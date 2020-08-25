Передачу квартир дома, который достраивали в период ограничений, решили сделать особенно праздничной: покупателей встречают с кофе и сладостями, вместе с ключами вручают приятные подарки. Но больше всего будущих новоселов радует то, что застройщик не подвел, — несмотря на все обстоятельства весны-лета 2020 года, работы не останавливались ни на день. Все обязательства СК «ЛенРусСтрой» выполнила в полном объеме.

