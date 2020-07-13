Смольный не стал выходить из маршрутки. Комтранс продлевает договоры с автобусными перевозчиками
Смольный отодвинул транспортную реформу на июль 2022 года, но обещал поторопиться. Перевозчикам предлагают подписать двухлетние дополнительные соглашения.
Как сообщил 13 июля комтранс Петербурга, проекты дополнительных соглашений направлены 15 коммерческим компаниям. Они продолжат обслуживание 215 социальных и 228 коммерческих маршрутов после 15 июля 2020 года по ранее заключенным договорам. Раньше предполагалось, что аккурат с 15-го числа заработают совершенно новые контракты, разыгранные на аукционах и предусматривающие новую систему финансирования перевозок. Однако транспортную реформу подкосил коронавирус.
В комитете по транспорту говорят, что договоры продлеваются до июля 2022 года, но это максимум. «Срок действия дополнительных соглашений будет скорректирован в сторону уменьшения после начала перехода на новую модель транспортного обслуживания в Санкт-Петербурге», — говорят там.
По информации «Фонтанки», в целом условия договоров остаются неизменными — в частности, объем субсидирования из бюджета тех расходов, которые не покрываются выручкой от пассажиров. Напомним, это камень преткновения между коммерческими перевозчиками и администрацией. Дело в том, что субсидия для коммерсантов примерно вдвое ниже, чем для городского «Пассажиравтотранса». Некоторые формальные изменения касаются порядка отмены и изменения маршрутов: если комитет корректирует ключевой для отрасли документ планирования, перевозчик автоматически подчиняется. Кроме того, теперь в договоре будут прописаны новые сроки, в которые город обязан предупреждать компанию о том, что хочет отменить маршрут.
Допсоглашения сохраняют требования к перевозчикам по использованию низкопольных автобусов, а также посадке пассажиров только в установленных местах по маршрутам следования. «Начиная с весны 2020 года на маршруты Санкт-Петербурга уже вышли более 100 новых автобусов, поставки современной техники продолжаются, — говорят в комитете. — До конца августа на улицы Санкт-Петербурга выйдут еще более 20 современных автобусов, произведенных в 2020 году. Всего же городскими перевозчиками для работы по государственным контрактам до конца года будет получено более 200 единиц современной техники».
Напомним, 15 июля было той точкой, с которой, казалось, неизбежно сдвинется так называемая транспортная реформа. Именно до этого дня действуют договоры, которые Смольный заключил с негосударственными перевозчиками. Еще в феврале чиновники надеялись выполнить требования федерального закона: перелицевать маршрутную сеть, оставив там только «социальные» направления; разыграть их на аукционах, при этом обязав претендентов обновить подвижной состав; изменить систему финансирования (уйти от субсидий и целиком оплачивать работу перевозчика, забирая в бюджет собранное с пассажиров). Однако в марте никаких аукционов не дождались, а в конце апреля Смольный признал, что переносит реформу, так как в коронавирусном бюджете не найти необходимые 11 млрд рублей. Федеральный закон поправили — не без участия петербургских властей — и дали отсрочку на 2 года.
Ранее «Фонтанка» уже писала, что, несмотря на сохранение маршруток, часть направлений все же не переживет 15 июля. Речь не только о шести смежных маршрутах, которые теперь берет на себя Ленобласть (К-81, К-468, К-515, К-521, К-530, 687), но также о неэффективных и дублирующих. В действующих договорах, в частности, содержатся закрытые на самом деле «социальные» № 32, 64А, 99Ш. Отмененных коммерческих маршрутов в 10 раз больше: К-5, К-19, К-33, К-50, К-59, К-92, К-124, К-132, К-135, К-136, К-151, К-170, К-187, К-194, К-197, К-206, К-220А, К-247, К-248, К-250, К-251, К-252, К-268, К-281, К-296А, К-309, К-338, К-349, К-375, К-376, К-383, К-409.
Есть и «временные» потери. Около 200 маршрутов с буквой «К» Смольный закрыл в апреле из-за пандемии коронавируса и снижения пассажиропотока. Постепенно запретный список сокращался, в последней редакции соответствующего распоряжения комтранса всего 25 номеров. Однако еще по 13 не хотят ехать сами перевозчики, и по факту список неработающих направлений больше: в дополнение к запрещенным это еще К-344, К-445А «Вест-Сервиса» и 11 маршрутов «Питеравто»: К-56, К-62, К-120, К-254, К-291, К-292, К-293А, К-346, К-377, К-402, К-479.
Между тем некий кусочек рыночной реальности оформился неделю назад. 6 июля
«Организатор перевозок» заключил контракты на 18 маршрутов. Изначально аукционы объявляли на 22, но часть потом отменили. Четыре из списка — новые направления; 18 — старые, от которых в свое время отказался исполнитель (в частности, «Третий парк»), и с тех пор их обслуживали по классическим договорам другие перевозчики. Сейчас на них пришло время перезаключаться.
11 контрактов достались одному из лидеров рынка «Питеравто», пять — «Вест-Сервису», два — «Третьему парку». Стоимость колеблется от 200 тысяч до нескольких миллионов рублей, однако надо учитывать, что это не постреформенная модель: как и прежде, перевозчику остается выручка, собранная с пассажиров, а те расходы, которые она не покрывает (возят-то по регулируемому тарифу), добавляет бюджет. Соответственно, цена контракта зависит от объема транспортной работы и предполагаемого пассажиропотока.
Здесь-то и началось раздолье для участников аукционов, которые продемонстрировали чудеса демпинга. Хрестоматийным готовится стать пример маршрута № 182 (Афонская ул. — Глухарская ул.), о котором уже писал «Коммерсант». Максимальная цена полугодового контракта составляла 22,9 млн рублей. Расчет следующий: на маршруте катаются автобусы большого класса; стоимость пробега 1 км составляет 119,3 рубля (36 рублей — зарплата водителю, 27,7 — топливо, 15 рублей — техобслуживание и т.п.). Исходя из расписания, интервалов, стоимости подвижного состава (10 млн) выходит, что подрядчик потратит за полгода 30 млн рублей. 7 млн с копейками он, предположительно, соберет с пассажиров; остальное и есть цена контракта. В итоге оба участника — «Питеравто» и московское ООО «Автомиг» — сбили цену до 205 тысяч и 320 тысяч рублей, соответственно.
Вариантов несколько: либо они смотрят на пассажиропоток в 4 раза оптимистичнее, чем город; либо рассчитывают, что придется гонять в 4 раза меньше автобусов; либо готовы работать в минус. В беседе с «Фонтанкой» руководитель службы организации перевозок «Питеравто» Роман Юренев любезно выразил другую готовность — не комментировать этот вопрос.
Это яркий, но не единственный пример. Точно так же «Питеравто» «отвоевал» контракт у «Автомига» на популярный в последнее время 330-й маршрут (Колпино — метро «Шушары»). Только там еще интереснее. Стартовая цена контракта — 38,5 млн: из 74,2 млн максимальных затрат пассажиры, предположительно, компенсируют 35,7 млн. Однако в итоговом контракте прописана не эта величина, а цена за право заключения контракта. Согласно закону о госзаказе, этот механизм включается, если претенденты доигрались до того, что снизили стартовую цену до 0,5% от нее. После этого они, наоборот, начинают торговаться «вверх» за то, чтобы им разрешили заключить контракт. В протоколе указано предложение «Питеравто» — 7,5 млн.
Возможно, речь идет о сохранении рынка. Напомним, «Фонтанка» писала, что на совещания в Смольный, посвященные будущим аукционам, стабильно приходили представители компании «Альфа Грант». Это большое предприятие, а ее директор Марк Рахманин ранее возглавлял ООО «Бургер Стрит М», частично принадлежавшее сыну министра внутренних дел Александру Колокольцеву. Бывший собственник «Альфа Грант» Михаил Наугольных является соучредителем ООО «Автомиг».
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»