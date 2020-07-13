Смольный не стал выходить из маршрутки. Комтранс продлевает договоры с автобусными перевозчиками

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру«/Архив

Как сообщил 13 июля комтранс Петербурга, проекты дополнительных соглашений направлены 15 коммерческим компаниям. Они продолжат обслуживание 215 социальных и 228 коммерческих маршрутов после 15 июля 2020 года по ранее заключенным договорам. Раньше предполагалось, что аккурат с 15-го числа заработают совершенно новые контракты, разыгранные на аукционах и предусматривающие новую систему финансирования перевозок. Однако транспортную реформу подкосил коронавирус.

В комитете по транспорту говорят, что договоры продлеваются до июля 2022 года, но это максимум. «Срок действия дополнительных соглашений будет скорректирован в сторону уменьшения после начала перехода на новую модель транспортного обслуживания в Санкт-Петербурге», — говорят там.



По информации «Фонтанки», в целом условия договоров остаются неизменными — в частности, объем субсидирования из бюджета тех расходов, которые не покрываются выручкой от пассажиров. Напомним, это камень преткновения между коммерческими перевозчиками и администрацией. Дело в том, что субсидия для коммерсантов примерно вдвое ниже, чем для городского «Пассажиравтотранса». Некоторые формальные изменения касаются порядка отмены и изменения маршрутов: если комитет корректирует ключевой для отрасли документ планирования, перевозчик автоматически подчиняется. Кроме того, теперь в договоре будут прописаны новые сроки, в которые город обязан предупреждать компанию о том, что хочет отменить маршрут.



Допсоглашения сохраняют требования к перевозчикам по использованию низкопольных автобусов, а также посадке пассажиров только в установленных местах по маршрутам следования. «Начиная с весны 2020 года на маршруты Санкт-Петербурга уже вышли более 100 новых автобусов, поставки современной техники продолжаются, — говорят в комитете. — До конца августа на улицы Санкт-Петербурга выйдут еще более 20 современных автобусов, произведенных в 2020 году. Всего же городскими перевозчиками для работы по государственным контрактам до конца года будет получено более 200 единиц современной техники».



Напомним, 15 июля было той точкой, с которой, казалось, неизбежно сдвинется так называемая транспортная реформа. Именно до этого дня действуют договоры, которые Смольный заключил с негосударственными перевозчиками. Еще в феврале чиновники надеялись выполнить требования федерального закона: перелицевать маршрутную сеть, оставив там только «социальные» направления; разыграть их на аукционах, при этом обязав претендентов обновить подвижной состав; изменить систему финансирования (уйти от субсидий и целиком оплачивать работу перевозчика, забирая в бюджет собранное с пассажиров). Однако в марте никаких аукционов не дождались, а в конце апреля Смольный признал, что переносит реформу, так как в коронавирусном бюджете не найти необходимые 11 млрд рублей. Федеральный закон поправили — не без участия петербургских властей — и дали отсрочку на 2 года.

Ранее «Фонтанка» уже писала, что, несмотря на сохранение маршруток, часть направлений все же не переживет 15 июля. Речь не только о шести смежных маршрутах, которые теперь берет на себя Ленобласть (К-81, К-468, К-515, К-521, К-530, 687), но также о неэффективных и дублирующих. В действующих договорах, в частности, содержатся закрытые на самом деле «социальные» № 32, 64А, 99Ш. Отмененных коммерческих маршрутов в 10 раз больше: К-5, К-19, К-33, К-50, К-59, К-92, К-124, К-132, К-135, К-136, К-151, К-170, К-187, К-194, К-197, К-206, К-220А, К-247, К-248, К-250, К-251, К-252, К-268, К-281, К-296А, К-309, К-338, К-349, К-375, К-376, К-383, К-409.



Есть и «временные» потери. Около 200 маршрутов с буквой «К» Смольный закрыл в апреле из-за пандемии коронавируса и снижения пассажиропотока. Постепенно запретный список сокращался, в последней редакции соответствующего распоряжения комтранса всего 25 номеров. Однако еще по 13 не хотят ехать сами перевозчики, и по факту список неработающих направлений больше: в дополнение к запрещенным это еще К-344, К-445А «Вест-Сервиса» и 11 маршрутов «Питеравто»: К-56, К-62, К-120, К-254, К-291, К-292, К-293А, К-346, К-377, К-402, К-479.



Между тем некий кусочек рыночной реальности оформился неделю назад. 6 июля

«Организатор перевозок» заключил контракты на 18 маршрутов. Изначально аукционы объявляли на 22, но часть потом отменили. Четыре из списка — новые направления; 18 — старые, от которых в свое время отказался исполнитель (в частности, «Третий парк»), и с тех пор их обслуживали по классическим договорам другие перевозчики. Сейчас на них пришло время перезаключаться.



11 контрактов достались одному из лидеров рынка «Питеравто», пять — «Вест-Сервису», два — «Третьему парку». Стоимость колеблется от 200 тысяч до нескольких миллионов рублей, однако надо учитывать, что это не постреформенная модель: как и прежде, перевозчику остается выручка, собранная с пассажиров, а те расходы, которые она не покрывает (возят-то по регулируемому тарифу), добавляет бюджет. Соответственно, цена контракта зависит от объема транспортной работы и предполагаемого пассажиропотока.



Здесь-то и началось раздолье для участников аукционов, которые продемонстрировали чудеса демпинга. Хрестоматийным готовится стать пример маршрута № 182 (Афонская ул. — Глухарская ул.), о котором уже писал «Коммерсант». Максимальная цена полугодового контракта составляла 22,9 млн рублей. Расчет следующий: на маршруте катаются автобусы большого класса; стоимость пробега 1 км составляет 119,3 рубля (36 рублей — зарплата водителю, 27,7 — топливо, 15 рублей — техобслуживание и т.п.). Исходя из расписания, интервалов, стоимости подвижного состава (10 млн) выходит, что подрядчик потратит за полгода 30 млн рублей. 7 млн с копейками он, предположительно, соберет с пассажиров; остальное и есть цена контракта. В итоге оба участника — «Питеравто» и московское ООО «Автомиг» — сбили цену до 205 тысяч и 320 тысяч рублей, соответственно.

Вариантов несколько: либо они смотрят на пассажиропоток в 4 раза оптимистичнее, чем город; либо рассчитывают, что придется гонять в 4 раза меньше автобусов; либо готовы работать в минус. В беседе с «Фонтанкой» руководитель службы организации перевозок «Питеравто» Роман Юренев любезно выразил другую готовность — не комментировать этот вопрос.



Это яркий, но не единственный пример. Точно так же «Питеравто» «отвоевал» контракт у «Автомига» на популярный в последнее время 330-й маршрут (Колпино — метро «Шушары»). Только там еще интереснее. Стартовая цена контракта — 38,5 млн: из 74,2 млн максимальных затрат пассажиры, предположительно, компенсируют 35,7 млн. Однако в итоговом контракте прописана не эта величина, а цена за право заключения контракта. Согласно закону о госзаказе, этот механизм включается, если претенденты доигрались до того, что снизили стартовую цену до 0,5% от нее. После этого они, наоборот, начинают торговаться «вверх» за то, чтобы им разрешили заключить контракт. В протоколе указано предложение «Питеравто» — 7,5 млн. Возможно, речь идет о сохранении рынка. Напомним, «Фонтанка» писала, что на совещания в Смольный, посвященные будущим аукционам, стабильно приходили представители компании «Альфа Грант». Это большое предприятие, а ее директор Марк Рахманин ранее возглавлял ООО «Бургер Стрит М», частично принадлежавшее сыну министра внутренних дел Александру Колокольцеву. Бывший собственник «Альфа Грант» Михаил Наугольных является соучредителем ООО «Автомиг».



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

