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Очередное «ключевое» заседание по банкротству «Метростроя» в Петербурге снова отложили

Заседание суда по банкротству «Метростроя» перенесено на лето

Заседание арбитража по банкротному иску в отношении «Метростроя» 6 апреля отложили во второй раз. Ранее предполагалось, что на нем могут ходатайствовать о введении конкурсного производства.

По данным «Фонтанки», заседание отложено на 15 июня. Это не первое такое решение. Ранее заседание, на котором предполагалось рассмотреть отчет временного управляющего и решить вопрос о следующей процедуре в отношении «Метростроя», было назначено на 19 января. Однако его отложили на 6 апреля. Конкурсному производству мешают объективные причины: требования кредиторов все еще рассматриваются в апелляции и кассации, отчет временного управляющего не утвержден.

В «Метрострое» на данный момент введена процедура наблюдения в рамках дела о банкротстве, кредиторы спорят об очередности платежей. Параллельно временный управляющий Григорий Авдеев пытается взыскать 5 млрд рублей с бывших директоров предприятия — Николая и Вадима Александровых.

Напомним, в 2020 году продолжились проблемы «Метростроя», связанные как с сокращением финансирования из-за пандемии, так и с корпоративным конфликтом. В результате сроки сдачи двух строящихся участков метро — оранжевой и коричневой линий — были перенесены на 2024 год. Смольный одновременно переписал схему развития подземки. В рамках процедуры наблюдения у предприятия арестовывают не занятую на стройках технику.

«Метрострой» с августа 2020 года существовал без совета директоров и гендиректора. Представители Смольного в капитале компании в январе созвали повторное годовое собрание акционеров и выбрали новый совет. Вскоре был избран и врио гендиректора — им стал зампредседателя КРТИ Иван Каргин. Акционер Константин Ерошенко, с недавних пор больше не аффилированный с Геннадием Тимченко напрямую, оспаривает это решение в суде. Параллельно он сам пытался созвать через суд внеочередное собрание акционеров, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на должность директора, но в первой инстанции потерпел неудачу.

«Метрострой» уже год находится под процедурой наблюдения в рамках дела о банкротстве. В качестве обязательств были предъявлены 19 млрд рублей, судом признаны порядка 6 млрд. 19 января суд должен был заслушать отчет временного управляющего и принять решение по введению конкурсного производства, однако после просьбы Смольного заседание было отложено на апрель.

Несмотря на процедуру наблюдения, «Метрострой» продолжает работать на новых участках оранжевой и коричневой линий. Из-за секвестра бюджета оба они сдвинуты по срокам на 2024 год; меняются даты и в основной схеме развития метрополитена, некоторые станции отложили на период после 2030 года. Ранее предполагалось, что новым генподрядчиком по строительству подземки в Петербурге будет совместное предприятие города и ВТБ «Метрострой Северной столицы», компания должна получить статус единственного поставщика. На данный момент процедура передачи ей контрактов, техники и штата из старого «Метростроя» так и не определена.

© Фонтанка.Ру

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