Реклама

    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    4 м/с, зап

    760мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.76eur96.57
    Реклама

    Финские фермеры жалуются на плохой сигнал GPS на границе с Россией. Тракторы оставляют проплешины на полях

    2186
    23 комментария

    Финские фермеры жалуются на сбои в сигнале GPS на участках, расположенных неподалеку от границы с Россией. Об этом пишет местное издание Yle 7 июня.

    По словам земледельцев, из-за помех тракторы и другая сельскохозяйственная техника «не работают на полях должным образом». Жалобы поступают с территории всей Южной Карелии. Тракторы, оборудованные GPS, автоматически обрабатывают, засеивают и удобряют определенный участок. При сбоях в системе спутниковой навигации часть поля может остаться необработанной. При большом проценте таких участков возникают потери урожая.

    По словам фермера Кари Пеконена, в распоряжении которого находятся поля в 10 километрах от границы с Россией, проблема со спутниковым позиционированием началась летом 2022 года и сейчас обострилась.

    «На поле в 10 гектаров осталось шесть или семь зеленых полос», — отметил Пеконен.

    Финские фермеры считают, что проблема с сигналом GPS исходит от России. «Фонтанка» рассказывала, что от глушения сигнала страдают и россияне, в том числе петербуржцы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФинляндияGPS-помехи
    ЛАЙК4
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 23

    Zet07 Июн 2024 в 13:40
    пусть бешенцев впустят... на трактора и в поля их под присмотром финнов...
    +0−0
    26632739407 Июн 2024 в 13:34
    Пусть по звёздам ориентируются. Два пальца левее Альголя )
    +1−0
    Кот Ученый07 Июн 2024 в 13:24
    Бедный бедный Кари Пекконен!....
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    23
    close