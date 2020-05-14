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14.05.2020 17:13
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В будущее возьмут не всех. Смольный отложил транспортную реформу, но маршрутки все равно урезает

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Смольному не нужна транспортная реформа, чтобы начать зачистку автобусной сети от маршруток. На 34 направлениях от конкуренции избавят городских перевозчиков, еще от 29 смогут отказаться сами частники.

О том, что уже в 2020 году коммерческая автобусная сеть в Петербурге может сократиться на четверть, сообщает «Коммерсант». По данным издания, перенос транспортной реформы не стал панацеей для 67 направлений. В Смольном считают иначе, но факт остается фактом: истекающие в июле договоры с перевозчиками продлят не целиком — несколько десятков маршрутов из них выпадут, некоторые перекочуют в Ленобласть.

Предполагалось, что 16 июля 2020 года действующие контракты с коммерческими перевозчиками истекут, а заработают новые — заранее заключенные по новой формуле и отражающие принципиально иную маршрутную сеть. Автобусное движение перейдет на регулируемый тариф, маршрутки исчезнут как класс. Все это называлось «транспортная реформа», готовилось много месяцев, а в итоге споткнулось, как и многое, о пандемию. В конце апреля Смольный решил перенести реформу на неопределенный срок и вычеркнул её из бюджета. Первым делом теперь надо поменять многострадальный документ планирования, отображающий транспортную реальность города без маршруток. Он тоже рождался в муках и конфликтах и тоже теперь не актуален, так как маршрутки продолжат ездить и после июля.

Реформу перенести можно одним интервью, а сроки окончания действующих контрактов — только дополнительным соглашением. С частными перевозчиками они так и так истекают в июле, и Смольный уже заявил, что будет их продлевать. Однако было бы странно делать это автоматически: чиновники при подготовке реформы много раз говорили, что часть маршрутов неэффективны; более 200 из них так и вовсе сейчас заморожены в связи с коронавирусом. По данным «Коммерсанта», перенос реформы не спасет от безвременной кончины 67 маршрутов. В комитет по транспорту представили другие расчеты. «Неэффективные «коммерческие» маршруты, на 100% дублирующие «социальный» транспорт, которые планируется отменить, — 34 маршрута (из 265), — говорят там. — 29 маршрутов могут быть отменены по желанию перевозчика, по согласованию с комитетом по транспорту».

Разница в арифметике может объясняться разным подходом. Судя по всему, комтранс не учел в своем ответе те смежные маршруты, которые берет под крыло Ленинградская область, так как их и так уже нет в документе планирования. Это была долгая эпопея, в итоге удалось договориться заранее, и Ленобласть объявила аукционы. Среди этих маршрутов 530-й маршрут до Всеволожска и 81-й до Новоселья, теперь они будут социальными.

100-процентное дублирование относится к 34 маршрутам; сюда включили также К-107, который на части пути совпадает со 107-м автобусом и к которому у администрации накопились вопросы по поведению у Финляндского вокзала. Последняя категория — те самые 29 маршрутов, которые могут отменить сами перевозчики: часть из них просто нерентабельна, а часть на самом деле давно закрыта и так. Как пример источники «Фонтанки» приводят 50-й маршрут на севере города.

«Фонтанка» уже писала о коллизии с перекрестным субсидированием коммерсантов, когда город отменял более 200 маршрутов с буквой «К» из-за вируса. Дело в том, что именно такие направления, где не действуют льготы, позволяют отбивать перевозчикам затраты на обслуживание социальных маршрутов, где как раз-таки все льготы включены.

Городским предприятиям эти расходы компенсируются за счет субсидии; положена она и «коммерсантам», но рассчитывается таким образом, что на километр выходит почти в 2 раза меньше, чем у ГУП. «Когда вводили такую систему, исходили из двух соображений, — объясняет собеседник в транспортном блоке. — Во-первых, у «Пассажиравтотранса» есть автобусы особо большой вместимости, априори более дорогие в эксплуатации. Во-вторых, у него нет возможности катать по нерегулируемому тарифу без льгот. Но эти повышающие коэффициенты — вещь спорная. У ПАТ, например, высокодоходная маршрутная сеть, в отличие от частников. Невский проспект, за исключением одного маршрута, — это городской перевозчик; понятно, что там доходы больше, чем в Колпино».

Снять этот вопрос должна была транспортная реформа, которая переводила частников на договор полных затрат: компания получает фиксированную оплату из бюджета, а всю выручку от пассажиров — льготников и не льготников — напротив, забирает бюджет. Реформы не случилось, а теперь, как выясняется, часть коммерческих маршрутов в любом случае будет закрыта. «В транспортном обслуживании город отдаёт приоритет «социальному» транспорту, на котором действуют льготы и проездные длительного пользования», — говорят в комтрансе. Смольный не комментирует условия будущего продления действующих контрактов, однако прежними они, очевидно, быть не могут. Логично предположить, что будет пересчитана формула субсидии частникам, чтобы компенсировать им потери.

Сколько перевозчикам существовать в этом промежуточном состоянии, никто сказать не может.
В резко устаревшем документе планирования говорится, что контракты на постреформенную сеть должны были быть заключены в апреле. В проекте изменений документа указано, что проведение конкурсных процедур и заключение контрактов планируется во втором полугодии 2020 года. Однако в комитете подчеркивают и так всем очевидное: «Вопрос реализации новой модели транспортного обслуживания, которая должна была заработать с 16 июля 2020 года, будет решён после стабилизации обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции».

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (6)

_Ho_
С такими ценами на проезд язык не поворачивается называть городской транспорт "социальным".
Plavalaguna
Как же надоела вся эта вшивая демагогия, на словах администрация ночами не спит, думает, в какой еще позе о нас позаботиться, а на практике - с самого начала всей этой истории с коронавирусом в один автобус по утрам набивается столько человек, сколько в кошмарах не снилось его проектировщику.
Juli777
Если бы маршрутки были не удобны, мы все ездили на ОТ. Но почему-то по утрам на Юго-Западе 306 и 242 маршрутки штурмовали , а мимо проезжали полупустые автобусы - 242, 83, 2 с редкими бабушками, которым что два, что три часа добираться до метро или до Центра в час-пик - не принципиально.
Реформы, т.е. улучшений не будет (обновление автопарка, выделенные полосы) - просто уберут маршрутки. Беглов, большое Вам человеческое спасибо!
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