за жилищно-коммунальные услуги
Плата за жилищно-коммунальные услуги
Отопление — самая дорогая строчка расходов на жилищно-коммунальные услуги. Бывает, что отопление не отключают до поздней весны, и тогда складывается абсурдная ситуация: жители сидят с горячими батареями под кондиционером! В итоге платят и за тепло, и за электричество.

За свет тоже прилично «нагорает». Казалось бы, все знают банальное правило: уходя, гасите свет! Но в жизни все гораздо сложнее. Забывают нажать на выключатель дети, порой бывают рассеянными люди старшего поколения.

А еще, если вы изучите квитанцию, то увидите в ней плату за радиоточку и телевизионную трансляцию, то есть антенну. Пользуетесь ли вы ими? Возможно, нет. Между тем, в сумме к оплате по этим двум строчкам — минимум 200 рублей в месяц. Немало!

Как быть?

Как быть?

Поставить счетчик на отопление в квартиру. Раньше приборы учета монтировали только в помещениях с горизонтальной системой отопления — то есть, в новых домах. Теперь теплораспределители устанавливают и на радиаторы в квартирах с вертикальной разводкой, которых большинство. Компактные по размеру устройства фиксируют, сколько энергии потребила каждая конкретная батарея. Однако расходы на покупку, работы, опломбирование прибора придется понести самому потребителю.
Поставить счетчик на отопление в квартиру. Раньше приборы учета монтировали только в помещениях с горизонтальной системой отопления — то есть, в новых домах. Теперь теплораспределители устанавливают и на радиаторы в квартирах с вертикальной разводкой, которых большинство. Компактные по размеру устройства фиксируют, сколько энергии потребила каждая конкретная батарея. Однако расходы на покупку, работы, опломбирование прибора придется понести самому потребителю.
Купить лампочки с датчиками движения — они помогут сэкономить тем, кто забывает выключить свет. Их несколько видов. Например, светодиодная лампа, а также инфракрасный или микроволновый датчики.
Купить лампочки с датчиками движения — они помогут сэкономить тем, кто забывает выключить свет. Их несколько видов. Например, светодиодная лампа, а также инфракрасный или микроволновый датчики.
Подойдет для коридора, прихожей, для освещения входной двери. Работает только в темноте.
Реагируют на появление человека в помещении. Порог срабатывания и уровень освещенности можно регулировать.
Заглянуть в свою квитанцию, и если вам начисляют деньги за радио и антенну, отказаться от них (если, конечно, новости по радио и телевидению — не одна из важных частей вашей жизни). За отключение радио придется заплатить, но лучше отдать небольшую комиссию один раз, чем тратить средства впустую долгие годы. В период ограничений заявление об отключении радиоточки можно подать дистанционно.
Заглянуть в свою квитанцию, и если вам начисляют деньги за радио и антенну, отказаться от них (если, конечно, новости по радио и телевидению — не одна из важных частей вашей жизни). За отключение радио придется заплатить, но лучше отдать небольшую комиссию один раз, чем тратить средства впустую долгие годы. В период ограничений заявление об отключении радиоточки можно подать дистанционно.
С 1 мая 2020 года все жители Санкт-Петербурга освобождены от уплаты комиссии по счетам за коммунальные услуги, выставленным ВЦКП. Внести деньги можно любым удобным способом: через сервисы банка или на сайте ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство». Самый удобный способ — через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». В разделе «Платежи» есть строки «ЖКХ и мобильный телефон», «Интернет и ТВ», «Мобильная связь» с дальнейшим разбитием на конкретные услуги и поставщиков. А оплата по QR-коду, который теперь есть на каждой расчетке, упрощает этот и так несложный процесс. Отсканировал код и перешел на уже готовую страницу с реквизитами и суммой! С этим справится даже не очень продвинутый пользователь. Еще один вариант — настроить автоплатеж. Вам останется только передать показания счетчиков.

Кстати, автоплатеж поможет сэкономить на оплате электроэнергии. Клиенты Сбербанка в Петербурге, подключившие эту услугу после 1 марта, могут рассчитываться за свет без комиссии до 31 декабря 2020 года**.
С 1 мая 2020 года все жители Санкт-Петербурга освобождены от уплаты комиссии по счетам за коммунальные услуги, выставленным ВЦКП. Внести деньги можно любым удобным способом: через сервисы банка или на сайте ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство». Самый удобный способ — через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». В разделе «Платежи» есть строки «ЖКХ и мобильный телефон», «Интернет и ТВ», «Мобильная связь» с дальнейшим разбитием на конкретные услуги и поставщиков. А оплата по QR-коду, который теперь есть на каждой расчетке, упрощает этот и так несложный процесс. Отсканировал код и перешел на уже готовую страницу с реквизитами и суммой! С этим справится даже не очень продвинутый пользователь. Еще один вариант — настроить автоплатеж. Вам останется только передать показания счетчиков.

Кстати, автоплатеж поможет сэкономить на оплате электроэнергии. Клиенты Сбербанка в Петербурге, подключившие эту услугу после 1 марта, могут рассчитываться за свет без комиссии до 31 декабря 2020 года**.

Случай из жизни

Мария Ивановна, 64 года, пенсионерка. Живет в обычной петербургской однушке, любит цветы, освоила YouTube и сэкономленные средства тратит на недорогие поездки по стране. Взяв в руки «розовую квитанцию» и изучив начисления, она решила отказаться от радио и телеантенны: сериалы она давно смотрит в Интернете, да и новости там же читает. Антенну она отключила бесплатно, за отказ от радиоточки заплатила 100 рублей. Но зато сэкономила 1000 рублей в год!

Водосчетчики Мария Ивановна поставила уже давно, теперь подумывает об установке приборов учета тепла. На профильных сайтах прочитала, что это снизит расходы на отопление в среднем на 30%. Если учесть, что за минувший отопительный сезон петербурженка отдала 12 000 рублей, то экономия может составить до 4000 рублей. За год-два затраты на установку счетчиков окупятся.
Мария Ивановна, 64 года, пенсионерка. Живет в обычной петербургской однушке, любит цветы, освоила YouTube и сэкономленные средства тратит на недорогие поездки по стране. Взяв в руки «розовую квитанцию» и изучив начисления, она решила отказаться от радио и телеантенны: сериалы она давно смотрит в Интернете, да и новости там же читает. Антенну она отключила бесплатно, за отказ от радиоточки заплатила 100 рублей. Но зато сэкономила 1000 рублей в год!

Водосчетчики Мария Ивановна поставила уже давно, теперь подумывает об установке приборов учета тепла. На профильных сайтах прочитала, что это снизит расходы на отопление в среднем на 30%. Если учесть, что за минувший отопительный сезон петербурженка отдала 12 000 рублей, то экономия может составить до 4000 рублей. За год-два затраты на установку счетчиков окупятся.
Казалось бы, какие подводные камни могут ждать нас в привычных супер- и гипермаркетах? Но они есть: например, спонтанные покупки — желание положить в корзину товар по акции или заманчиво разложенные новинки. Мы не планировали их брать, но все равно рука тянется к полке. А еще нам так хочется (почти бессознательно) заполнить тележку, чтоб не выглядела пустой. …Чего бы в нее положить?

На кассе нас ждет привычный вопрос продавца: «Пакет нужен?» В ответ мы так же привычно киваем — ведь пустяки, копейки. Но со временем набегает приличная сумма.

Если нет своего автомобиля, мы грузим тяжелые покупки в такси и едем домой, стараясь не думать о потраченных на это деньгах.
Покупки в магазинах
Покупки в магазинах
Казалось бы, какие подводные камни могут ждать нас в привычных супер- и гипермаркетах? Но они есть: например, спонтанные покупки — желание положить в корзину товар по акции или заманчиво разложенные новинки. Мы не планировали их брать, но все равно рука тянется к полке. А еще нам так хочется (почти бессознательно) заполнить тележку, чтоб не выглядела пустой. …Чего бы в нее положить?

На кассе нас ждет привычный вопрос продавца: «Пакет нужен?» В ответ мы так же привычно киваем — ведь пустяки, копейки. Но со временем набегает приличная сумма.

Если нет своего автомобиля, мы грузим тяжелые покупки в такси и едем домой, стараясь не думать о потраченных на это деньгах.

Как быть?

Как быть?

Составлять список покупок и четко следовать ему. Не брать с собой в гипермаркеты детей: они неизбежно будут просить сладкое и игрушки. Купить матерчатые сумки и с этих пор игнорировать вопрос кассира про пакеты. Брать корзину, а не тележку для покупок.
Составлять список покупок и четко следовать ему. Не брать с собой в гипермаркеты детей: они неизбежно будут просить сладкое и игрушки. Купить матерчатые сумки и с этих пор игнорировать вопрос кассира про пакеты. Брать корзину, а не тележку для покупок.
А может, вообще пора перейти на доставку продуктов? Многие сервисы привезут заказ быстро и бесплатно. Вы купите только то, что вам надо, сэкономив не только деньги, но и время.
А может, вообще пора перейти на доставку продуктов? Многие сервисы привезут заказ быстро и бесплатно. Вы купите только то, что вам надо, сэкономив не только деньги, но и время.

Случай из жизни

Елена, 40 лет, фармацевт. Раньше она никогда жестко не планировала покупки. Весной 2020 года на семейном совете с мужем решили, что к бюджету надо относиться строже. Четкий список продуктов, никаких «одноразовых» пакетов за 7 рублей и спонтанных покупок (шоколадных батончиков на кассе, странных наборов для резки овощей или игрушек). Супруги купили несколько удобных сумок для шопинга, подключили мобильное приложение для учета трат. Перестали брать в гипермаркет сына и дочь.

А еще начали осваивать интернет-шопинг. Сделали первые заказы на сервисе экспресс-доставки — курьер все привез бесплатно через 15 минут. Раз в месяц решили закупать продукты и бытовую химию впрок через приложение в телефоне. Курьеру, который привез тяжелые сумки, отдали 150 рублей, но это все равно дешевле, чем такси из гипермаркета в пригороде.

Подсчитаем: отказ от пакетов сэкономит семье 1456 рублей в году (из расчета четыре в неделю), отказ от спонтанных покупок — 26 000 рублей (даже при минимальных 500 рублей в неделю).

Такси до дома из любимого гипермаркета стоит 390 рублей. Доставка через сервис оттуда же — вдвое дешевле. Даже если пользоваться возможностью заказа раз в месяц, на транспортных расходах можно сэкономить 1800 рублей. Итого: 29 256 рублей! Такие внушительные суммы мы переплачиваем, сами того не замечая.
Елена, 40 лет, фармацевт. Раньше она никогда жестко не планировала покупки. Весной 2020 года на семейном совете с мужем решили, что к бюджету надо относиться строже. Четкий список продуктов, никаких «одноразовых» пакетов за 7 рублей и спонтанных покупок (шоколадных батончиков на кассе, странных наборов для резки овощей или игрушек). Супруги купили несколько удобных сумок для шопинга, подключили мобильное приложение для учета трат. Перестали брать в гипермаркет сына и дочь.

А еще начали осваивать интернет-шопинг. Сделали первые заказы на сервисе экспресс-доставки — курьер все привез бесплатно через 15 минут. Раз в месяц решили закупать продукты и бытовую химию впрок через приложение в телефоне. Курьеру, который привез тяжелые сумки, отдали 150 рублей, но это все равно дешевле, чем такси из гипермаркета в пригороде.

Подсчитаем: отказ от пакетов сэкономит семье 1456 рублей в году (из расчета четыре в неделю), отказ от спонтанных покупок — 26 000 рублей (даже при минимальных 500 рублей в неделю).

Такси до дома из любимого гипермаркета стоит 390 рублей. Доставка через сервис оттуда же — вдвое дешевле. Даже если пользоваться возможностью заказа раз в месяц, на транспортных расходах можно сэкономить 1800 рублей. Итого: 29 256 рублей! Такие внушительные суммы мы переплачиваем, сами того не замечая.
На первый взгляд, все просто: платить наличными невыгодно, лучше обзавестись проездным. Но каким, ведь разные карты предполагают неодинаковую скидку за проезд?
Проезд в общественном транспорте
Проезд в общественном транспорте
На первый взгляд, все просто: платить наличными невыгодно, лучше обзавестись проездным. Но каким, ведь разные карты предполагают неодинаковую скидку за проезд?

Как быть?

Как быть?

Найти время и разобраться в существующих видах проездных в Петербурге, прикинув, какой нужен именно вам. Например, «Единая карта петербуржца» поможет сэкономить на проезде в метро. Вместо 55 рублей за жетон вы заплатите 36. По «Подорожнику» вы проедете за 38 рублей и меньше в зависимости от числа поездок. А вот в наземном «социальном» транспорте выгоднее использовать «Подорожник», который, впрочем, можно записать на ЕКП. Первые десять поездок в троллейбусе или автобусе обойдутся в 33 рубля (вместо 50 наличными), каждый следующий десяток будет уменьшать тариф на рубль. Но чтобы валидатор снял деньги именно с транспортного приложения, а не банковского, нужно прикладывать карту не к большому «бесконтактному» валидатору в центре салона, а к обычному. ✔ Единую карту петербуржца (ЕКП) в Сбербанке оформили чуть более 320 тысяч горожан.
Найти время и разобраться в существующих видах проездных в Петербурге, прикинув, какой нужен именно вам. Например, «Единая карта петербуржца» поможет сэкономить на проезде в метро. Вместо 55 рублей за жетон вы заплатите 36. По «Подорожнику» вы проедете за 38 рублей и меньше в зависимости от числа поездок. А вот в наземном «социальном» транспорте выгоднее использовать «Подорожник», который, впрочем, можно записать на ЕКП. Первые десять поездок в троллейбусе или автобусе обойдутся в 33 рубля (вместо 50 наличными), каждый следующий десяток будет уменьшать тариф на рубль. Но чтобы валидатор снял деньги именно с транспортного приложения, а не банковского, нужно прикладывать карту не к большому «бесконтактному» валидатору в центре салона, а к обычному. ✔ Единую карту петербуржца (ЕКП) в Сбербанке оформили чуть более 320 тысяч горожан.
Проект ЕКП стартовал 6 июня 2019 года. Данные предоставлены пресс-службой Сбербанка.

Случай из жизни

Руслан, 31 год, сотрудник строительной компании. После месяца в самоизоляции вышел на работу: компания относится к сферам непрерывного цикла. Для поездки в метро менеджер использует «Единую карту петербуржца» и вместо 55 рублей платит 36, экономя на каждой поездке 19 рублей. Если вычесть время ограничений и один выходной в неделю, когда наш герой отсыпается, читает книжки и никуда не ездит, то получим 5 377 рублей экономии. На эти деньги, например, можно купить бюджетные билеты на самолет и устроить маленькое путешествие по России.
Руслан, 31 год, сотрудник строительной компании. После месяца в самоизоляции вышел на работу: компания относится к сферам непрерывного цикла. Для поездки в метро менеджер использует «Единую карту петербуржца» и вместо 55 рублей платит 36, экономя на каждой поездке 19 рублей. Если вычесть время ограничений и один выходной в неделю, когда наш герой отсыпается, читает книжки и никуда не ездит, то получим 5 377 рублей экономии. На эти деньги, например, можно купить бюджетные билеты на самолет и устроить маленькое путешествие по России.
Вооружимся калькулятором и подсчитаем, сколько могут сэкономить все наши герои, а значит, и мы, ведь перечисленные выше траты есть в жизни каждого из нас. Мобильный, ЖКХ, проезд, покупки… Суммируем и получаем 42 633 рубля в год. Впечатляет!

Ловушки:

что заставляет нас тратить больше, чем нужно?
Цветные ценники
Внимательный покупатель заметит: сначала на товар сделали наценку, потом «акцией» снизили до обычной. Магазин не в накладе, у клиента — ощущение выгоды.
999
Всего рубля не хватает до круглой суммы, а создает иллюзию скидки.
Дорогой товар на уровне глаз
Ретейлеры знают все хитрости выкладки: скорее всего, вы возьмете то, что находится на уровне ваших глаз. Но если опустить голову и обратить внимание на нижние полки, то там окажутся товары экономичнее по стоимости.
Дегустации
Нам предлагают попробовать новую колбасу, и мы подсознательно чувствуем необходимость купить товар «просто так», чтобы отблагодарить за угощение. Это хитрый маркетинговый ход: на самом деле мы никому ничем не обязаны.
Вечная очередь в кассу
Порой она создается искусственно: пока вы стоите в прикассовой зоне, рука сама тянется к шоколадкам, жвачке, журналам и газировке. Помните, этот «капкан» расставлен для вас. Не попадайте в него!
…. Вы все еще переплачиваете? А, может, хватит?
Материал подготовлен в партнерстве с ПАО «Сбербанк»

* Бессрочная акция, действует с 01.05.2020 года. Все клиенты банка – жители Санкт-Петербурга – освобождены от уплаты комиссии по коммунальным платежам. Подробности на сайте.

** Акция действует до 31.12.2020 года. Комиссию за прием платежей за электроэнергию отменяется на территории Санкт-Петербурга при оплате с помощью услуги «Автоплатеж», подключенной после 1 марта 2020 года. Подробности на сайте.

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Иллюстрации и фотографии: freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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