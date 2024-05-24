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    28 июня — круглый стол: «Проблемы и перспективы развития креативных индустрий»

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    Креативные индустрии — это отрасли, основанные на создании и использовании интеллектуальной собственности. Они включают в себя различные виды деятельности, связанные с искусством, культурой, медиа и развлечениями. Согласно некоторым источникам, рынок креативных индустрий в России оценивается в несколько сотен миллиардов рублей. У них есть свои проблемы, среди которых можно выделить недостаток финансирования и поддержки со стороны государства и частных инвесторов, конкуренцию с крупными компаниями, отсутствие инфраструктуры, а также пробелы в законодательства в сфере авторских прав и интеллектуальной собственности. Как развивается сфера креативной индустрии в Петербурге — обсудим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    • Какие основные проблемы существуют в развитии креативных индустрий в Санкт-Петербурге? Как они эти проблемы влияют на развитие творческих отраслей в городе?
    • Какие меры поддержки существуют, а какие нужны для развития креативных индустрий?
    • Как можно привлечь инвестиции в творческие отрасли? Как крупные компании помогают предприятиям креативных индустрий?
    • Какие возможности для сотрудничества между государством, бизнесом и творческими людьми существуют сегодня?
    • Как развивается в Петербурге инфраструктура для креативной индустрии?
    • Какие новые технологии и инновации могут помочь развитию креативных индустрий?
    • Как можно улучшить взаимодействие между различными творческими отраслями?
    • Какие проекты и инициативы уже реализуются в Санкт-Петербурге для поддержки креативных индустрий?
    • Каковы перспективы развития креативных индустрий в Санкт-Петербурге в ближайшие годы?

    К участию приглашаются компании, представляющие творческие индустрии:

    • кино и видеопроизводство;
    • музыка, звукозапись и издание музыкальных произведений;
    • изобразительное и исполнительское искусство;
    • галерейный бизнес;
    • издательское дело, журналистика и новые медиа;
    • мода и дизайн;
    • реклама, маркетинг и коммуникации;
    • архитектура;
    • компьютерные игры и анимация.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 28 июня 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Надежда Долгополова, nd@fontanka.ru, +7 (981) 749-48-63

    План мероприятий

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