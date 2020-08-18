Кроме того, Камилла помогает покупательницам составлять образы для особых случаев: свиданий, приемов, вечеринок. Эта услуга популярна среди занятых женщин, которые у которых нет времени на то, чтобы уделять внимание гардеробу, следить за трендами, искать подходящие вещи. До открытия магазина Камилла подбирала наряд онлайн и отправляла его посылкой, а затем рекомендовала завершающие штрихи — маникюр, прическу и т.д. Теперь все это можно сделать оффлайн. Скажем по секрету, что создание образа — бесплатный сервис Recycle de Luxe. Камилла признается, что ей нравится этим заниматься, а получать отзывы о том, сколько комплиментов сделали ее клиентке на приеме и в каком восхищении был ее муж, — самое большое удовольствие в ее работе.

