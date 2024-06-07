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    «Райффайзенбанк» ужесточит кредитную политику в РФ и снизит процент одобрения заявок. Таково предписание Европейского центробанка

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    1 комментарий

    Российское подразделение австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) будет вынуждено снизить объемы кредитования для выполнения предписания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом 7 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство Reuters.

    Таким образом, российский «Райффайзенбанк» ускорит сокращение активности в России, о котором австрийская группа компаний заявляет с февраля 2022 года, и достигнет снижения кредитного портфеля RBI на 65% к 2026 году.

    При этом о полной остановке кредитования речь не идет: с 2022 года банк переходит к бизнес-модели capital-light, снижающей влияние капиталоемких продуктов, таких, как кредитование, на финансовый результат.

    В мае RBI заявила о намерении деконсолидировать российскую «дочку», в том числе благодаря ее продаже.

    Вскоре после этого Райффайзенбанк прекратил проводить исходящие платежи в долларах США, «в связи с изменившимися требованиями банков-корреспондентов, на которые невозможно повлиять».

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    Комментарии 1

    28206267507 Июн 2024 в 15:51
    У кого из юриков счета-пора сваливать, так и юни кредита-те ещё те д.....бы
    +0−1
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