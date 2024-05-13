Лот номер тринадцать. Кто и как привез автобус с пассажирами на Поцелуев мост

Фото: кадр из видео Поделиться Поделиться





262-й автобус, номер которого, к несчастью, узнала вся страна, — это один из 11 маршрутов, которые с 2022 года обслуживает ООО «Такси». На него заключен отдельный контракт, «Фонтанка» присмотрелась к нему.

Компания Контракты с четырьмя автобусными коммерческими перевозчиками в рамках транспортной реформы город заключил в 2021 году, заработали они в 2022-м. Идея была такая: сонм небольших компаний должны заменить понятные автопарки, которые будут возить пассажиров в комфортном и экологичном подвижном составе, по единым тарифам и со всеми льготами. Обеспечивать это решили за счет так называемых брутто-договоров: перевозчик выполняет транспортную работу точно так, как прописано в техзадании, и ему все это оплачивает госзаказчик. Выручка с пассажиров же идет в бюджет. Проще говоря, у компании больше нет резона менять расписание или маршруты, чтобы собрать побольше людей, да у нее и нет такой возможности, все ходы записаны в контракте.



Изначально логика была такая, что потянуть это могут только «крупняки», и всю автобусную сеть собирались поделить на десяток лотов. В том числе и для того, чтобы, скажем, открытие нового ЖК в районе и запуск к нему нового маршрута не сильно меняли общий объем контракта — только тогда его можно спокойно добавить в ТЗ. Однако к этому возникли вопросы у антимонопольщиков, которым надо было обосновать: а почему в городе федерального значения нельзя разбить сеть на 50 лотов. В итоге 347 маршрутов разрезали на 20 контрактов — 10 побольше и 10 поменьше. Основной объем на себя взяли три предприятия: «Третий парк», который был в большой тройке перевозчиков и до реформы; «Вест-Сервис», аффилированный с еще одним гигантом — «Питеравто»; «Домтрансавто», подмосковный новичок на петербургском рынке, но с большими ресурсами.



Четвертым в этой компании оказалось ООО «Такси», которое и до этого много лет работало в городе. Компания эта с историей и в дореформенном пейзаже вполне органичная, но в новую транспортную модель взятая словно в качестве исключения и поклона небольшому бизнесу (кроме нее с титанами пробовал побороться еще и «Шпунт Северо-Запад», но не сдюжил). Например, только у этой компании в парке оказались автобусы малого класса, от которых хотели отказываться в рамках всего города, но несколько штук «Газель Сити» все же одобрили.



ЗАО «Такси-2» основано еще в 1997 году; изначально у него была головная компания в Лихтенштейне — «Фирма Петро Кредитанштальт», однако потом полноправным собственником стала Татьяна Калюжная, а название юрлица сменили на ООО «Такси». В 2021 году выручка компании составляла 454 млн рублей, в 2022-м (посреди которого и провели реформу) — 440 млн, а в 2023 –м — уже 632 млн рублей. За тот же период чистая прибыль выросла с 3,7 млн до 81 млн рублей.



Собеседники «Фонтанки» рассказывают, что довольно быстро помогать «Такси» стали «старшие братья» из «Вест-Сервиса», затем появились слухи, что «Питеравто» выкупает предприятие. В итоге Татьяна Калюжная и правда продала компанию Павлу Кузнецову, бывшему совладельцу фирм «Атвинта», «Антвинта» и «Алвас», занимавшихся авторемонтом и грузовыми перевозками. Формально с «Вест-Сервисом» он не связан, но диспетчеризация у двух предприятий появилась общая, а филиал ООО «Такси» в Петергофе прописали по тому же адресу на Гостилицком шоссе, что и «Питеравто» с «Вест-Сервисом». Представителем обоих городских перевозчиков выступает Роман Юренев, который давал комментарии по поводу трагедии на Мойке. И сам злосчастный автобус записан не на «Такси», а на компанию, у которой с «Вест-Сервисом» общий гендиректор.



Маршрут

«Такси» в рамках реформы достались 7 контрактов на перевозки в 2022–2027 годах, общая стоимость — почти 4 млрд рублей. В эти контракты упаковали 11 маршрутов, то есть примерно 3 % от всей автобусной коммерческой сети. Среди них — маршрут № 262 «Наличная ул. — Звенигородская ул.», или лот № 13. Актуальная стоимость контракта на него — 674 млн рублей, годовые расходы чуть растут по мере инфляции: от 104 млн в 2023 году до 120 млн в 2027-м.



Общая протяженность маршрута тогда составляла 27,37 км, но он отличался от нынешнего: изначально автобус не заезжал на Кожевенную и не собирал посетителей «Севкабеля», а выворачивал на Большой проспект В.О. За сутки — 63–66 рейсов в прямом направлении (в зависимости от того, выходной или будний день) и 66–70 в обратном. Судя по контрактным параметрам, интервал движения должен колебаться в течение дня примерно от 13 до 20 минут. О заезде на Кожевенную городские власти сообщили в начале 2024 года.



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Максимальное количество подвижного состава на линии — 13 автобусов среднего класса на сжиженном природном газе. В Мойку упал Volgabus-4298.G4 2022 года. На сайте производителя указана пассажировместимость в 49 человек, общая масса — почти 9,5 тонн. «Идеальная альтернатива маршрутным такси. Автобус надёжен и прост в обслуживании, а его салон лишь немного уступает в показателях вместимости 12-метровым аналогам», — говорится в карточке. Таких машин у «Такси» — несколько десятков, много их и у «Вест-Сервиса».





У перевозчика в брутто-контрактах множество обязательств, за неисполнение их положены штрафы, которые рассчитываются исходя из общей суммы. В отдельных случаях это 0,4 % от стоимости этапа контракта. В других — штраф в 100 тысяч (эта планка установлена потому, что цена всего контракта превышает 100 млн). Есть и федеральные правила определения штрафов, прописанные в правительственном постановлении, там своя шкала.



Чтобы получить взыскание, обязательство нужно нарушить более определенного количества раз, этот «разрешенный» максимум различный. По три раза — не соблюсти время начала или окончания движения, не сообщить о ДТП с пострадавшими, проехать остановку, не помочь инвалиду, не учесть льготы пассажира, отказать в перевозке. В этой же категории «наличие фактов использования водителем телефона, смартфона, планшета при движении транспортного средства (в т. ч. просмотр с помощью указанных устройств фильмов, видеороликов, трансляций и т.д., а также использование указанных устройств в целях переписки). Все тот же лимит в три предупреждения установлен для высадки пассажиров не на остановке, а также, как ни странно, «выпуск на маршрут транспортного средства, в отношении которого установлен запрет эксплуатации» и само наличие соответствующих неисправностей. И сюда же — несоблюдение требований безопасности дорожного движения (наличие неисправностей светоотражателей и внешних осветительных приборов транспортных средств; отсутствие в транспортных средствах средств первой медицинской помощи (аптечки); отсутствие или нерабочее состояние средств пожаротушения в транспортных средствах; неукомплектованность транспортных средств аварийными молоточками и противооткатными упорами и т.д.)».



Для сравнения: за другие нарушения штрафуют с первого раза — за ДТП с пострадавшими по вине подрядчика, движение с открытыми дверями, невыполнение рейсов, отсутствие путевого листа, несоблюдение интервала на 15 % рейсов и др. Некоторые проступки можно практиковать дольше: курение в салоне (максимум 6 раз), нарушать температурный режим (12) или оформление автобуса (18). 15 раз можно отойти от требований к внешнему виду водителя: голубая рубашка, брюки или джинсы, голубые жилет и куртка в холодный сезон.



Судя по сайту госзакупок, проблем с этим маршрутом хватало. Например, за этап с октября по март подрядчику выставили штраф почти на 2 млн рублей. В претензии указаны и несоблюдение времени выхода на маршрут, и отклонение от него, и температурный режим. Но самое красноречивое — количество невыполненных рейсов с 1 октября до 31 декабря — 1 808, это львиная доля всех нарушений. Из акта исключили несколько проступков, которые не попадают в штрафуемый лимит (из того самого разрешенного максимума) и выставили претензии на 1,873 млн. За предыдущий период выставляли 650 тысяч (650 сорванных рейсов и один раз пойманный водитель с телефоном — за него как раз штрафовать не стали). И так далее.



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Однако отслеживать режим труда и отдыха водителей заказчик не может, он оценивает только качество исполнения контрактных обязательств. Напомним, водитель автобуса, упавшего в мойку», 44-летний Рахматшох Курбонов рассказал, что за день до трагедии отработал смену, но его снова поставили на рейс в 5:30 утра, а утром разбудили с вопросом, почему он не на работе. Затем, по его словам, он приехал в парк, но доставшийся ему автобус был с неисправным поворотником, так что он отвез его в ремонтную мастерскую и вернулся за другим автобусом. На нем ему сразу не понравилась работа тормозов, но он все же решил продолжить работу.



Помимо Курбонова уголовное дело возбуждено в отношении начальника автоколонны, он задержан. По данным следствия, водителю не был обеспечен нормальный режим труда и отдыха, хотя ранее представитель компании подчеркивал, что здесь все было по правилам. Помимо следователей компанию «Такси» проверяют сотрудники транспортного блока Смольного. По итогам этой инспекции не исключен вариант с расторжением договоров.

