Участники ПМЭФ готовятся к центральному событию форума — пленарному заседанию с президентом России Владимиром Путиным. Пока самые высокопоставленные гости собираются в главном зале, остальные занимают места у плазменных экранов, где ожидается прямая трансляция. Ожидается, что Владимир Путин на сессии даст оценку российской экономики и обозначит ориентиры на будущее.



На пленарном заседании, кроме российского лидера, выступят президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.



Модератором сессии станет политолог Сергей Караганов, который ранее опубликовал в журнале «Профиль» статью «Тяжкое, но необходимое решение». В ней политолог обосновал, почему Россия обязана применить ядерное оружие в своем противостоянии с Западом.

