На пустыре в Шушарах нашли пакеты с туловищем и головой женщины

Части женского тела нашел петербуржец в Пушкинском районе. Пакеты с останками лежали в Шушарах — на пустыре недалеко от дома 304 по Московскому шоссе.



Как стало известно «Фонтанке», мужчина приметил в поле мусорный пакет, заглянул в него и обомлел: внутри лежали части человека. Прохожий сразу же сообщил о находке в полицию. На место была направлена следственно-оперативная группа.

