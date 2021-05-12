«Вот такая раскоряка, которую наследует город». Беглов рассказал о судьбе петербургского «Метростроя»

Вопрос метростроения был поднят 12 мая в ходе выступления Беглова в ЗакСе с годовым отчетом. Вице-губернатор Максим Соколов рассказал, что аудит «Метростроя» с привлечением компаний из большой четверки показал: кредитная нагрузка на компанию огромна и «в перспективе банкротства не избежать». Именно из-за этого было принято решение о партнерстве с ВТБ и создании совместного предприятия «Метрострой Северной столицы», где у города 65 % акций. «ВТБ готов подставить мощное финансовое плечо в вопросах плавного перехода трудового коллектива, сохранения щитов и производственных площадок, обеспечить компетентную защиту интересов в судах, поддержать в переговорах с кредиторами в процессе конкурсного производства в будущем», — заявил чиновник.

Беглов в свою очередь вспомнил, что в момент кризиса «Метрострой» вел подземную проходку, останавливать эти работы дорого и опасно. «"Метрострой" враскорячку встал, — подчеркнул губернатор. — С одной стороны, начал выбирать дорогие работы, а с другой — большие недоделки и справедливая критика граждан за протечки, за поломку эскалаторов и многое другое. До сих пор мы ликвидируем недоделки, заставляем это делать. И вот такая раскоряка, которую сегодня наследует город».

Соколов и Беглов отметили «недружественные» действия других акционеров «Метростроя», которые отказались передавать свои доли городу. При этом, по словам Соколова, принятые решения позволяют рассчитывать, что в 2024 году появятся три новые станции метро и 9 км путей (речь о перенесенных работах на оранжевой и коричневой линиях). Кроме того, Смольный обратился за федеральным софинансированием. Если оно будет одобрено, город сможет построить еще 4 станции. Правда, готовых проектов, как писала «Фонтанка», на данный момент нет.