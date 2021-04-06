Очередное «ключевое» заседание по банкротству «Метростроя» в Петербурге снова отложили

Заседание арбитража по банкротному иску в отношении «Метростроя» 6 апреля отложили во второй раз. Ранее предполагалось, что на нем могут ходатайствовать о введении конкурсного производства.
По данным «Фонтанки», заседание отложено на 15 июня. Это не первое такое решение. Ранее заседание, на котором предполагалось рассмотреть отчет временного управляющего и решить вопрос о следующей процедуре в отношении «Метростроя», было назначено на 19 января. Однако его отложили на 6 апреля. Конкурсному производству мешают объективные причины: требования кредиторов все еще рассматриваются в апелляции и кассации, отчет временного управляющего не утвержден.
В «Метрострое» на данный момент введена процедура наблюдения в рамках дела о банкротстве, кредиторы спорят об очередности платежей. Параллельно временный управляющий Григорий Авдеев пытается взыскать 5 млрд рублей с бывших директоров предприятия — Николая и Вадима Александровых.
Напомним, в 2020 году продолжились проблемы «Метростроя», связанные как с сокращением финансирования из-за пандемии, так и с корпоративным конфликтом. В результате сроки сдачи двух строящихся участков метро — оранжевой и коричневой линий — были перенесены на 2024 год. Смольный одновременно переписал схему развития подземки. В рамках процедуры наблюдения у предприятия арестовывают не занятую на стройках технику.