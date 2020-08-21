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Ультрафиолет против вируса: кто кого?

В период ограничительных мер дезинфицировать надо не только поверхности, но и воздух — ультрафиолетом. Теперь в России для этого есть безопасные и долговечные приборы Osram AirZing.
Дезинфекция в эпоху коронавируса — одна из важнейших задач. От нее зависит здоровье миллионов людей. И, чтобы они были действительно в безопасности, нужны не только индивидуальные средства защиты, но и антивирусные меры для общественных пространств. А вот и они: компания Osram вывела на российский рынок AirZing — устройства для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении, хорошо зарекомендовавшие себя в госпиталях Уханя.
Прибор AirZing от OSRAM
Сейчас на многих магазинах, кафе, спортклубах висят объявления: помещение постоянно дезинфицируются. Обычно это значит, что поверхности протирают обеззараживающей жидкостью. Но это не спасает от вирусов, которые остаются в воздухе. Тут на помощь могут прийти ультрафиолетовые лампы, которые мы помним по поликлиникам, школам или бассейнам.

Ультрафиолет диапазона УФ-С (UV-C) способен уничтожать вирусы и, в отличие от химической дезинфекции, не вызывать появления более стойких штаммов. Однако у «кварцевых ламп» изначально было несколько недостатков. Во-первых, их можно применять только в безлюдном помещении: ультрафиолет может повредить кожу или сетчатку. Во-вторых, после выключения лампы помещение надо проветрить, потому что от УФ-лучей определенного спектра в воздухе появляется озон, дышать которым не очень полезно.
Со вторым проще: созданы безозоновые лампы, так что чарующий аромат «после кварцевания» скоро отойдет в прошлое. А чтобы лампы были безопаснее, можно создать рециркулятор, все излучение в котором не выходит дальше корпуса, а обеззараживается только воздух, проходящий сквозь него. Однако тогда ультрафиолет не дезинфицирует поверхности. Другой способ — сделать так, чтобы излучатель выключался, если в помещение кто-то заходит.

В компании Osram, одном из ведущих мировых производителей ультрафиолетовых ламп, пошли по второму пути: у нового поколения открытых бактерицидных облучателей OSRAM AirZing стоят датчики движения с радиусом действия до 7 метров. Их можно разместить в помещении. А еще есть отсрочка запуска — чтобы включающий лампу мог покинуть помещение.
В этих приборах используется технология мягкого старта с предварительным прогревом электродов. За счет этого существенно увеличивается срок службы ламп, в которых меньше ртути, а бактерицидный поток у них существенно больше, чем у аналогов. И, как подчеркивают в компании, он со временем не ослабевает.

Еще одно достоинство OSRAM AirZing в том, что они масштабируются. То есть если требуется дезинфицировать большее помещение или сделать интенсивность излучения сильнее, можно поставить дополнительные излучатели.
Устройства AirZing были разработаны и начали использоваться во время эпидемии атипичной пневмонии в Азии. В 2020 году компания начала их поставку в коронавирусные госпитали. Уже в марте AirZing работали в 45 госпиталях Китая, в том числе в 38 — Уханя. Эффективность этих устройств подтвердила Национальная комиссия по здравоохранению Китая.
Материал подготовлен специально для компании Osram

OSRAM AirZing не подлежит обязательной сертификации (Согласно техническому регламенту Евразийского экономического союза 037/2016 "Об ограничении применения опасных вещество в изделиях электротехники и радиоэлектроники" )

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