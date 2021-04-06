Очередное «ключевое» заседание по банкротству «Метростроя» в Петербурге снова отложили

Заседание арбитража по банкротному иску в отношении «Метростроя» 6 апреля отложили во второй раз. Ранее предполагалось, что на нем могут ходатайствовать о введении конкурсного производства.



По данным «Фонтанки», заседание отложено на 15 июня. Это не первое такое решение. Ранее заседание, на котором предполагалось рассмотреть отчет временного управляющего и решить вопрос о следующей процедуре в отношении «Метростроя», было назначено на 19 января. Однако его отложили на 6 апреля. Конкурсному производству мешают объективные причины: требования кредиторов все еще рассматриваются в апелляции и кассации, отчет временного управляющего не утвержден.

