Ко Дню строителя — 2020 «Фонтанка» обновила и дополнила интерактивную карту социальных объектов и инфраструктуры. К нужным и важным проектам 2019 года добавились новые, которые застройщики и девелоперы уже завершили или закончат до конца 2020 года.
— карта интерактивна. Наведите курсор, увеличьте и нажмите, чтобы увидеть короткую справку
2019 г.
2020 г.
— карта интерактивна. Наведите курсор, увеличьте и нажмите, чтобы увидеть короткую справку
На карте красными иконками обозначены объекты, построенные в 2019 году, а синими иконками в 2020 году.
2019 г.
2020 г.
На карте красными иконками обозначены объекты, построенные в 2019 году, а синими иконками в 2020 году.
2019 г.
2020 г.
Условные обозначения объектов на карте
На карте синими иконками обозначены объекты, построенные в 2019 году, а красными иконками в 2020 году.
Автор: Мария Мокейчева Координатор: Елена Рожнова Дизайнеры: Екатерина Елизарова, Алексей Рожнов Материалы и иллюстрации предоставлены пресс-службами компаний-застройщиков Фото на титульной обложке: Алексей Рожнов