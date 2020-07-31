Ко Дню строителя — 2020 «Фонтанка» обновила и дополнила интерактивную карту социальных объектов и инфраструктуры. К нужным и важным проектам 2019 года добавились новые, которые застройщики и девелоперы уже завершили или закончат до конца 2020 года.