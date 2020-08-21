Ультрафиолет против вируса: кто кого?

Со вторым проще: созданы безозоновые лампы,
так что чарующий аромат «после кварцевания» скоро отойдет в прошлое. А чтобы лампы были безопаснее, можно создать рециркулятор, все излучение в котором не выходит дальше корпуса, а обеззараживается только воздух, проходящий сквозь него. Однако тогда ультрафиолет не дезинфицирует поверхности. Другой способ — сделать так, чтобы излучатель выключался, если в помещение кто-то заходит.
В компании Osram, одном из ведущих мировых производителей ультрафиолетовых ламп, пошли по второму пути: у нового поколения открытых бактерицидных облучателей OSRAM AirZing
стоят датчики движения с радиусом действия до 7 метров. Их можно разместить в помещении. А еще есть отсрочка запуска — чтобы включающий лампу мог покинуть помещение.