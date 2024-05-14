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    Глава компании-владельца упавшего в Мойку автобуса под подпиской о невыезде. Главное о трагедии на Поцелуевом мосту

    Водитель автобуса №262 и два его начальника находятся под следствием. Возбуждено не одно уголовное дело.

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    Что известно о трагедии на Поцелуевом мосту

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    Следствие всерьёз взялось за компанию «Такси», чей автобус 10 мая упал в реку Мойку с Поцелуева моста. С названного ранее фиктивным главы компании — владельца лазурного Volgabus-4298.G4 взята подписка о невыезде, сообщили в Следственном комитете 14 мая. Ранее под стражу на два месяца заключили водителя рейса №262 Рахматшоха Курбонова и его руководителя Джахангира Халилова.

    В Октябрьском районном суде, где проходило заседание, Рахматшох Курбонов раскаялся: «Автобус был с неисправными тормозами, я узнал об этом за два часа до трагедии».

    Его жена тоже дала показания и рассказала, что супруг мало спал в ночь перед днём трагедии. По её словам, он вернулся со смены в 2:00, а в 5:30 его снова вызвали на работу.

    Начальник автоколонны Джахангир Халилов тоже арестован: его обвинили в том, что он не обеспечил Рахматшоху достаточный отдых перед сменой.

    Следствие вменяет фигурантам букет статей: водителя обвиняют в нарушении ПДД и в фиктивной постановке на учет иностранных граждан; начальника автоколонны Халилова — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших за собой смерть двух и более людей; гендиректора подозревают в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц: Павел Кузнецов выкупил компанию у многолетней собственницы Татьяны Калюжной (следствие считает, что он «номинал» и согласился поставить свою фамилию в ЕГРН за материальное вознаграждение, а участия в работе компании не принимал).

    Знак отличия «За доблесть в спасении» получили 15 человек. Это народные спасатели: капитаны катеров, очевидцы трагедии, водители автомобилей. Из восьми пассажиров автобуса выжил лишь один, которому и помогли выбраться через люк в крыше автобуса. Мужчину уже перевели из реанимации в обычную палату. Он ехал в том автобусе с женой, она погибла.

    Автобус упал в реку Мойку с Поцелуева моста днем 10 мая. Кроме водителя, из восьми пассажиров выжил лишь один, сейчас его уже перевели из реанимации в палату. Полиция и СК возбудили уголовные дела. Что известно о погибших в ДТП на Поцелуевом мосту, читайте в материале «Фонтанки».

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