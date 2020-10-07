«Выбьем из федералов все, что можно, а сами сдуемся». Широтная магистраль плутает на региональном уровне

В случае с ШМСД все иначе. Партнерами города выступает не концессионер, который сам заинтересован поскорее построить объект и начать его эксплуатировать, а федеральный центр и «Магистраль Северной столицы», которая эксплуатирует Западный скоростной диаметр. Как так получилось — известно: первый этап Широтной магистрали до Витебского решили оформить как очередную развязку с ЗСД. Стоимость его оценили в 30 млрд и предварительно договорились раскидать эту сумму на троих; федералы уже подтвердили свое намерение выделить в 2020–2023 годах 10 млрд рублей.



Собственно, только о первом участке ШМСД и имеет смысл говорить, так как здесь определены стороны соглашения. Для остальной части 180-миллиардной стройки еще только предстоит найти официального партнера, хотя с ВТБ переговоры идут не один год. 1 миллиард на так называемую развязку город уже выложил в 2020-м — на подготовку территории. После путешествия по различным бюджетным строчкам наконец стало понятно, сколько еще на это Смольный потратит в 2021–2023 годах — 11,5 млрд. Но подготовка и выкуп участков — это не стройка.



Из ответов Соколова ясно: если город сейчас не найдет денег на то, чтобы сделать свой вклад в строительство, то у федералов тем более не будет резона сбрасываться. Беглов смотрит на это несколько с другой стороны: в 2021 году дефицит бюджета запланирован на уровне 87 млрд рублей, это 14,6% от собственных доходов города при лимите в 15%. «Мы должны сбалансировать наши усилия, мы и так подошли к определенному потолку, — заявил губернатор. — Чтобы у нас хватило ресурсов потом взять федеральные деньги для этих проектов». — «Пока решения такого нету, будем искать ко второму чтению», — признался Соколов.



Со стороны могло показаться, что город и федеральный центр поменялись местами: Москва несет нам на блюдечке 10 млрд, а мы соображаем, готовы ли их взять. Видимо, так показалось и Беглову, потому что он включил в беседу «финансового» вице-губернатора Эдуарда Батанова: «Эдуард Викторович, мы предполагаем каким-то образом реализацию этих объектов?» — «Максим Юрьевич завуалированно сказал, что надо совместно разработать несколько нормативных актов, чтобы это сделать, — не столько добавил, сколько перевел предыдущего оратора Батанов. — Мы ждем эти нормативные акты, чтобы подтвердить ассигнования в бюджете». Соколов не стал подтверждать, что его поняли правильно.



Яснее не становилось, и в разговор вступил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко. Он рассказал о средствах на подготовку территории, но признал, что остаются вопросы по строительству основного хода ШМСД, где ожидается подтверждение по федеральному софинансированию. Перевод мяча на чужую половину поля Беглова не устроил. «С федеральным софинансированием мы определимся, мы работаем над этим. Но чтобы у нас у самих хватило ресурсов, — настаивал он. — А то мы сейчас выжмем все, что можно, из федерального бюджета, а потом останемся и будем думать, где брать деньги. Мы подошли с вами к потолку. Если бы не подошли, я бы понимал, что да — есть у нас резервы».



К вопросу о нехватке документального обоснования вернулись еще раз, и снова всех оборвал губернатор: «Мы должны четко знать: если мы пробиваем эти вопросы, то мы готовы софинансировать. Если не пробиваем — мы можем переформатировать те или иные средства. Сейчас мы выбьем из Федерации все, что можно и нельзя, а сами сдуемся. И не сможем получить эти деньги, потому что не сможем [сами] профинансировать».



Собеседник «Фонтанки», близкий к финансовому блоку, рассказал, что все упирается именно в подписание допсоглашения с «Магистралью Северной столицы» и в соответствующее постановление правительства. «Принятие решения о строительстве будет основанием для того, чтобы включить ассигнования в бюджет, — говорит он. — Готовить территорию мы можем и без этого решения, подразумевая, что объект городу нужен в любом случае. А вот без определения формы финансирования стройки что-то вписывать в бюджет невозможно. Чисто умозрительно — а вдруг город просто возьмет кредит на 30 млрд и решить строить таким образом. Сейчас принципиально, что называется, ввязаться в проект на стадии первого участка».



«Исходя из поставленной задачи ввода в эксплуатацию Витебской развязки в 2024 году, на данный момент город проводит финальные согласования и структурирование допсоглашения к соглашению о ГЧП, — сообщили в комитете по инвестициям. — Финансовая модель проекта является частью допсоглашения, в ней определены сроки и объемы финансирования частной и публичной сторон».

