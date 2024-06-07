Финские фермеры жалуются на плохой сигнал GPS на границе с Россией. Тракторы оставляют проплешины на полях

Финские фермеры жалуются на сбои в сигнале GPS на участках, расположенных неподалеку от границы с Россией. Об этом пишет местное издание Yle 7 июня.



По словам земледельцев, из-за помех тракторы и другая сельскохозяйственная техника «не работают на полях должным образом». Жалобы поступают с территории всей Южной Карелии. Тракторы, оборудованные GPS, автоматически обрабатывают, засеивают и удобряют определенный участок. При сбоях в системе спутниковой навигации часть поля может остаться необработанной. При большом проценте таких участков возникают потери урожая.

