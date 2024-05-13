Суд арестовал начальника автоколонны компании, чей автобус упал в Мойку

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Начальника автоколонны компании, чей лазурный автобус упал вместе с пассажирами в реку Мойку, отправили в СИЗО до 10 июля. Соответствующее решение приняла судья Октябрьского районного суда 13 мая, передает корреспондент «Фонтанки».



Джахангир Халилов возражал против стражи и просил избрать ему более мягкую меру пресечения. Защита настаивала на домашнем аресте.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Оснований для заключения под стражу не имеется. Мой доверитель является гражданином России, не препятствует следствию, дает показания с частичным признанием своей вины, искренне раскаивается, соболезнует родственникам погибших и пострадавших», - пояснил его адвокат Владислав Куцан.



Об обвиняемом известно, что он ранее не судим, не женат, несовершеннолетних детей нет, гражданин РФ.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Халилова обвиняют в том, что за рулем автобуса оказался невыспавшийся человек, и это стало одной из причин гибели пассажиров. Контроль режима труда и отдыха входит в его должностную инструкцию. Вину фигурант признал частично.



Сам водитель во время допросов рассказал, что накануне аварии вернулся с работы домой в два часа ночи, а около семи утра его попросили выйти в рейс снова.

В отношении начальника автоколонны возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На следующий день, 11 мая, прошел обыск в ООО «Такси», которое отвечает за городской маршрут №262. Были допрошены руководители, диспетчер и другие ответственные лица, изъята документация.



ЧП с общественным транспортом стали повседневным фоном для петербуржцев с 2022 года. Самой частой формой чрезвычайных ситуаций стали возгорания новых лазурных автобусов. По данным правительства Петербурга, за 2023 год загорелись как минимум 13 таких машин. В апреле 2024 лазурный автобус врезался в остановку. В том же месяце инцидент произошел с трамваем «Довлатов»: в тестовом режиме водитель не смог затормозить, и транспорт врезался в толпу людей. Погибла женщина. А в мае такой же новый трамвай «согнуло» пополам на Петроградской стороне.

