Беглов: сумма соглашений Петербурга на ПМЭФ может превысить 600 млрд рублей

Смольный на ПМЭФ планирует подписать соглашения на рекордную для города сумму — свыше 600 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в интервью ТАСС, фрагменты которого агентство публикует 5 июня .



«Наши специалисты подготовили к подписанию на форуме порядка 50 соглашений , сумма ожидается значительной. По итогам ПМЭФ-2024 можем выйти на рекордную для города сумму соглашений — более 600 млрд рублей», — отметил он.

