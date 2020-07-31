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КАРТА ПОЛЕЗНЫХ ДЕЛ — 2020
Ко Дню строителя — 2020 «Фонтанка» обновила и дополнила интерактивную карту социальных объектов и инфраструктуры. К нужным и важным проектам 2019 года добавились новые, которые застройщики и девелоперы уже завершили или закончат до конца 2020 года.
карта интерактивна. Наведите курсор, увеличьте и нажмите, чтобы увидеть короткую справку
2019 г.
2020 г.
карта интерактивна. Наведите курсор, увеличьте и нажмите, чтобы увидеть короткую справку
На карте красными иконками обозначены объекты, построенные в 2019 году, а синими иконками в 2020 году.
2019 г.
2020 г.
На карте красными иконками обозначены объекты, построенные в 2019 году, а синими иконками в 2020 году.
2019 г.
2020 г.

Условные обозначения объектов на карте

На карте синими иконками обозначены объекты, построенные в 2019 году, а красными иконками в 2020 году.
Школы
Детские сады
Приют для собак
Спорт
Реконструкция
Благоустройство
Дороги
Контейнер для раздельного сбора мусора
Общежитие
Пожарное депо
Полиция
Больницы
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При создании карты были использованы данные компаний: ГК «Ленстройтрест», Setl Group, «Отделстрой», «ЮИТ Санкт-Петербург», «Северный город» (входит в Группу RBI), РСТИ (Росстройинвест), Группа ЦДС, «Главстрой Санкт-Петербург», ГК «КВС», Группа «Эталон», «Группа ЛСР», ГК «Строительный трест», «Бонава Санкт-Петербург», ГК «Полис Групп», СК «ЛенРусСтрой», ГК «Арсенал-Недвижимость», Glorax Development, Группа «Аквилон», ГК «ПСК».

Автор: Мария Мокейчева
Координатор: Елена Рожнова
Дизайнеры: Екатерина Елизарова, Алексей Рожнов
Материалы и иллюстрации предоставлены пресс-службами компаний-застройщиков
Фото на титульной обложке: Алексей Рожнов

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