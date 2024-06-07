Реклама

    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    4 м/с, зап

    760мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd88.76eur96.57
    Реклама

    ПМЭФ 2024

    Беглов рассказал, что на ПМЭФ подписали соглашений на 1,2 триллиона. Путин переадресовал благодарности Собчаку

    3555
    26 комментариев

    Губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что на ПМЭФ-2024 подписано соглашений на 1,227 триллиона рублей. Глава государства в ответ вспомнил, как форум только зарождался.

    Видео встречи 7 июня опубликовал Кремль. «Надо благодарить Анатолия Александровича Собчака. Он был инициатором создания Петербургского экономического форума и первым его организатором. Мы только помогали ему тогда сделать первые шаги. Теперь действительно это превратилось в востребованную, очень нужную и масштабную площадку», — ответил Путин на слова благодарности за поддержку.

    Первый ПЭФ прошел в Петербурге в 1997 году. 5–8 июня 2024 года проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Главным событием его традиционно является пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. «Фонтанка» ведет трансляцию в режиме онлайн.

    Ранее Александр Беглов сообщил, что сумма соглашений Петербурга на ПМЭФ-2024 может превысить 600 млрд рублей. Среди самых масштабных подписаний — проекты двух новых небоскребов в рамках Лахта Центра, туристический кластер «Горская» и концертный комплекс, который будет строиться на средства ВТБ.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ17
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 26

    Kot Piter07 Июн 2024 в 16:56
    Каждый год одно и тоже - болтовня о триллионах. 😾
    +0−0
    Кирилл Полотенцев07 Июн 2024 в 16:44
    Не верю я в эти виртуальные триллионы... ой, не верю )
    +2−0
    Зоркий Сокол07 Июн 2024 в 16:37
    Пора уже и лично благодарить, а не переадресовывать.
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close