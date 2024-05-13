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    Автобус упал в Мойку

    Суд арестовал начальника автоколонны компании, чей автобус упал в Мойку

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Начальника автоколонны компании, чей лазурный автобус упал вместе с пассажирами в реку Мойку, отправили в СИЗО до 10 июля. Соответствующее решение приняла судья Октябрьского районного суда 13 мая, передает корреспондент «Фонтанки».

    Джахангир Халилов возражал против стражи и просил избрать ему более мягкую меру пресечения. Защита настаивала на домашнем аресте.

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    «Оснований для заключения под стражу не имеется. Мой доверитель является гражданином России, не препятствует следствию, дает показания с частичным признанием своей вины, искренне раскаивается, соболезнует родственникам погибших и пострадавших», - пояснил его адвокат Владислав Куцан.

    Об обвиняемом известно, что он ранее не судим, не женат, несовершеннолетних детей нет, гражданин РФ.

    Объединенная пресс-служба судов Петербурга

    Халилова обвиняют в том, что за рулем автобуса оказался невыспавшийся человек, и это стало одной из причин гибели пассажиров. Контроль режима труда и отдыха входит в его должностную инструкцию. Вину фигурант признал частично.

    Сам водитель во время допросов рассказал, что накануне аварии вернулся с работы домой в два часа ночи, а около семи утра его попросили выйти в рейс снова.

    В отношении начальника автоколонны возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

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    Водителя Рахматшоха Курбонова отправили в СИЗО накануне, 12 мая. Против него возбуждено целых два дела: о нарушении правил ПДД и о нелегальной постановке на учет иностранных граждан.

    Трагический инцидент произошел 10 мая. Новый лазурный автобус, следовавший по маршруту №262, сильно занесло на повороте, он врезался в два встречных легковых автомобиля, протаранил ограждение на Поцелуевом мосту и упал в воду. Из восьми пассажиров автобуса погибли семь. По предварительным данным, в автобусе не работали должным образом тормоза. Водитель заметил это утром, но все равно решил продолжить работу.

    На следующий день, 11 мая, прошел обыск в ООО «Такси», которое отвечает за городской маршрут №262. Были допрошены руководители, диспетчер и другие ответственные лица, изъята документация.

    ЧП с общественным транспортом стали повседневным фоном для петербуржцев с 2022 года. Самой частой формой чрезвычайных ситуаций стали возгорания новых лазурных автобусов. По данным правительства Петербурга, за 2023 год загорелись как минимум 13 таких машин. В апреле 2024 лазурный автобус врезался в остановку. В том же месяце инцидент произошел с трамваем «Довлатов»: в тестовом режиме водитель не смог затормозить, и транспорт врезался в толпу людей. Погибла женщина. А в мае такой же новый трамвай «согнуло» пополам на Петроградской стороне.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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