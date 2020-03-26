Транспортная реформа уходит на карантин. Первых аукционов ждали на этой неделе

Транспортная реформа в Петербурге вот прямо сейчас должна была бы выходить на финишную прямую. По-хорошему Смольный собирался объявлять аукционы на автобусные перевозки еще в феврале, а контракты заключать в марте. Однако обмен документами между «Организатором перевозок» (фактическим заказчиком) и комитетом по госзаказу (модератором аукционов) затянулся и довел всё до критической точки: бюджет весной ложится на экстренную операцию по перераспределению средств в связи с коронавирусом. Финансовый блок не скрывает, что готов отрезать 11,2 млрд рублей одним куском на борьбу с пандемией. В этом случае придется договариваться с федеральным законом и переносить реформу на год.



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Это сейчас информационная повестка в стране укладывается в строчку «Гражданской обороны»: «Уважайте своих вождей, мойте руки перед едой». А еще недавно животрепещущей была тема грядущей транспортной реформы, в рамках которой коммерческие автобусные маршруты Петербурга должны уступить место социальным. Она и попала-то в бюджет не с первого чтения, а только в составе губернаторской поправки. Теперь может так же экстренно из бюджета выпасть, ведь городу требуются деньги на борьбу с вирусом.



Реформа встает в очередь



Напомним, в комитете финансов ориентируются на цифру в 60 млрд рублей: это только выпадающие доходы, которые из бюджета могут унести черные лебеди коронавируса и дешевой нефти. Насчет дополнительных расходов чиновники пока предпочитают не гадать, все упирается в прогнозы по заболеваемости в Петербурге. Однако это тоже будет внушительная сумма, если брать за основу озвученную стоимость лечения: от 60 до 202 тысяч, в зависимости от тяжести. Смольный не стал идти на принцип и вернулся к практике весенней корректировки бюджета, от которой отказался ранее. Законопроект должен быть внесен в мае.



Вице-губернатор Евгений Елин, курирующий финансовый блок, подтвердил «Фонтанке», что будет предлагать отказаться от расходов на реформу в этом году. «Во-первых, и готовность этой реформы вызывает вопросы, и есть проблемы с подвижным составом, из-за нынешних перебоев с импортом, — поясняет источник в комитете финансов. — Решений не принято, но, конечно, вопрос о переносе будет ставиться. Надеюсь, все отнесутся с пониманием».

Понимание есть, определенности пока не хватает. «Городские структуры полностью готовы к внедрению новой модели транспортного обслуживания Санкт-Петербурга, — не согласен с первым утверждением комтранс. — Сформирована необходимая документация по всем закупкам для определения будущих перевозчиков. В ходе подготовки неоднократно проводились консультации как с перевозчиками, так и с производителями автобусов, были учтены возможные риски... Вместе с тем мы понимаем, что сегодня, в условиях глобальной и непредсказуемой пандемии, важно сделать все, чтобы сохранить здоровье жителей Санкт-Петербурга, и для этого требуется принятие многих мер, которые являются первоочередными».



От комитета, впрочем, уже ничего не зависит. Его «подвед» «Организатор перевозок» является формальным заказчиком, но объявлять аукционы уполномочен комитет по госзаказу. Он последние недели утрясал с «Организатором» вопросы конкурсной документации.

«К примеру, есть маршруты, на которых значится количество автобусов 0, но расписание запланировано, — поясняет собеседник «Фонтанки». — Речь о переключении. То есть на 104-й маршрут заложены автобусы, на 148-й — нет. Это связано с тем, что когда едем по 104-му, обратно мы возвращаемся по 148-му. Это чисто организационная вещь, но финансисты могут переспрашивать».



Транспортный блок, включая «Организатора перевозок», курирует вице-губернатор Максим Соколов. Он сообщил, что прорабатываются различные сценарии и антикризисные меры, но «транспортное обслуживание будет сохранено в любом случае, так как это ключевое социальное направление функционирования города». По данным «Фонтанки», первых аукционов ждали уже на текущей неделе, однако рычаги управления ситуацией у комитета по госзаказу, а значит и у его куратора — «экономического» вице-губернатора Евгения Елина. Тот свою позицию высказал. Так что в теории «финансисты» могут не согласовывать документацию вплоть до решения о переносе реформы. Репутационно это менее травматично, чем объявить аукционы, а потом отменить.



Куда поворачивает реформа



«Фонтанка» много писала о подводных камнях, которые задевала транспортная реформа на протяжении почти года подготовки: здесь и перетасовка маршрутов, и смежные автобусы с Ленобластью, и предостережение антимонопольщиков, и нехватка остановок. Однако главным сюжетом оставалась необходимость закупить подвижной состав. Требования к нему менялись, и в итоге на часть маршрутов можно будет сперва выпустить стариков, а на другие — только новые автобусы. В сухом остатке перевозчики должны были уже в середине 2020 года выставить на улицы порядка 900 машин большого класса и примерно столько же — среднего.



Источник, близкий к комтрансу, считает, что если бы не коронавирус, производители автобусов вполне могли бы обеспечить переводчиков нужным количеством подвижного состава. К примеру, он отрицает информацию о том, что Группа «ГАЗ» на всю петербургскую историю заложила лишь 300 автобусов; по словам собеседника, речь идет только о той части, которую предполагалось поставить через «Государственную транспортную лизинговую компанию», а лизингодателей больше, чем один. Проблемы с поставками комплектующих действительно появились, это касается в первую очередь бортового оборудования из Китая. «Однако эту проблему можно было бы решить упрощением требований, — говорит источник «Фонтанки». — Блок спутниковой навигации и систему оплаты проезда вполне можно собрать здесь, все технологии в наличии».

