Самолеты не летят, правительства обеспокоены. Финляндия жалуется на российские глушилки GPS

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Финские и эстонские власти бьют тревогу: на границе с Россией периодически сбоит сигнал спутниковой системы GPS. Власти проблему подают как угрозу национальной безопасности, глава финского МИД прямо обвиняет Москву, а низы уже договорились до блокады Калининграда.





Финские СМИ накануне сообщили, что глава местного МИД Элина Валтонен заявила о причастности России к помехам в системе GPS в районе Финского залива. Первыми тему сбоев сигнала GPS над Балтикой подняли англичане. Самолет их министра обороны в марте летел из Польши в Лондон, и, пролетая неподалеку от Калининграда, пилоты отметили некорректную работу спутниковой системы. «Хотя ВВС Великобритании хорошо подготовлены к решению этой проблемы, она по-прежнему создает ненужный риск для гражданских самолетов и потенциально может поставить под угрозу жизни людей. Этому нет оправдания и это дикая безответственность со стороны России», — уже тогда не стеснялись в формулировках официальные представители британского оборонного ведомства.



Известная легкостью изложения фактов британская газета The Sun немедленно опубликовала карту Европы с линиями маршрутов из Лондона, которые за один лишь пасхальный уик-энд подверглись «атаке россиян, глушивших сигнал GPS». Набралось ни много ни мало 56 тысяч рейсов. Где-то в Англии стало очень тревожно: летишь себе в отпуск на Кипр, а на тебя воздействуют русские радиоволны и лишают родного и привычного GPS.

Русская угроза С тех пор, как на это обратили внимание англичане, финны и прибалты тоже заговорили об этом, приводя конкретные доказательства. Именно сбоями в работе GPS Finnair объяснил возврат двух рейсов из Хельсинки в Тарту 26–27 апреля. Чуть позже самолет Finnair отказался от посадки в приграничном с Россией Йоэнсуу, пилоты которого решили вернуться в Хельсинки.



Далее уже эстонские авиакомпании заявили, что в Тарту теперь летать опасно и временно отказались от рейсов туда.

И хотя современные самолеты пользуются GPS лишь как вспомогательной системой, а потеря его сигнала не является критической для полета, такая оказия дала повод МИДам прибалтийских стран и Финляндии выразить острую обеспокоенность тем, что они назвали «гибридной атакой и угрозой нашему народу и безопасности, чего мы не потерпим».

То, что Минобороны РФ проводит учения по подавлению радиосигналов, и в том числе сигнала GPS, особо и не скрывается. Такие маневры проходили, к примеру, под Калининградом еще в августе 2023 года, и об этом говорилось в сообщениях официальных СМИ.



В принципе, военный смысл в подавлении GPS уже вполне очевиден даже западным СМИ. Так, польское издание Interia констатировало слабую эффективность недавно переданных Украине от НАТО управляемых бомб GLSDB. Оказывается, их точная наводка требует непременно четкого сигнала GPS, а на линии боестолкновений российские войска их полностью блокируют.



К слову, в первые же минуты начала недавней иранской ракетной атаки на Израиль израильские власти немедленно отключили сигнал GPS. Можно предположить, что в числе прочих мер это тоже помогло снизить эффект от атаки до минимума.



В то же время, не замечая в этом противоречия, польские медиа предполагают совсем другую мотивацию русских. «Действия по нарушению работы GPS используются Россией лишь для пропаганды, но никакого реального вреда они нанести не могут», — пишет та же Interia, объясняя, что гражданским самолетам помехи GPS совершенно безопасны, так как они пилотируются и поддерживают связь с наземными службами совсем другими системами связи. Как «поженить» это с версией прибалтийских стран и финнов, непонятно.

У нас те же проблемы Проблемами с сигналом GPS россиян, особенно в больших мегаполисах, давно не удивишь. Навигаторы в смартфонах то и дело начинают показывать ерунду, а то и вовсе подвисают в задумчивости. За более чем два года это уже даже перестало особенно раздражать, а больше всего страдающие от сбоев таксисты и курьеры уже ищут способы борьбы с этим эффектом.



«Яндекс» — лидер и в курьерском, и в таксомоторном бизнесе, еще осенью 2023 года представил новую функцию своей навигационной программы, которая помогает пользователю ориентироваться в пространстве не только по GPS, но и по сигналам близлежащих точек Wi-Fi и базовых станций сотовой связи. В ряде случаев рекомендуется и вовсе отключить телефон от GPS и определять позицию по Wi-Fi и LTE.

О том, что не стоит целиком полагаться на иноземную спутниковую систему, которая, мало того, что не контролируется российскими властями, так еще и в любой момент может по желанию владельцев прекратить работу на территории России, чиновники заявляли неоднократно. И даже предлагали превентивно ее заблокировать. При этом вспоминают отечественный ГЛОНАСС, который за последнее время действительно сильно прибавил в качестве и охвате работы.



Официально власти России отвергают обвинения в злонамеренных действиях, которые могли бы навредить соседям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вообще считает подобные инциденты всего лишь специфическими явлениями сугубо технического характера и предлагает за разъяснениями обращаться в Минтранс. Почему именно в Минтранс, а не, скажем, в Минцифры или одно из силовых ведомств — он не уточнил, но в любом случае предложенное им направление подразумевает именно что гражданский, а не военный характер проблемы.

Более того, будничность, с которой об этом говорил представитель президента, вероятно, должна намекать на то, что никакой проблемы для самих россиян блокировка GPS не представляет. И действительно, не только москвичи и петербуржцы, но и жители глубинки давно привыкли жить без этой системы, а зачастую даже не замечают этого.

Фото: gpsjam.org Поделиться Поделиться





К примеру, сайт, который ведет учет помех в системе GPS, gpsjam.org, в последнее время действительно указывает на очень сильные помехи не только над Москвой, Петербургом, Ленинградской областью и всем Финским заливом, но и над Карелией, Мурманской и Архангельской областями. Далее полоса Рязань — Владимир — Нижний Новгород. Отдельные пятна над Казанью, Ульяновском, Самарой и Сызранью. Потом — Волгоград и Актюбинск. И на юге — полоса Сочи — Черкесск — Минеральные Воды — Грозный. Отдельно обильно сервис обозначает помехи над Крымом, его западным берегом, а также Херсонской и Запорожской областями. Интересно, что над Донецкой и Луганской областями gpsjam.org никаких проблем не видит. Каким образом этот сайт собирает данные перед публикацией и кому он принадлежит, неизвестно.



Отдельные вопросы возникают к пятнам над Финляндией (довольно далеко от российской границы), а также черноморским побережьем Грузии и Турции. Далее — над Кипром и Израилем. Эти помехи уж точно сложно связать с действиями российских спецслужб.



Смысл есть Тем не менее отраслевые эксперты вполне допускают, что глушение сигнала GPS вдоль границы с прибалтийскими странами и Финляндией, а также над Финским заливом действительно может быть следствием неких оборонных шагов российских силовых структур. Тем более что технические возможности для этого есть.

«Видимо, есть подозрения, что дроны запускают в том числе при участии прибалтов», — говорит глава ИА «Рустелеком» Юрий Брюквин. Аналогичного мнения придерживается и Денис Кусков, директор ИАА Telecom Daily: «В обычное время помехи GPS казались бы очень необычным явлением. Но сейчас вдоль наших границ оказались откровенно враждебные страны, и даже Финляндия вступила в НАТО, и там почти без остановки проходят военные учения. Доподлинно мы не знаем, откуда идут к нам в Петербург эти коптеры самолетного типа. То ли с Украины за 700 километров, что очень сомнительно. А может, и с территории России, либо из ближайших других стран. Логично, что в текущих условиях Россия защищает себя, и нет ничего странного в этом».



Тем временем пока прибалтийские и финские политики лишь высказывают озабоченность и грозят «поднять вопрос на уровне ЕС», менее ответственные спикеры, но, видимо, выражающие чаяния определенной части местного электората, уже предлагают более энергичные ответы на «гибридную угрозу» России.

