Глава компании-владельца упавшего в Мойку автобуса под подпиской о невыезде. Главное о трагедии на Поцелуевом мосту

Следствие всерьёз взялось за компанию «Такси», чей автобус 10 мая упал в реку Мойку с Поцелуева моста. С названного ранее фиктивным главы компании — владельца лазурного Volgabus-4298.G4 взята подписка о невыезде, сообщили в Следственном комитете 14 мая. Ранее под стражу на два месяца заключили водителя рейса №262 Рахматшоха Курбонова и его руководителя Джахангира Халилова .

В Октябрьском районном суде, где проходило заседание, Рахматшох Курбонов раскаялся: «Автобус был с неисправными тормозами, я узнал об этом за два часа до трагедии».

Его жена тоже дала показания и рассказала, что супруг мало спал в ночь перед днём трагедии. По её словам, он вернулся со смены в 2:00, а в 5:30 его снова вызвали на работу.

Начальник автоколонны Джахангир Халилов тоже арестован: его обвинили в том, что он не обеспечил Рахматшоху достаточный отдых перед сменой.