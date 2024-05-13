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    Под Белгородом оцепили участок из-за падения «взрывоопасных предметов». Почти 300 человек увозят подальше

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    В поселке Разумное Белгородского района упали «взрывоопасные предметы». Участок оцепили, на месте работают все службы. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 13 мая.

    Всех жителей близлежащих домов попросили временно выехать в безопасное место, примерно до шести часов вечера. Тем, кто не может выехать самостоятельно, предоставили автобусы.

    «Всего выехали самостоятельно около 250 человек, в ПВР находится 37 жителей — все обеспечены питанием и уходом сотрудников администрации», — добавил Гладков.

    Для охраны домов улицы патрулируют сотрудники силовых структур. По данным телеграм-канала Baza, в поселке якобы упала бомба ФАБ-500. По словам очевидцев, боеприпас зарылся в землю и не взорвался.

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