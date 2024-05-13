На пустыре в Шушарах нашли пакеты с туловищем и головой женщины

Части женского тела нашел петербуржец в Пушкинском районе. Пакеты с останками лежали в Шушарах — на пустыре недалеко от
Как стало известно «Фонтанке», мужчина приметил в поле мусорный пакет, заглянул в него и обомлел: внутри лежали части человека. Прохожий сразу же сообщил о находке в полицию. На место была направлена следственно-оперативная группа.
В результате на пустыре были обнаружены два пакета. В одном — туловище человека без конечностей и одежды, во втором — голова, предположительно, женская. По предварительным данным, погибшей было
Останки направлены в морг, возбуждено дело об убийстве.