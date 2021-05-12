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«Вот такая раскоряка, которую наследует город». Беглов рассказал о судьбе петербургского «Метростроя»

Александр Беглов: Петербург будет строить метро с помощью своей компании

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город будет строить подземку и нанимать работников через свою компанию. Нынешний период он призывает пережить.

Вопрос метростроения был поднят 12 мая в ходе выступления Беглова в ЗакСе с годовым отчетом. Вице-губернатор Максим Соколов рассказал, что аудит «Метростроя» с привлечением компаний из большой четверки показал: кредитная нагрузка на компанию огромна и «в перспективе банкротства не избежать». Именно из-за этого было принято решение о партнерстве с ВТБ и создании совместного предприятия «Метрострой Северной столицы», где у города 65 % акций. «ВТБ готов подставить мощное финансовое плечо в вопросах плавного перехода трудового коллектива, сохранения щитов и производственных площадок, обеспечить компетентную защиту интересов в судах, поддержать в переговорах с кредиторами в процессе конкурсного производства в будущем», — заявил чиновник.

Беглов в свою очередь вспомнил, что в момент кризиса «Метрострой» вел подземную проходку, останавливать эти работы дорого и опасно. «"Метрострой" враскорячку встал, — подчеркнул губернатор. — С одной стороны, начал выбирать дорогие работы, а с другой — большие недоделки и справедливая критика граждан за протечки, за поломку эскалаторов и многое другое. До сих пор мы ликвидируем недоделки, заставляем это делать. И вот такая раскоряка, которую сегодня наследует город».

Соколов и Беглов отметили «недружественные» действия других акционеров «Метростроя», которые отказались передавать свои доли городу. При этом, по словам Соколова, принятые решения позволяют рассчитывать, что в 2024 году появятся три новые станции метро и 9 км путей (речь о перенесенных работах на оранжевой и коричневой линиях). Кроме того, Смольный обратился за федеральным софинансированием. Если оно будет одобрено, город сможет построить еще 4 станции. Правда, готовых проектов, как писала «Фонтанка», на данный момент нет.

«Метрострой» уже год находится под процедурой наблюдения в рамках дела о банкротстве. В качестве обязательств были предъявлены 19 миллиардов рублей, судом признаны порядка 6 миллиардов. 19 января суд должен был заслушать отчет временного управляющего и принять решение по введению конкурсного производства, однако после просьбы Смольного заседание было отложено на апрель, а после — на лето.

«Метрострой» с августа 2020 года существовал без совета директоров и гендиректора. Представители Смольного в капитале компании в январе созвали повторное годовое собрание акционеров и выбрали новый совет. Вскоре был избран и врио гендиректора — им стал бывший зампредседателя КРТИ Иван Каргин, позже он избавился от приставки врио.
Акционер Константин Ерошенко, с недавних пор больше не аффилированный с Геннадием Тимченко напрямую, оспаривал это решение в суде. Параллельно он сам пытался созвать через суд внеочередное собрание акционеров, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на должность директора, но в первой инстанции потерпел неудачу.

Несмотря на процедуру наблюдения, «Метрострой» продолжает работать на новых участках оранжевой и коричневой линий. Из-за секвестра бюджета обе они сдвинуты по срокам на 2024 год; меняются даты и в основной схеме развития метрополитена, некоторые станции отложили на период после 2030 года. Предполагается, что новым генподрядчиком по строительству подземки в Петербурге будет совместное предприятие города и ВТБ «Метрострой Северной столицы», компания должна получить статус единственного поставщика. На данный момент процедура передачи ей контрактов, техники и штата из старого «Метростроя» так и не определена.

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Комментарии (9)

dedmoroz_5e4d8827384c2
лошадью ходи! (с)
Starishok
ПРИЧИНА №5. Нет воли

Сергей Алпатов настаивает, что город должен строить хотя бы по три станции в год. А для этого нужна так называемая политическая воля, подкрепленная федеральными ресурсами.

– В Москве Собянин делает все, чтобы метро строилось: надо освободить территорию – ее освобождают, – добавил специалист. – Именно поэтому москвичи лидеры в Европе по темпам сооружения метро. Без метро город развиваться не может, и они это поняли.

ПРИЧИНА №6. Нет ответственных

Депутат Надежда Тихонова предлагает создать отдельное ведомство, которое заведовало бы подземными делами.

– Если был бы отдельный департамент по освоению подземного пространства – а это не только метро, но и переходы, парковки, – то, может, тогда и не было бы многолетних согласований, – считает она.
ПРИЧИНА №7. Нет законов

Проектирование метро тормозит, по словам Владимира Маркова, сам Градостроительный кодекс. Так, он предписывает начинать проектирование только после выделения земельных участков, а затем запрещает
Starishok
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС!!!
ПРИЧИНА №1. Нет планирования

Проектирование подземки в Петербурге не отстает, считает Алпатов: «оно просто отсутствует». А потому вместо того, чтобы планировать 30 станций на год, «мы планирует столько же на десятилетие»

ПРИЧИНА №2. Нет документов

Как отметил депутат Васильев, «государство – плохой заказчик». Иначе как назвать заказчика, который согласовывает проект в течение нескольких лет?

ПРИЧИНА №3. Нет денег

Депутат Михаил Амосов обратил внимание, что Москва тратит на метростроение семь процентов из бюджета, а Петербург – только два с половиной процента. Учитывая, что доходы столицы несопоставимы с нашими, итоговый разрыв в абсолютных цифрах получается огромным. Гнаться за белокаменной бессмысленно. Но вполне реалистично, уверен парламентарий, увеличить долю расходов на метро хотя бы до пяти-шести процентов.
ПРИЧИНА №4. Нет специалистов

По словам Ледяева, нынешняя картина – результат того, что 20 лет назад в России прекратили их выпускать.
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