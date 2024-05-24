28 июня — круглый стол: «Проблемы и перспективы развития креативных индустрий»

Креативные индустрии — это отрасли, основанные на создании и использовании интеллектуальной собственности. Они включают в себя различные виды деятельности, связанные с искусством, культурой, медиа и развлечениями. Согласно некоторым источникам, рынок креативных индустрий в России оценивается в несколько сотен миллиардов рублей. У них есть свои проблемы, среди которых можно выделить недостаток финансирования и поддержки со стороны государства и частных инвесторов, конкуренцию с крупными компаниями, отсутствие инфраструктуры, а также пробелы в законодательства в сфере авторских прав и интеллектуальной собственности. Как развивается сфера креативной индустрии в Петербурге — обсудим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
- Какие основные проблемы существуют в развитии креативных индустрий в Санкт-Петербурге? Как они эти проблемы влияют на развитие творческих отраслей в городе?
- Какие меры поддержки существуют, а какие нужны для развития креативных индустрий?
- Как можно привлечь инвестиции в творческие отрасли? Как крупные компании помогают предприятиям креативных индустрий?
- Какие возможности для сотрудничества между государством, бизнесом и творческими людьми существуют сегодня?
- Как развивается в Петербурге инфраструктура для креативной индустрии?
- Какие новые технологии и инновации могут помочь развитию креативных индустрий?
- Как можно улучшить взаимодействие между различными творческими отраслями?
- Какие проекты и инициативы уже реализуются в Санкт-Петербурге для поддержки креативных индустрий?
- Каковы перспективы развития креативных индустрий в Санкт-Петербурге в ближайшие годы?
К участию приглашаются компании, представляющие творческие индустрии:
- кино и видеопроизводство;
- музыка, звукозапись и издание музыкальных произведений;
- изобразительное и исполнительское искусство;
- галерейный бизнес;
- издательское дело, журналистика и новые медиа;
- мода и дизайн;
- реклама, маркетинг и коммуникации;
- архитектура;
- компьютерные игры и анимация.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».
Круглый стол пройдет в 12:00 / 28 июня 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Надежда Долгополова, nd@fontanka.ru, +7 (981) 749-48-63