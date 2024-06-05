Беглов: сумма соглашений Петербурга на ПМЭФ может превысить 600 млрд рублей

Смольный на ПМЭФ планирует подписать соглашения на рекордную для города сумму — свыше
«Наши специалисты подготовили к подписанию на форуме порядка
Участие в ПМЭФ-2024, по словам Беглова, подтвердили представители более
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Смольный на ПМЭФ планирует подписать соглашения на рекордную для города сумму — свыше
«Наши специалисты подготовили к подписанию на форуме порядка
Участие в ПМЭФ-2024, по словам Беглова, подтвердили представители более
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