Участники ПМЭФ готовятся к центральному событию форума — пленарному заседанию с президентом России Владимиром Путиным. Пока самые высокопоставленные гости собираются в главном зале, остальные занимают места у плазменных экранов, где ожидается прямая трансляция. Ожидается, что Владимир Путин на сессии даст оценку российской экономики и обозначит ориентиры на будущее.
На пленарном заседании, кроме российского лидера, выступят президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.
Модератором сессии станет политолог Сергей Караганов, который ранее опубликовал в журнале «Профиль» статью «Тяжкое, но необходимое решение». В ней политолог обосновал, почему Россия обязана применить ядерное оружие в своем противостоянии с Западом.
А вы замечали, что подружки часто одеваются одинаково или почти одинаково?
Синхронизация стиля в исполнении главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер и аудитора Счетной палаты РФ Светланой Орловой.
Екатерина Рябчук / MSK1.RU
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова демонстрирует свою версию делового синего.
Екатерина Рябчук / MSK1.RU
Одним из первых в зал входит философ Александр Дугин.
Накануне на сессии «Философия и геополитика многополярного мира» он заявил: «Запад больше для нас никто», потому что это не центр, а всего лишь «одна из провинций человечества».
Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
А пока гости собираются, напомним самые интересные моменты сегодняшнего рабочего дня на полях ПМЭФ.
Губернатор Петербурга Александр Беглов с делегацией «Талибана»* на петербургском стенде.
В частности, губернатор рассказал гостям о строительстве Соборной мечети в начале ХХ века. А разговор закончил словами: «Хвала Всевышнему, что вы здесь».
* Движение «Талибан» (талибы) признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
До заявленного в программе старта пленарной сессии остается полчаса. Центральный зал Экспофорума становится местом притяжения высокопоставленных гостей, которые спешат занять свои кресла согласно регистрационным бейджам, и журналистов, которые рассчитывают задать им хотя бы по одному вопросу.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сегодня в элегантном синем.