С опозданием, но ходят. Перевозчик, чей автобус упал в Мойку, недобрал машин на линии

Днем 14 мая дождаться 262-го автобуса можно, но интервал непредсказуем, сообщает корреспондент «Фонтанки». Электронные сервисы их почти не видят.

Около двух часов дня ждать автобус пришлось 29 минут. Зато следующий приехал через 19.

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





При этом, согласно официальному расписанию, в будние дни интервал должен колебаться от 14 до 18 минут . Сервисы «Яндекса» и 2ГИС днем 14 мая дружно показывали один или два автобуса, которые двигаются по 262-му маршруту, система явно видит их избирательно, либо они сами не дают о себе сигнал.

Фото: 2gis Фото: «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться





По данным «Фонтанки», накануне перевозчик выполнил 85% из запланированных рейсов. Это результат слабый, но не фатальный. Выпуск автобусов составил около 50 единиц. «Фонтанка» рассказывала, что большое количество сорванных рейсов наблюдалось у компании и раньше, оно исчисляется тысячами.

Накануне под стражу был отправлен начальник автоколонны компании, который, по версии следствия, не обеспечил водителю Рахматшоху Курбонову нормальный режим труда и отдыха. Тот 10 мая утром сел за руль автобуса, заметил, по его словам, что машина плохо тормозит, но несмотря на это продолжил работу. Около часа дня при повороте на Большую Морскую он потерял управление, выехал на тротуар, затем на встречку, задел две машины и отправил автобус с Поцелуева моста в Мойку. Несмотря на самоотверженность очевидцев, которые бросились в воду, спастись удалось только водителю и одному пассажиру, семь человек погибли.

Возбуждены уголовные дела, в том числе — в отношении гендиректора и формального владельца ООО «Такси» Павла Кузнецова, который выкупил компанию у многолетней собственницы Татьяны Калюжной: следствие считает, что он «номинал» и согласился поставить свою фамилию в ЕГРЮЛ за материальное вознаграждение, а участия в работе компании не принимал.