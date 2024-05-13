Предполагаемый расчленитель из Шушар задержан. По пакетам была разложена его мать

В кратчайшие сроки полиция Петербурга вышла на след предполагаемого расчленителя женщины, чьи останки нашли в Пушкинском районе накануне вечером. Как стало известно «Фонтанке» 13 мая, подозреваемому 38 лет, убитая — его мать.



Погибшей было 65 лет. Ее тело без рук и ног, а также голову нашли в поле недалеко от дома 304 по Московскому шоссе. По данным следствия, сын распилил женщину бензопилой. Мужчину задержали на выходе из дома при попытке избавиться от оставшихся частей тела.



В ГСУ СК по Петербургу возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

