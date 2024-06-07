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    ПМЭФ 2024

    Путин говорит

    Форум в ожидании: ПМЭФ готовится к пленарному заседанию с президентом Путиным

    На ПМЭФ-2024 начинается главная сессия деловой программы

    1935
    12 комментариев
    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»

    Участники ПМЭФ готовятся к центральному событию форума — пленарному заседанию с президентом России Владимиром Путиным. Пока самые высокопоставленные гости собираются в главном зале, остальные занимают места у плазменных экранов, где ожидается прямая трансляция. Ожидается, что Владимир Путин на сессии даст оценку российской экономики и обозначит ориентиры на будущее.

    На пленарном заседании, кроме российского лидера, выступят президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

    Модератором сессии станет политолог Сергей Караганов, который ранее опубликовал в журнале «Профиль» статью «Тяжкое, но необходимое решение». В ней политолог обосновал, почему Россия обязана применить ядерное оружие в своем противостоянии с Западом.

    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    А вы замечали, что подружки часто одеваются одинаково или почти одинаково?
    Синхронизация стиля в исполнении главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер и аудитора Счетной палаты РФ Светланой Орловой.

    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    Екатерина Рябчук / MSK1.RU

    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова демонстрирует свою версию делового синего.

    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    Екатерина Рябчук / MSK1.RU

    Одним из первых в зал входит философ Александр Дугин.
    Накануне на сессии «Философия и геополитика многополярного мира» он заявил: «Запад больше для нас никто», потому что это не центр, а всего лишь «одна из провинций человечества».

    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

    А пока гости собираются, напомним самые интересные моменты сегодняшнего рабочего дня на полях ПМЭФ.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов с делегацией «Талибана»* на петербургском стенде.

    В частности, губернатор рассказал гостям о строительстве Соборной мечети в начале ХХ века. А разговор закончил словами: «Хвала Всевышнему, что вы здесь».

    * Движение «Талибан» (талибы) признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    До заявленного в программе старта пленарной сессии остается полчаса. Центральный зал Экспофорума становится местом притяжения высокопоставленных гостей, которые спешат занять свои кресла согласно регистрационным бейджам, и журналистов, которые рассчитывают задать им хотя бы по одному вопросу.

    Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сегодня в элегантном синем.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU

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    Комментарии 12

    Абрикосов07 Июн 2024 в 13:59
    про экскортниц то чего сегодня молчите?
    талибы тоже заказали?
    по какой ставке для них ? коэффициент повышенный или со скидкой как перспективным партнерам?
    +0−0
    Dmitry Antonov07 Июн 2024 в 13:55
    Форум в ожидании... Да чего мелочиться? Весь мир замер и с нетерпеньем ждёт!
    +0−0
    Zнаворотник07 Июн 2024 в 13:50
    Боливия, Зимбабве, гойдаааааа!!!
    +0−0
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