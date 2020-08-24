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Для любого
случая и настроения:
как петербуржцы
слушают подкасты
Что объединяет кино, музыку, футбол, секс и медитацию? Не догадываетесь? Конечно: все эти темы могут стать основой для подкастов — как и тысячи других. Какие еще бывают подкасты и где их удобнее всего искать и слушать — в материале «Фонтанки».

Пандемия подтолкнула петербуржцев к неожиданным открытиям: в их жизни появились новые формы работы, общения и, конечно, форматы онлайн-развлечений. Подкасты существовали и раньше, но одним из трендов они стали именно в 2020 году.
Подкасты — это аудиопроекты, которые напоминают передачи по радио. Создают их и крупные компании, и энтузиасты-любители, вдохновленные какой-либо темой. Можно слушать и разговор двух людей на кухне с фоновым звоном кружек и звуком открывающегося холодильника фоном, и целые аудиосериалы с эффектом полного погружения. И еще неизвестно, какой подкаст будет популярнее: записанный на телефон дома или созданный со всей мощью специальной индустрии.

Подкасты бывают на разные темы: от более общих, вроде новостей, спорта, бизнеса, технологий и культуры, до узконаправленных — например, рассказов о конкретных исторических событиях, городских достопримечательностях, даже о кулинарных рецептах. Анекдоты, впрочем, тоже можно рассказывать. На русском языке выпущено 5 700 подкастов и практически все можно найти на Яндекс.Музыке. В каталоге сервиса более 100 000 эпизодов. Каждый четвертый подписчик слушает подкасты. Большинство пользователей проводят за этим занятием от часа в день, а 20% от общего числа слушателей — более четырёх часов в день.
Подкасты — это аудиопроекты, которые напоминают передачи по радио. Создают их и крупные компании, и энтузиасты-любители, вдохновленные какой-либо темой. Можно слушать и разговор двух людей на кухне с фоновым звоном кружек и звуком открывающегося холодильника фоном, и целые аудиосериалы с эффектом полного погружения. И еще неизвестно, какой подкаст будет популярнее: записанный на телефон дома или созданный со всей мощью специальной индустрии.

Подкасты бывают на разные темы: от более общих, вроде новостей, спорта, бизнеса, технологий и культуры, до узконаправленных — например, рассказов о конкретных исторических событиях, городских достопримечательностях, даже о кулинарных рецептах. Анекдоты, впрочем, тоже можно рассказывать. На русском языке выпущено 5 700 подкастов и практически все можно найти на Яндекс.Музыке. В каталоге сервиса более 100 000 эпизодов. Каждый четвертый подписчик слушает подкасты. Большинство пользователей проводят за этим занятием от часа в день, а 20% от общего числа слушателей — более четырёх часов в день.
Мы решили узнать у петербуржцев, какие подкасты им по душе, в каких ситуациях и почему?
Подкасты, вопросы о медитации для «классной» и будущей мамы
Катя, 27 лет
Учительница испанского и классный руководитель в школе
— Я начала слушать подкасты недавно — с подачи учеников. Мне всегда важно оставаться в контексте, говорить с ребятами на одном языке. Так что я очень быстро поняла, что мне надо не только записывать с ними ТикТоки, но и обсуждать последние эпизоды подкастов. Поскольку я не просто учитель испанского, но и «классная» у своих ребят, мы иногда устраиваем что-то типа «литературного клуба»: например, обсуждаем последние эпизоды «10 глупых вопросов» — это подкаст про разные профессии, который полезен для любого возраста. Для ребят это возможность лучше разобраться с тем, кем они видят себя в будущем, а для меня — узнать что-то новое.
— Я начала слушать подкасты недавно — с подачи учеников. Мне всегда важно оставаться в контексте, говорить с ребятами на одном языке. Так что я очень быстро поняла, что мне надо не только записывать с ними ТикТоки, но и обсуждать последние эпизоды подкастов. Поскольку я не просто учитель испанского, но и «классная» у своих ребят, мы иногда устраиваем что-то типа «литературного клуба»: например, обсуждаем последние эпизоды «10 глупых вопросов» — это подкаст про разные профессии, который полезен для любого возраста. Для ребят это возможность лучше разобраться с тем, кем они видят себя в будущем, а для меня — узнать что-то новое.
Еще я стала слушать «Мамакаст». Это аудио-дневник молодой девушки-мамы, в котором она пытается разобраться в вопросах воспитания детей. Для нее это тоже первый опыт материнства, и она делится наблюдениями, как меняется ее жизнь и как растет ее ребенок. Но помимо передачи собственного опыта она ведет беседы с более опытными мамами и экспертами. Мне нравится слушать вдохновляющие истории девушек, которые не поставили крест на любимом деле, а продолжают добиваться целей, будучи мамами.
Собственно, благодаря подкастам открыла для себя еще и медитации. Мне сейчас полезно, так что стараюсь слушать до работы и перед сном. Этой весной нас перевели на дистанционное обучение, это вызвало немало стресса у меня и моих ребят — так что я очень вовремя обнаружила курс «Снятие стресса и беспокойства». Там есть еще 4 курса. Думаю, что после родов начну слушать «Развитие осознанности».
От Светлановского до Гражданки: 30 минут для футбольного фаната — меломана, не смотревшего «Звездные войны»
Саша, 32 года
Руководитель футбольной школы
Начал слушать подкасты практически с самого их появления на русском языке. Для меня так удобнее всего получать информацию. Дорогу в школу можно посвятить новостям — без рекламы, коротко и по делу, а после работы — уже подкасты по интересам. Честно говоря, я умудряюсь слушать их и на работе, во время перерывов.

Разумеется, любимый — это «Финальный свисток». Я живу футболом. А в этом подкасте Ваня Калашников и Саша Поливанов вспоминают каждый финал Лиги чемпионов, величайшего события в мире футбола! Это возможность снова окунуться в лучшие моменты матча или даже посмотреть на него с новых сторон. Слушая подкасты, часто ощущаешь себя полноправным участником разговора — так что я периодически ловлю себя на том, что вступаю с ребятами в диалог.


Начал слушать подкасты практически с самого их появления на русском языке. Для меня так удобнее всего получать информацию. Дорогу в школу можно посвятить новостям — без рекламы, коротко и по делу, а после работы — уже подкасты по интересам. Честно говоря, я умудряюсь слушать их и на работе, во время перерывов.

Разумеется, любимый — это «Финальный свисток». Я живу футболом. А в этом подкасте Ваня Калашников и Саша Поливанов вспоминают каждый финал Лиги чемпионов, величайшего события в мире футбола! Это возможность снова окунуться в лучшие моменты матча или даже посмотреть на него с новых сторон. Слушая подкасты, часто ощущаешь себя полноправным участником разговора — так что я периодически ловлю себя на том, что вступаю с ребятами в диалог.
Я живу на Светлановской площади, а работаю на Гражданке. Дорога на работу занимает около получаса: стараюсь перемещаться на личном транспорте, потому что работаю в том числе и с детьми. За это время успеваю послушать эпизод какого-нибудь познавательного подкаста — вроде «Ферматы». В этом подкасте журналист Алексей Мунипов рассказывает, как пандемия и карантин меняют музыку прямо сейчас. Понравилось интервью с Ильей Лагутенко: впервые посмотрел на него не как на исполнителя, а на лидера группы, которому пришлось вытаскивать из кризиса всю команду.
Еще открыл для себя аудиоспектакли — классная штука. Это как сходить в кино с закрытыми глазами. Сейчас почти дослушал подкаст «Аудиоспектакль «Звёздные войны: Новая надежда». Честно, никогда не был фанатом киносаги (просто потому, что не смотрел), но решил: вот отличная возможность познакомиться с этой киновселенной всего за 4 часа.
О сексе у пенсионеров и жизни в Питере с агорафобией для финансового эксперта
Света, 33 года
Главный эксперт банка
— Подкасты для меня, наверно, единственный способ как-то разнообразить увлечения, а то обычно я просто много работаю. С утра успеваю выйти на пробежку, но с моим темпераментом даже это мне кажется непозволительно долгим временем, потраченным на себя. Поэтому параллельно слушаю подкасты, чтобы была двойная польза — и бегаешь, и что-то интересное узнаешь. Мне очень понравились «Истории русского секса» журналистки Кати Кронгауз. В первых выпусках Катя отправляется в экспедицию в деревню собирать истории: местные жители откровенно рассказывают ей, каким был секс во времена их молодости. В другом эпизоде Катя смогла найти людей, которых лечили от гомосексуальности в СССР. Есть эпизод, в котором пенсионеры рассказывают, есть ли у них секс на пенсии (спойлер — есть!). Каждый выпуск в среднем длится около получаса — я как раз столько и бегаю.
— Подкасты для меня, наверно, единственный способ как-то разнообразить увлечения, а то обычно я просто много работаю. С утра успеваю выйти на пробежку, но с моим темпераментом даже это мне кажется непозволительно долгим временем, потраченным на себя. Поэтому параллельно слушаю подкасты, чтобы была двойная польза — и бегаешь, и что-то интересное узнаешь. Мне очень понравились «Истории русского секса» журналистки Кати Кронгауз. В первых выпусках Катя отправляется в экспедицию в деревню собирать истории: местные жители откровенно рассказывают ей, каким был секс во времена их молодости. В другом эпизоде Катя смогла найти людей, которых лечили от гомосексуальности в СССР. Есть эпизод, в котором пенсионеры рассказывают, есть ли у них секс на пенсии (спойлер — есть!). Каждый выпуск в среднем длится около получаса — я как раз столько и бегаю.
Еще из интересного подкаст «Одно расстройство» про людей с ментальными особенностями. Это истории из первых уст, поэтому сразу погружаешься в переживания людей. Люди рассказывают о том, как они живут со своими особенностями, как они видят мир, как их воспринимают окружающие, с какими демонами приходится бороться. Одна из героинь, например, описывает как жила в Питере с постоянными паническими атаками и агорафобией.
Я работник банка и не могу не интересоваться темой бизнеса. После работы стала слушать подкаст «Жизнь после». Это разговоры с владельцами компаний о том, как они справились с последствиями пандемии. Да и о жизни вообще. Мне лично нравится, что важное для себя могут почерпнуть здесь не только те, у кого есть собственное дело, но и те, кто пользуется их услугами. Можно, например, узнать, стоит ли сейчас покупать квартиру или когда лучше приобрести машину. Опять же 20-30 минут — это идеальная длительность эпизодов: как раз успеваю закинуть посуду в посудомойку или поставить стираться вещи.
В общем, если вы до сих пор не начали слушать подкасты, есть все предпосылки сделать это как можно быстрее. Ведь первым 200 читателям этого текста мы дарим специальный промокод на месяц Яндекс.Музыки. Промокод FONTANKA действует до 31 октября. Активировать его можно тут. Подписчики сервиса могут слушать любимые треки с любого устройства, выбирать подкасты для знаний и развлечений и открывать новых ведущих каждый день. Если вы не попали в компанию первых двухсот, не расстраивайтесь: здесь всегда можно оформить подписку.
Материал публикуется специально для Яндекс.Музыки

Автор: Елена Виноградова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой компании «Яндекс.Музыка»
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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