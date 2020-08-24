Подкасты — это аудиопроекты, которые напоминают передачи по радио. Создают их и крупные компании, и энтузиасты-любители, вдохновленные какой-либо темой. Можно слушать и разговор двух людей на кухне с фоновым звоном кружек и звуком открывающегося холодильника фоном, и целые аудиосериалы с эффектом полного погружения. И еще неизвестно, какой подкаст будет популярнее: записанный на телефон дома или созданный со всей мощью специальной индустрии.



Подкасты бывают на разные темы: от более общих, вроде новостей, спорта, бизнеса, технологий и культуры, до узконаправленных — например, рассказов о конкретных исторических событиях, городских достопримечательностях, даже о кулинарных рецептах. Анекдоты, впрочем, тоже можно рассказывать. На русском языке выпущено 5 700 подкастов и практически все можно найти на Яндекс.Музыке. В каталоге сервиса более 100 000 эпизодов. Каждый четвертый подписчик слушает подкасты. Большинство пользователей проводят за этим занятием от часа в день, а 20% от общего числа слушателей — более четырёх часов в день.

