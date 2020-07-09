Харлашкину передали привет из Москвы. «Стройтрансгаз» спускается в петербургское метро

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив

На фоне замороженных счетов и размороженного банкротства «Метростроя» в Смольный постучался новый-старый кандидат на петербургское метро. Свои предложения по нарушению монополии в КРТИ принес «Стройтрансгаз». По данным «Фонтанки», касались темы и нынешнего руководства «Метростроя», гендиректор которого Сергей Харлашкин сорвался в отпуск несколькими часами позже.



Объективная последовательность событий выглядит так: в понедельник, 6 июля, в комитете по развитию транспортной инфраструктуры проходит совещание, посвященное развитию подземки. При этом самого главного метростроителя — Сергея Харлашкина — на нем нет. Зато гендиректор появляется на утреннем совещании в «Метрострое» во вторник и сообщает, что уходит в отпуск на 3 недели. По признанию собеседников в компании — сообщает неожиданно. Это косвенно подтверждается тем, что его первый заместитель и главный инженер предприятия Алексей Старков и сам планово отдыхает: так не принято и, возможно, Старкова сейчас экстренно попросят обратно в офис.



К метро подъехали со стороны СКК

«Фонтанке» Харлашкин подтвердил, что находится в отпуске, однако заявил, что на уровне вице-губернатора согласовал его заранее. Отъезд, по словам гендиректора «Метростроя», не связан ни с какими совещаниями в Смольном.



Интересен, впрочем, не рабочий график Харлашкина, а состав и тема встречи в комитете. По данным «Фонтанки», главными спикерами были представители «Стройтрансгаза» (СТГ), а точнее, недавно назначенный генеральный директор Игорь Забиран. Ранее он возглавлял ООО «СКА Арена», концессионера по реконструкции СКК, а волею демонтажа— по созданию на его месте новой ледовой арены. Компанию «Стройтрансгаз» связывают с миллиардером Геннадием Тимченко, а комитет по инвестициям сообщал, что она заключила со «СКА-Арена» меморандум, чтобы выступать в проекте как консорциум.



Интересно, что с СКК «Метрострой» кое-что связывает. Не то чтобы «СКА Арена» оценила опыт компании в строительстве «Газпром Арены» — но попросила подземного монополиста поучаствовать в пробной забивке свай на площадке (ранее «Фонтанка» показывала, как проходят текущие работы ниже нулевой отметки). Несколько буровых установок «Метрострой» отправил на место и даже успел поработать, надеясь в будущем получить субподряд. Однако затем концессионер принял решение отказаться от буронабивных свай в пользу забивных, этим занялась компания-анаграмма «Стройгазтранс», так что «Метрострой» технику зачехлил.



Сам Игорь Забиран свое присутствие на совещании в КРТИ связал не с СКК, а с возможным участием «Стройтрансгаза» в будущих конкурсах на строительство метро. Напомним, в наиболее мрачные времена «Метростроя», в 2018–2019 годах, Смольный неоднократно сообщал, что монополия компании близка к завершению. Среди кандидатов на участие в метростроительных конкурсах назывались китайские предприятия, «Мостотрест», «Ойкумена», «Трансинжстрой» — и «Стройтрансгаз». Иронично, что о таких вариантах заявлял как раз Сергей Харлашкин, тогда — председатель КРТИ.

Китайский интерес уже облекается в конкретные письма, а интерес «Стройтрансгаза» — во что-то вроде дорожной карты. По данным «Фонтанки», изначально губернатору предложено ни много ни мало создание новой компании с участием городской администрации и «Стройтрансгаза» — фактически копии «Метростроя». С названием особо не фантазировали: по данным «Фонтанки», звучало АО «МетроТрансСтрой». Более того, компания с таким названием зарегистрирована в Петербурге чуть больше недели назад, гендиректором и учредителем значится Константин Ерошенко. Для любителей совпадений добавим, что Ерошенко до недавних пор был директором «Спецстроймонтажа» — компании с таким названием «СКА Арена» отдавала генподряд на демонтаж СКК. Был он и директором «дочки» «Ленэнерго» — ЛЭСР. Не секрет, что Игорь Забиран из тех же профессиональных краев, он возглавлял управление заказчика комитета по энергетике. Схема — опять же по первоначальным планам — предполагалась следующая: сначала 100% в предприятии принадлежит СТГ, потому туда входит город. Для любителей совсем изощренных совпадений сообщим, что Ерошенко одновременно является советником Харлашкина в «Метрострое».



Однако собеседник «Фонтанки», близкий к переговорам, говорит, что все могут переиграть — от названия, которое не станет более креативным, до акционерного процесса.

Возможно также, что на первоначальном этапе предприятию придется работать на субподряде у того же «Метростроя» или трудоустраивать его сотрудников. Именно с этим, по данным «Фонтанки», и связан тот факт, что на совещании, посвященном презентации СТГ, затронули тему нынешнего руководства «Метростроя». Собеседник, близкий к транспортному блоку Смольного, подтвердил, что этот вопрос поднимался не со стороны комитета.



Война банкротств



Между тем ситуация в «Метрострое» в последние недели изменилась. Из важного — в июне было аннулировано мировое соглашение с Федеральной налоговой службой. Это тоже наследие крутого пике, в котором компания находилась полтора года назад, когда город разорвал с ней все контракты. Тогда ФНС доначислила «Метрострою» обязательств на 789 млрд: «Фонтанка» подробно следила за тем, как предприятие пыталось это оспорить и какие интересные детали его работы при этом всплывали. В итоге дело было решено уладить миром — в буквальном смысле: ФНС подала технический иск о банкротстве «Метростроя», в рамках которого стороны в феврале 2019 года заключили мировое соглашение. Согласно ему, требовалось погасить всю задолженность (1 млрд рублей, включая пени и штрафы) в течение 36 месяцев, в залог были представлены объекты недвижимости.



Однако помимо «технического» банкротства, «Метрострою» предъявляли и реальное. Иск подавала компания «Ариэль Металл», сейчас в списке истцов значатся ЗАО «Метробетон», «Торговая компания "Гермес"» и ООО «Таск». По этому делу 17 февраля суд ввел в компании процедуру наблюдения. Временным управляющим был назначен Григорий Авдеев. Именно он подал жалобу на решение суда о мировом соглашении, решив, что мировое нарушает права должника и конкурсных кредиторов. Оно и понятно: деньги уходят со счетов курируемого предприятия, заведомо уменьшая конкурсную массу. То есть, по логике управляющего, у ФНС преимущество перед другими кредиторами. Кассация подумала и согласилась, 25 июня отменив определение о мировом соглашении и заново направив вопрос на рассмотрение в первой инстанции.



Представителем Григория Авдеева по делам «Метростроя» является Игорь Михайлов. Он на вопросы «Фонтанки» ответил, что решение суда не отменяет введенную в отношении компании процедуру и не влияет на ее финансовое состояние. «Указанное обстоятельство изменяет лишь период оспаривания сделок должника и очередность удовлетворения требований, возникших в период между возбуждением двух дел о банкротстве», — говорит он.



Второй момент — блокировка счетов «Газпромбанком» на этой неделе, факт которой подтвердил Харлашкин. Здесь, по всему выходит, не обошлось без коронавируса, а точнее — без его бюджетных последствий. «Блокировка счетов носит технический характер, — объясняет гендиректор предприятия. — Банк не мог поступить иначе, потому что нарушен график платежей по миллиардному кредиту от 2019 года. Нарушен он по объективным причинам: секвестр бюджета и, как следствие, сокращение финансирования Лахтинско-Правобережной линии. По этому объекту уже есть исполнение на 800 млн, и именно из этих денег гасится кредит. Как только в бюджете перераспределят средства, вы возобновим выплаты». Напомним, в рамках сокращения адресной инвестиционной программы, связанного с пандемией, со строительства оранжевой линии метро сняли 3,5 млрд рублей.



При этом в середине июня, то есть до того, как бюджет стали резать, «Метрострой» отчитался, что с начала года освоил 6 млрд рублей, а выполнение производственной программы позволило стабилизировать ситуацию с зарплатами. Параллельно он начал процедуру выхода из уставного капитала ООО «Тоннельный отряд — 4», которое создавалось под микротоннелирование; там у «Метростроя» 30%.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

