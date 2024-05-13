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    На пустыре в Шушарах нашли пакеты с туловищем и головой женщины

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    Части женского тела нашел петербуржец в Пушкинском районе. Пакеты с останками лежали в Шушарах — на пустыре недалеко от дома 304 по Московскому шоссе.

    Как стало известно «Фонтанке», мужчина приметил в поле мусорный пакет, заглянул в него и обомлел: внутри лежали части человека. Прохожий сразу же сообщил о находке в полицию. На место была направлена следственно-оперативная группа.

    В результате на пустыре были обнаружены два пакета. В одном — туловище человека без конечностей и одежды, во втором — голова, предположительно, женская. По предварительным данным, погибшей было 35–40 лет.

    Останки направлены в морг, возбуждено дело об убийстве.

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