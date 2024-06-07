Петербурженка взялась за готовку и ушла гулять, вынудив пожарных лезть в окно

Неприятная история произошла накануне с жительницей Калининского района Петербурга. 63-летняя женщина оставила еду на включенной плите и ушла гулять, спровоцировав переполох.



Как стало известно «Фонтанке» 7 июня, накануне в экстренные службы сообщили о дыме из окна дома 7к1 по улице Тимуровской. Прибывшим пожарным пришлось лезть в окно. Вышли сотрудники МЧС уже через дверь, предупредив правоохранительные органы о своем решении.



Вернувшаяся пенсионерка была обескуражена, но заявила, что ни на кого жаловаться не собирается, так как пожарные сработали профессионально и ничего не повредили.

