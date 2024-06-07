Беглов рассказал, что на ПМЭФ подписали соглашений на 1,2 триллиона. Путин переадресовал благодарности Собчаку

Губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что на ПМЭФ-2024 подписано соглашений на 1,227 триллиона рублей. Глава государства в ответ вспомнил, как форум только зарождался.
Видео встречи 7 июня опубликовал Кремль. «Надо благодарить Анатолия Александровича Собчака. Он был инициатором создания Петербургского экономического форума и первым его организатором. Мы только помогали ему тогда сделать первые шаги. Теперь действительно это превратилось в востребованную, очень нужную и масштабную площадку», — ответил Путин на слова благодарности за поддержку.
Первый ПЭФ прошел в Петербурге в 1997 году. 5–8 июня 2024 года проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Главным событием его традиционно является пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. «Фонтанка» ведет трансляцию в режиме онлайн.
Ранее Александр Беглов сообщил, что сумма соглашений Петербурга на ПМЭФ-2024 может превысить 600 млрд рублей. Среди самых масштабных подписаний — проекты двух новых небоскребов в рамках Лахта Центра, туристический кластер «Горская» и концертный комплекс, который будет строиться на средства ВТБ.