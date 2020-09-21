«Я тоже хочу». Кредиторы «Метростроя» пытаются подвинуть «Газпромбанк», в который утекают подземные деньги

работы на Фрунзенском радиусе Фото: пресс-служба «Метростроя»

АБ «Россия» подал иск в середине сентября, в ответчиках - «Метрострой» и «Газпромбанк» (ГПБ). Оба банка входят в число крупнейших кредиторов метростроителей, но АБ «Россия» считает, что кредитный договор «Метростроя» и ГПБ недействителен; а пока суд будет решать, так это или нет, просит запретить «Метрострою» платить по этому кредиту. Параллельным курсом движется временный управляющий предприятия, который тоже устал расплачиваться с «Газпромбанком» вперед других кредиторов и подрядчиков. Его задача — подвинуть банк в очереди, чтобы деньги доходили до кого-нибудь еще.





Чтобы разобраться в этой судебной войне за миллиард рублей и зарплаты строителей, надо отойти на полтора года назад. 22 марта 2019-го, в самый черный период «Метростроя», если не считать таковым сегодняшний, ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» обратилось в арбитраж о признании предприятия банкротом, впоследствии правопреемником по иску стало ООО «Таск». На начало 2020-го, когда руководить «Метростроем» пришел бывший председатель КРТИ Сергей Харлашкин, совокупный размер обязательств ОАО «Метрострой» перед кредиторами составлял более 22 миллиардов рублей; из них порядка 19 млрд были предъявлены как раз в рамках дела о банкротстве. В феврале арбитраж ввел в «Метрострое» процедуру наблюдения; временным управляющим утвердили Григория Авдеева.



«Метрострой» вообще живет как минимум на трех этажах. Где-то за облаками происходит корпоративная война и переговоры Смольного со «Стройтрансгазом» по поводу замены многолетнего монополиста на что-то более внятное и устойчивое : промежуточный результат — пепелище без избранного совета директоров и гендиректора.

Под землей, между тем, ни шатко ни валко продолжается строительство метро; не все помнят, но вообще-то компанию для этого и создавали. Там тоже невесело: город режет бюджеты, субподрядчики не могут дождаться зарплат, а московский — самый стабильный — контракт близок к расторжению.



А между этими двумя уровнями как раз происходят судебные тяжбы. На данный момент из 19 млрд суд признал обоснованными требования лишь на 6 миллиардов. Добавку подвезут в арбитраж уже на этой неделе; но даже если всю её примут в общую массу, сумма вырастет максимум на 2 миллиарда рублей. Крупнейший кредитор — АБ «Россия», на него приходится больше половины всех требований.



Еще в мае 2019 года «Метрострой» взял кредит у «Газпромбанка» и выплачивает его до сих пор. Ранее это привело к блокировке счетов компании: по словам Харлашкина после секвестра бюджета город приостановил финансирование по оранжевой линии, из-за чего «Метрострой» вынужденно нарушил график платежей. Как следует из постановления арбитража от 14 сентября, «Россия» требует признать эту кредитную сделку недействительной и прямо сейчас наложить запрет на расчеты по ней. Суд не увидел причин вводить такие обеспечительные меры, насчет ничтожности — все разбирательство впереди.

Интерес АБ «Россия» понятен. Дело в том, что все платежи «Метростроя» в банкротном деле разделены на реестровые и текущие. Первоочередными являются текущие, они идут в 5 этапов: сначала оплачиваются расходы по самому банкротному иску; потом — зарплаты по трудовому договору; далее — зарплаты тем, кого привлек к делу управляющий; четвертая очередь — коммунальные и эксплуатационные платежи; пятая — прочие текущие платежи. «Газпромбанк» застолбил для себя как раз пятую очередь, в отличие от остальных кредиторов (в том числе АБ «Россия»), которые получают свои деньги лишь в рамках реестровых платежей.



Аргументация АБ «Россия» основана на истории этого самого кредита. В конце 2015 года ГПБ предоставил «Метрострою» гарантию по контракту на строительству Фрунзенского радиуса в 1,9 млрд (примерно столько составлял и аванс от города). Как известно, 3 новых станции и депо не успели сдать в срок к концу 2018 года, однако все стороны подписали допсоглашение: контракт продлили до сентября 2019 года, а «Газпромбанк» еще раз предоставил гарантию на идентичную сумму. К тому времени «Метрострой» надежно входил в кризис, а суд уже принял заявление о банкротстве. Что получается? Если фиолетовые станции опять не откроются вовремя, ГПБ должен будет раскрыть гарантию, выплатить 1,9 млрд, а потом требовать с «Метростроя» эти деньги в рамках реестровых платежей вместе со всеми.



Именно в этот момент «Газпромбанк» и «Метрострой» заключили кредитное соглашение, по которому предприятие впоследствии получит порядка 2,8 млрд; причем деньги целевым образом направлялись на тот же контракт, по которому действовала гарантия банка. По логике АБ «Россия», это была фактически страховка: если «Метрострой» опять не справится, то ГПБ будет предъявлять свои требования не вместе с остальными как выполнивший свои обязательства гарант, а перед всеми кредиторами в качестве текущих платежей. Станции были сданы в начале октября со второго раза, страховка сработала, и в апреле 2020 год было возбуждено исполнительное производство на 1,1 млрд рублей.

В альтрузим банкиров поверит не каждый, но, по информации «Фонтанки», в иске АБ «Россия» обращает внимание: списание средств в пользу «Газпромбанка» не позволяет выплачивать зарплаты и выполнять контракты — даже те, что остались. Речь идет о зарплатах не внутри самого «Метростроя» они-то идут во вторую очередь текущих платежей, как уже говорилось выше. А вот субподрядчики, пусть даже у них в учредителях значится «Метрострой», ждут вместе с «Газпромбанком» в пятой очереди и проигрывают ему в календарном смысле. Именно с этим, в частности, была связана коллизия «Метроподземстроя», чьи рабочие отказывались выходить из шахты, пока не увидят свои зарплаты. И именно поэтому «Метрострою» для урегулирования ситуации пришлось переоформлять их из субподрядной организации к себе.



АБ «Россия» не первым заходит на кредит ГПБ. Еще раньше управляющий Григорий Авдеев просил не включать эти требования в текущие. Его резон тоже очевиден: стоит задача расплатиться с реестровыми кредиторами. Аргументация примерно та же: «кредитное соглашение было подписано после возбуждения дела о банкротстве, временный управляющий полагает его заключенным с целью уменьшения суммы задолженности по банковской гарантии и создания текущего обязательства взамен обязательств, подлежащих включению в реестр». Арбитраж не нашел подтверждений и отказал управляющему, впереди апелляция.



С обеспечительными мерами тоже не вышло: первая инстанция даже согласилась и запретила платить по кредиту, но «Газпромбанк» успешно оспорил это решение в апелляции. Третий раунд произошел на прошлой неделе: управляющий говорил о том, что если выплатить спорный миллиард, это причинит «Метрострою» и подрядчикам значительный ущерб и «фактически приведет к прекращению хозяйственной деятельности». Суд, что называется, просил не драматизировать: у банка активов за 7 трлн, и если выяснится, что миллиард действительно не стоило выплачивать вне очереди, то его будет несложно вернуть в «Метрострой». «Финансовое состояние предприятия оценивается временным управляющим как крайне тяжелое, учитывая явную нехватку у ОАО «Метрострой» денежных средств для выполнения текущих государственных контрактов по строительству метро, прокомментировал «Фонтанке» представитель управляющего Игорь Михайлов. - Обстоятельство объясняется тем, что практически все поступающие на счета ОАО «Метрострой» денежные средства в принудительном порядке взыскиваются в пользу Газпромбанка.



Позицию самого «Метростроя» понять мудрено — потому что в отсутствие совета директоров и кворума на собрании акционеров не совсем понятно, а кто сейчас «Метрострой». В предыдущих постановлениях суда видно, что представители компании традиционно поддерживают временного управляющего. Однако 15 сентября рассматривалось требование «Метростроя» о смене очередности платежей; и представители предприятия, по данным «Фонтанки», неожиданно не подтвердили собственную позицию, а оставили на усмотрение суда; после этого суд предсказуемо усмотрел причину отказать.

По данным «Фонтанки», порядка половины из пресловутого миллиарда «Газпромбанк» уже получил. А некоторое замешательство «Метростроя» связано с тем, что стороны пытаются договориться о смене графика платежей на оставшееся. Очередного транша от города на строительство Лахтинско-Правобережной линии ждут на днях, так что не хотят обострять. В «Газпромбанке» не смогли оперативно прокомментировать наличие каких-либо договоренностей и свою готовность подвинуться. «Метрострой» был загадочен и лаконичен: «ОАО "Метрострой" с ПАО "Газпромбанк" в стадии переговоров, цель которых - максимальное удовлетворение всех сторон».



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»