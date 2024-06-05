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    ПМЭФ 2024

    Беглов: сумма соглашений Петербурга на ПМЭФ может превысить 600 млрд рублей

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    12 комментариев

    Смольный на ПМЭФ планирует подписать соглашения на рекордную для города сумму — свыше 600 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в интервью ТАСС, фрагменты которого агентство публикует 5 июня.

    «Наши специалисты подготовили к подписанию на форуме порядка 50 соглашений, сумма ожидается значительной. По итогам ПМЭФ-2024 можем выйти на рекордную для города сумму соглашений — более 600 млрд рублей», — отметил он.

    Участие в ПМЭФ-2024, по словам Беглова, подтвердили представители более 130 стран. По инициативе Смольного на форуме пройдут встречи, посвященные искусственному интеллекту, импортозамещению программного обеспечения, туризму, международным контейнерным перевозкам в современных условиях и возможностям портовой инфраструктуры Петербурга.

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    ПМЭФПМЭФ-2024СмольныйАлександр Беглов
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    Комментарии 12

    Dr. Jones05 Июн 2024 в 11:12
    Фонтанка, а вот ради интереса, выпустите материал, сколько было соглашений на МПЭФ за последние, хотя бы, 10 лет, и что из этого реально было реализовано.
    А то такое ощущение, что несмотря на все заявления и соглашения, толку от этого ПМЭФ никакого.
    +0−0
    Zнаворотник05 Июн 2024 в 10:52
    пиши 600 триллионов, бумага всё стерпит, а пролы будут довольны
    +4−0
    Заливщик голосовых планок05 Июн 2024 в 10:38
    "600 млрд рублей" - каждому?
    +6−0
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