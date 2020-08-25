В Новом Горелово передают ключи. Вместе с дольщиками квартирыпринимаетгендиректор застройщика
«Добро пожаловать домой» — такой баннер встречает дольщиков ЖК «Новое Горелово», получающих ключи от нового дома. С будущими жильцами передаваемые квартиры лично осматривает гендиректор компании «ЛенРусСтрой» Леонид Кваснюк. Каждый день он проверяет работы по благоустройству, заходит на строительную площадку, чтобы удостовериться: все идет по плану.
Передачу квартир дома, который достраивали в период ограничений, решили сделать особенно праздничной: покупателей встречают с кофе и сладостями, вместе с ключами вручают приятные подарки. Но больше всего будущих новоселов радует то, что застройщик не подвел, — несмотря на все обстоятельства весны-лета 2020 года, работы не останавливались ни на день. Все обязательства СК «ЛенРусСтрой» выполнила в полном объеме.
Не только угощениями удивляет застройщик. Полной неожиданностью для приехавших за ключами покупателей стало присутствие на площадке генерального директора корпорации Леонида Кваснюка. Он решил пройти весь путь вместе с дольщиками: ежедневно заходит в принимаемые квартиры, обходит стройплощадку и проверяет качество работ по благоустройству.
«Чтобы построить для вас дом, мы сначала построили завод», — часто говорит глава «ЛенРусСтроя» будущим новоселам.
Леонид Кваснюк, гендиректор компании «ЛенРусСтрой»
“
«Чтобы построить для вас дом, мы сначала построили завод», — часто говорит глава «ЛенРусСтроя» будущим новоселам.
У компании действительно собственное производство строительных материалов. Благодаря этому «ЛенРусСтрой» не зависит от ситуации на рынке и может быть уверен в качестве панельных блоков. Они ни в чем не уступают кирпичу, убежден Леонид Кваснюк.
Кроме «самого главного», на приемке работают единовременно 20 специалистов — сантехники, электрики, плотники и т. д. Поэтому все мелкие недочеты устраняются сразу.
Застройщик вообще выстроил процесс передачи максимально оперативно: средняя скорость — 1 этаж в час. За две недели, до 31 августа, будут переданы почти 800 квартир.
Новый дом получил адрес: бульвар Десантника Вадима Чугунова, 8. Сейчас идет заселение, а квартиры с полной чистовой отделкой готовы к жизни. Они нравятся новым хозяевам. Это металлические входные и качественные межкомнатные двери, ровные белые потолки, обои под покраску, ламинат на полу, сантехника и керамическая плитка в санузлах, электро - и водосчетчики, — все это уже есть. Новоселам останется только приобрести мебель и технику.
К заезду юных жителей ЖК «Новое Горелово»* тоже готов. Их ждет не просто игровая площадка, а PlayHub («средоточие игр»): пространство нового формата для активного и спокойного отдыха. Уникальную развлекательную зону заполнят не только горки и полосы препятствий, но и велодорожки, спортивные тренажеры, беговые дорожки, аттракционы — и для взрослых тоже годятся. Старшие поколения также порадуют стильные лавочки и клумбы, где сейчас цветут гортензии.
Комплекс вообще создан для размеренной жизни без суеты: он находится в зеленом районе на границе Петербурга и Ленинградской области. Вместе с тем, транспортная доступность хорошая: от станции метро «Проспект Ветеранов» ходит много маршруток и автобус. Есть на чем уехать и от станций метро «Ленинский проспект», «Автово», «Кировский завод», «Московская».
Новый дом ЖК «Новое Горелово» в цифрах:
2
года шло строительство: с апреля 2018-го по апрель 2020-го
16
надземных этажей, 1 технический
770
квартир
ЖК «Новое Горелово» — это 12 домов высотой 12-16 этажей, часть корпусов уже сданы и заселены. Расположен комплекс на пересечении Красносельского и Волхонского шоссе. В микрорайоне запланирована вся необходимая инфраструктура: 3 детских сада, 2 школы, поликлиника, спортивный комплекс, торговый и офисный центры, пожарное депо. Паркинг предусмотрен придомовой и подземный. На территории вокруг дома и во дворе разработана структура озеленения. Безопасность обеспечит видеонаблюдение по периметру микрорайона.
… Завершится передача ключей в последний день лета. Новую череду новоселий в ЖК «Новое Горелово» ждут следующей весной.
Материал подготовлен специально для СК «ЛенРусСтрой»
*ЖК «Новое Горелово» — застройщик ООО «Специализированный зайтройщик «Лиговский канал»», проектная декларация на сайте наш.дом.рф