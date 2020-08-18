Не так давно в Петербурге появился необычный магазин. В Recycle de Luxe можно купить одежду, обувь и аксессуары люксовых брендов по очень приятным ценам. И одновременно с пополнением гардероба — позаботиться о природе.
Дело в том, что Recycle de Luxe следует актуальному во всем мире тренду вторичного потребления. На его полках и вешалках — вещи, с которыми их прежние владелицы решили по какой-то причине расстаться. Кто-то просто любит регулярно обновлять содержимое своих шкафов, кто-то — ошибся с размером, фасоном или сочетаемостью. То, что наскучило или не подошло одним, для других становится желанной покупкой.
— Наша планета перенасыщена продуктами, товарами, отходами, и мы должны помнить об этом, — говорит создательница магазина Камилла Гузеева. — Мода, в частности, стала очень скоротечной, очень минутной. Бренды выпускают большие коллекции, и помимо базы в них много предметов, которые будут актуальны лишь месяц-другой. Женщины приобретают дорогие вещи, которые потом становятся им не нужны. Остается или хранить их годами, или выбрасывать — оба варианта не очень удачны. Поэтому мы и сделали главной идеей нашего проекта осознанное потребление, которое дает брендовой одежде вторую жизнь.
создательница Recycle de Luxe Камилла Гузеева
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— Наша планета перенасыщена продуктами, товарами, отходами, и мы должны помнить об этом, — говорит создательница магазина Камилла Гузеева. — Мода, в частности, стала очень скоротечной, очень минутной. Бренды выпускают большие коллекции, и помимо базы в них много предметов, которые будут актуальны лишь месяц-другой. Женщины приобретают дорогие вещи, которые потом становятся им не нужны. Остается или хранить их годами, или выбрасывать — оба варианта не очень удачны. Поэтому мы и сделали главной идеей нашего проекта осознанное потребление, которое дает брендовой одежде вторую жизнь.
Recycle de Luxe — это не только магазин, но и самый настоящий клуб, живое сообщество, соединяющее более 500 женщин со всей России и даже из-за рубежа. Со многими из них Камилла поддерживает дружеские отношения. Среди участниц клуба — успешные бизнес-леди, талантливые артистки и занятые домохозяйки, которые уже доверяют стилисту своих взрослеющих дочерей.
Теперь у клуба появилось и физическое воплощение в виде бутика в центре Петербурга. Это подчеркнуто женственное и очень стильное пространство, в котором приятно находиться. Тут можно провести время с подругами и обсудить с хозяйкой новинки, не спеша примерить все, что хочется, и выпить кофе в перерыве между вот этой блузкой и тем платьем.
Кроме того, Камилла помогает покупательницам составлять образы для особых случаев: свиданий, приемов, вечеринок. Эта услуга популярна среди занятых женщин, которые у которых нет времени на то, чтобы уделять внимание гардеробу, следить за трендами, искать подходящие вещи. До открытия магазина Камилла подбирала наряд онлайн и отправляла его посылкой, а затем рекомендовала завершающие штрихи — маникюр, прическу и т.д. Теперь все это можно сделать оффлайн. Скажем по секрету, что создание образа — бесплатный сервис Recycle de Luxe. Камилла признается, что ей нравится этим заниматься, а получать отзывы о том, сколько комплиментов сделали ее клиентке на приеме и в каком восхищении был ее муж, — самое большое удовольствие в ее работе.
Собственно, именно с этого и началось когда-то ее погружение в мир моды. Благодаря врожденному чувству вкуса Камилла не только стильно одевалась, но и помогала своим друзьям создавать универсальный гардероб, соответствующий их образу жизни, роду деятельности и окружению. Кстати, еще один плюс доверительных отношений «клуба» Recycle de Luxe — это защита от подделок. Камилла заручилась поддержкой целого пула экспертов по брендам и коллекциям модных домов, которые могут установить подлинность вещи или аксессуара, да и сама может провести экскурс по истории некоторых знаковых моделей топ-брендов. Большую роль в этом играет то, что она является желанной гостьей всех премьерных показов люксовых брендов в Москве и Санкт-Петербурге.
Яркий и одновременно нежный интерьер «девичьего клуба» Recycle de Luxe — творение петербургской студии Art Spice, которая, к слову, в 2020 году отметила свое 18-летие. В портфолио компании — проекты, осуществленные не только в нашем городе, но и в Москве, Киеве и даже на Лазурном берегу Франции. Чаще всего Art Spice занимается домами и квартирами, но у нее есть и обширный опыт оформления магазинов, бутиков и ресторанов. Клиенты студии — это неординарные люди искусства и спорта, предприниматели и их семьи. После первого сотрудничества большинство из них становятся друзьями Art Spice и возвращаются с новыми проектами.
Recycle de Luxe создавался в самый разгар пандемии. Строительство началось в апреле и продолжалось три месяца. Дженни Яснец, основательница Art Spice, отмечает, что все получилось бы быстрее, если бы не экстремальная обстановка. Одни магазины закрылись, в других полки были полупустыми, так как материалы стремительно раскупались. Но, несмотря на все сложности, команда студии полностью завершила проект к возвращению хозяйки магазина из самоизоляции.
— Идея была в том, чтобы создать интерьер, соответствующий модному тренду, но сделать его предельно женственным и добавить какой-то природный мотив, — объясняет Дженни. — Магазин состоит из двух залов. Первый — очень светлый, с графичным черным торговым оборудованием и несколькими вкраплениями цветов: бирюзового и теплого розового. Второй зал мы сделали более ярким, использовав тропические обои с фламинго, джунглями и экзотическими растениями. Когда люди попадают в пространство бутика, им не хочется оттуда уходить, и это очень хороший показатель. Он означает, что им здесь абсолютно комфортно.
основательница Art Spice
Дженни Яснец
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— Идея была в том, чтобы создать интерьер, соответствующий модному тренду, но сделать его предельно женственным и добавить какой-то природный мотив, — объясняет Дженни. — Магазин состоит из двух залов. Первый — очень светлый, с графичным черным торговым оборудованием и несколькими вкраплениями цветов: бирюзового и теплого розового. Второй зал мы сделали более ярким, использовав тропические обои с фламинго, джунглями и экзотическими растениями. Когда люди попадают в пространство бутика, им не хочется оттуда уходить, и это очень хороший показатель. Он означает, что им здесь абсолютно комфортно.
Атмосфера магазина формируется и благодаря отдельным предметам интерьера, каждый из которых по-своему интересен. Например, логотип Recycle de Luxe выглядит как палетка румян. На ресепшен стоят необычные «бабл-лампы» работы американского дизайнера Джонатана Адлера, когда-то примеченные Дженни на специализированной выставке и купленные в салоне ImportHome. У окон расположились дизайнерские столики на золоченых птичьих лапках; их автор — петербургская художница Юлия Газеева, творчество которой представлены в галерее Bella Casa Gallery. Стены украшает небольшая выставка современного искусства: полотна Татьяны Ахмедгалиевой, приехавшие в гости из галереи Марины Гисич. Камилла же уверена, что сердце магазина — воздушная футуристичная люстра из второго зала, которую она ласково называет «бубликом» (дизайн-продукт петербургской компании «Бежко»).
Хозяйка магазина признает, что до появления оффлайн-бутика большую часть ее клиенток составляли жительницы Москвы и регионов России. При этом «поставщиков» из Петербурга было немало, но вот покупать они почему-то не спешили.
— Возможно, у нас в городе эта культура еще окончательно не сложилась, — размышляет Камилла. — Хотя после открытия Recycle de Luxe спрос повысился. Очень многие договариваются о встрече, приезжают, так что, думаю, мы будем постепенно менять отношение петербургских женщин к вторичному потреблению люксовых брендов. По моим наблюдениям, стиль нашего города более практичный и рациональный, чем, например, московский. При этом петербурженки любят по-настоящему знаковые марки и вещи. Они не станут распыляться на десять брендов «попроще». Предпочтут купить, допустим, базовый жакет от культового модного дома и будут его долго носить, по-разному комбинировать и получать удовольствие от качества и красоты. Если честно, я и сама считаю такой подход правильным.