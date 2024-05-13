Под Белгородом оцепили участок из-за падения «взрывоопасных предметов». Почти 300 человек увозят подальше

В поселке Разумное Белгородского района упали «взрывоопасные предметы». Участок оцепили, на месте работают все службы. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 13 мая.



Всех жителей близлежащих домов попросили временно выехать в безопасное место, примерно до шести часов вечера. Тем, кто не может выехать самостоятельно, предоставили автобусы.



«Всего выехали самостоятельно около 250 человек, в ПВР находится 37 жителей — все обеспечены питанием и уходом сотрудников администрации», — добавил Гладков.

