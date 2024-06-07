«Райффайзенбанк» ужесточит кредитную политику в РФ и снизит процент одобрения заявок. Таково предписание Европейского центробанка

Российское подразделение австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) будет вынуждено снизить объемы кредитования для выполнения предписания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом 7 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство Reuters.



Таким образом, российский «Райффайзенбанк» ускорит сокращение активности в России, о котором австрийская группа компаний заявляет с февраля 2022 года, и достигнет снижения кредитного портфеля RBI на 65% к 2026 году.