Финские фермеры жалуются на плохой сигнал GPS на границе с Россией. Тракторы оставляют проплешины на полях

Финские фермеры жалуются на сбои в сигнале GPS на участках, расположенных неподалеку от границы с Россией. Об этом пишет местное издание Yle 7 июня.
По словам земледельцев, из-за помех тракторы и другая сельскохозяйственная техника «не работают на полях должным образом». Жалобы поступают с территории всей Южной Карелии. Тракторы, оборудованные GPS, автоматически обрабатывают, засеивают и удобряют определенный участок. При сбоях в системе спутниковой навигации часть поля может остаться необработанной. При большом проценте таких участков возникают потери урожая.
По словам фермера Кари Пеконена, в распоряжении которого находятся поля в 10 километрах от границы с Россией, проблема со спутниковым позиционированием началась летом 2022 года и сейчас обострилась.
«На поле в 10 гектаров осталось шесть или семь зеленых полос», — отметил Пеконен.
Финские фермеры считают, что проблема с сигналом GPS исходит от России. «Фонтанка» рассказывала, что от глушения сигнала страдают и россияне, в том числе петербуржцы.