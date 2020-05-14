В будущее возьмут не всех. Смольный отложил транспортную реформу, но маршрутки все равно урезает
Смольному не нужна транспортная реформа, чтобы начать зачистку автобусной сети от маршруток. На 34 направлениях от конкуренции избавят городских перевозчиков, еще от 29 смогут отказаться сами частники.
О том, что уже в 2020 году коммерческая автобусная сеть в Петербурге может сократиться на четверть, сообщает «Коммерсант». По данным издания, перенос транспортной реформы не стал панацеей для 67 направлений. В Смольном считают иначе, но факт остается фактом: истекающие в июле договоры с перевозчиками продлят не целиком — несколько десятков маршрутов из них выпадут, некоторые перекочуют в Ленобласть.
Предполагалось, что 16 июля 2020 года действующие контракты с коммерческими перевозчиками истекут, а заработают новые — заранее заключенные по новой формуле и отражающие принципиально иную маршрутную сеть. Автобусное движение перейдет на регулируемый тариф, маршрутки исчезнут как класс. Все это называлось «транспортная реформа», готовилось много месяцев, а в итоге споткнулось, как и многое, о пандемию. В конце апреля Смольный решил перенести реформу на неопределенный срок и вычеркнул её из бюджета. Первым делом теперь надо поменять многострадальный документ планирования, отображающий транспортную реальность города без маршруток. Он тоже рождался в муках и конфликтах и тоже теперь не актуален, так как маршрутки продолжат ездить и после июля.
Реформу перенести можно одним интервью, а сроки окончания действующих контрактов — только дополнительным соглашением. С частными перевозчиками они так и так истекают в июле, и Смольный уже заявил, что будет их продлевать. Однако было бы странно делать это автоматически: чиновники при подготовке реформы много раз говорили, что часть маршрутов неэффективны; более 200 из них так и вовсе сейчас заморожены в связи с коронавирусом. По данным «Коммерсанта», перенос реформы не спасет от безвременной кончины 67 маршрутов. В комитет по транспорту представили другие расчеты. «Неэффективные «коммерческие» маршруты, на 100% дублирующие «социальный» транспорт, которые планируется отменить, — 34 маршрута (из 265), — говорят там. — 29 маршрутов могут быть отменены по желанию перевозчика, по согласованию с комитетом по транспорту».
Разница в арифметике может объясняться разным подходом. Судя по всему, комтранс не учел в своем ответе те смежные маршруты, которые берет под крыло Ленинградская область, так как их и так уже нет в документе планирования. Это была долгая эпопея, в итоге удалось договориться заранее, и Ленобласть объявила аукционы. Среди этих маршрутов 530-й маршрут до Всеволожска и 81-й до Новоселья, теперь они будут социальными.
100-процентное дублирование относится к 34 маршрутам; сюда включили также К-107, который на части пути совпадает со 107-м автобусом и к которому у администрации накопились вопросы по поведению у Финляндского вокзала. Последняя категория — те самые 29 маршрутов, которые могут отменить сами перевозчики: часть из них просто нерентабельна, а часть на самом деле давно закрыта и так. Как пример источники «Фонтанки» приводят 50-й маршрут на севере города.
«Фонтанка» уже писала о коллизии с перекрестным субсидированием коммерсантов, когда город отменял более 200 маршрутов с буквой «К» из-за вируса. Дело в том, что именно такие направления, где не действуют льготы, позволяют отбивать перевозчикам затраты на обслуживание социальных маршрутов, где как раз-таки все льготы включены.
Городским предприятиям эти расходы компенсируются за счет субсидии; положена она и «коммерсантам», но рассчитывается таким образом, что на километр выходит почти в 2 раза меньше, чем у ГУП. «Когда вводили такую систему, исходили из двух соображений, — объясняет собеседник в транспортном блоке. — Во-первых, у «Пассажиравтотранса» есть автобусы особо большой вместимости, априори более дорогие в эксплуатации. Во-вторых, у него нет возможности катать по нерегулируемому тарифу без льгот. Но эти повышающие коэффициенты — вещь спорная. У ПАТ, например, высокодоходная маршрутная сеть, в отличие от частников. Невский проспект, за исключением одного маршрута, — это городской перевозчик; понятно, что там доходы больше, чем в Колпино».
Снять этот вопрос должна была транспортная реформа, которая переводила частников на договор полных затрат: компания получает фиксированную оплату из бюджета, а всю выручку от пассажиров — льготников и не льготников — напротив, забирает бюджет. Реформы не случилось, а теперь, как выясняется, часть коммерческих маршрутов в любом случае будет закрыта. «В транспортном обслуживании город отдаёт приоритет «социальному» транспорту, на котором действуют льготы и проездные длительного пользования», — говорят в комтрансе. Смольный не комментирует условия будущего продления действующих контрактов, однако прежними они, очевидно, быть не могут. Логично предположить, что будет пересчитана формула субсидии частникам, чтобы компенсировать им потери.
Сколько перевозчикам существовать в этом промежуточном состоянии, никто сказать не может.
В резко устаревшем документе планирования говорится, что контракты на постреформенную сеть должны были быть заключены в апреле. В проекте изменений документа указано, что проведение конкурсных процедур и заключение контрактов планируется во втором полугодии 2020 года. Однако в комитете подчеркивают и так всем очевидное: «Вопрос реализации новой модели транспортного обслуживания, которая должна была заработать с 16 июля 2020 года, будет решён после стабилизации обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции».
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»