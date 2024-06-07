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    Петербурженка взялась за готовку и ушла гулять, вынудив пожарных лезть в окно

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    Неприятная история произошла накануне с жительницей Калининского района Петербурга. 63-летняя женщина оставила еду на включенной плите и ушла гулять, спровоцировав переполох.

    Как стало известно «Фонтанке» 7 июня, накануне в экстренные службы сообщили о дыме из окна дома 7к1 по улице Тимуровской. Прибывшим пожарным пришлось лезть в окно. Вышли сотрудники МЧС уже через дверь, предупредив правоохранительные органы о своем решении.

    Вернувшаяся пенсионерка была обескуражена, но заявила, что ни на кого жаловаться не собирается, так как пожарные сработали профессионально и ничего не повредили.

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