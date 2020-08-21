Ультрафиолет против вируса: кто кого?

Сейчас на многих магазинах, кафе, спортклубах висят объявления: помещение постоянно дезинфицируются. Обычно это значит, что поверхности протирают обеззараживающей жидкостью. Но это не спасает от вирусов, которые остаются в воздухе. Тут на помощь могут прийти ультрафиолетовые лампы, которые мы помним по поликлиникам, школам или бассейнам.



Ультрафиолет диапазона УФ-С (UV-C) способен уничтожать вирусы и, в отличие от химической дезинфекции, не вызывать появления более стойких штаммов. Однако у «кварцевых ламп» изначально было несколько недостатков. Во-первых, их можно применять только в безлюдном помещении: ультрафиолет может повредить кожу или сетчатку. Во-вторых, после выключения лампы помещение надо проветрить, потому что от УФ-лучей определенного спектра в воздухе появляется озон, дышать которым не очень полезно.

